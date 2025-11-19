लगातार दूसरी सुबह लाल आतंक की शाम; हिडमा के बाद मेटरू जोगा भी मारा गया; 13 नक्सली ढेर
संक्षेप: छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की सीमा पर खूंखार नक्सलवादी माडवी हिडमा के बाद कई और बड़े माओवादियों को मार गिराया गया है। 24 घंटे के भीतर हुए दो मुठभेड़ में 13 नक्सलियों को ढेर किया गया है।
छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की सीमा पर खूंखार नक्सलवादी माडवी हिडमा के बाद कई और बड़े माओवादियों को मार गिराया गया है। 24 घंटे के भीतर हुए दो मुठभेड़ में 13 नक्सलियों को ढेर किया गया है। मंगलवार को 6 तो बुधवार को 7 बंदूकधारियों को मार गिराया गया।
आंध्र प्रदेश के इंटेलीजेंस एडीजी महेश चंद्र लड्डा ने एक और मुठभेड़ में 7 नक्सलियों को मारे जाने की पुष्टि की। सुबह 6.30 से 7 बजे तक हुए मुठभेड़ में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ में मेटूरू जोगा राव उर्फ टेक शंकर की भी मौत हो गई। मौके से जवानों ने 4 पुरुष और 3 महिला नक्सलियों के शव बरामद किए हैं। मौके से 2 एके47 समेत 8 हथियार भी मिले हैं।
