छत्तीसगढ़ में 46 लाख के इनामी 12 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 8 महिलाएं भी शामिल; 31 मार्च है डेडलाइन
छत्तीसगढ़ में 12 नक्सलियों ने गुरुवार को सरेंडर कर दिया। इन पर कुल 46 लाख रुपए का इनाम था। ये नक्सली साउथ सब जोनल ब्यूरो के कैडर थे, जिनमें 8 महिलाएं भी शामिल हैं। केंद्र सरकार ने इस साल 31 मार्च तक देश से नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प लिया है।
एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि गुरुवार को छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 46 लाख रुपए के सामूहिक इनाम वाले 12 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। बीजापुर के पुलिस सुपरिटेंडेंट जितेंद्र कुमार यादव ने बताया कि माओवादियों के साउथ सब जोनल ब्यूरो के इस कैडर में 8 महिलाएं भी शामिल हैं। बस्तर पुलिस के 'पूना मार्गेम' (पुनर्वास से सामाजिक एकीकरण तक) पहल के तहत माओवादयों ने सरेंडर किया। अधिकारी ने बताया कि सरेंडर करने वाले सभी माओवादी राज्य सरकार की सरेंडर और पुनर्वास नीति से भी प्रभावित थे।
सरेंडर करने वालों में सोमाडू मडकम (42) एक डिविज़नल कमेटी मेंबर और माओवादियों की कटेकलयान एरिया कमेटी का इंचार्ज था। हुंगी कुंजाम (19) और पायकी कुंजाम (22), दोनों अलग-अलग यूनिट के मेंबर थे। इन पर 8 लाख रुपए का इनाम था। उन्होंने बताया कि तीन और कैडर पर 5 लाख रुपए, एक कैडर पर 2 लाख रुपए और पांच कैडर पर एक लाख रुपए का इनाम था।
अधिकारी ने बताया कि उन्होंने एक AK-47 राइफल, दो सेल्फ लोडिंग राइफल (SLR), 250 जिलेटिन स्टिक, 400 डेटोनेटर, बारूद से भरा एक प्लास्टिक ड्रम और कॉर्डेक्स तार का एक बंडल भी सरेंडर किया। उन्होंने कहा कि सरेंडर करने वाले सभी नक्सलियों को तुरंत 50000 रुपए की सहायता दी जाएगी और सरकार की पॉलिसी के अनुसार उनका पुनर्वास किया जाएगा।
अधिकारी ने बताया कि बीजापुर में 1 जनवरी 2024 से अब तक 888 नक्सलियों ने हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में वापसी की है। 1163 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया और अलग-अलग मुठभेड़ों में 231 माओवादी मारे गए।
बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) सुंदरराज पट्टिलिंगम ने कहा कि माओवादी संगठन तेजी से अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि दूरदराज और दुर्गम इलाकों में सुरक्षा कैंपों की स्थापना, बेहतर सड़क कनेक्टिविटी, लगातार सफल नक्सल विरोधी अभियानों और सरकार की विकास योजनाओं की प्रभावी पहुंच के कारण प्रतिबंधित संगठन का आधार क्षेत्र लगातार सिकुड़ रहा है।
बाकी बचे माओवादी कैडरों से सरेंडर करने की अपील करते हुए आईजी ने कहा कि हिंसा का रास्ता सिर्फ विनाश, दुख और अंधेरे की ओर ले जाता है, जबकि 'पूना मार्गेम' अभियान शांति, सम्मानजनक जीवन और एक सकारात्मक भविष्य का रास्ता दिखाता है।
उन्होंने माओवादियों से अपील करते हुए कहा कि अपने हथियार डाल दो और मुख्यधारा में लौट आओ। आपके सुरक्षित भविष्य और नई जिंदगी बनाने की जिम्मेदारी सरकार और समाज दोनों की है। इस सरेंडर के साथ इस साल अब तक राज्य में 220 से ज्यादा नक्सलियों ने हथियार डाल दिए हैं।
15 जनवरी को बीजापुर जिले में 52 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। पिछले साल राज्य में 1500 से ज़्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया था। केंद्र सरकार ने इस साल 31 मार्च तक देश से नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प लिया है।
