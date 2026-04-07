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ध्यान शिविर के लिए कर्मचारियों को मिलेगी 12 दिन की छुट्टी, वेतन भी नहीं कटेगा; किस राज्य ने उठाया क्रांतिकारी कदम

Apr 07, 2026 08:57 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, रायपुर, छत्तीसगढ़
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आदेश में बताया गया 10 दिन तक चलने वाले इस शिविर में हिस्सा लेने के लिए कर्मचारियों को अधिकतम 12 (बारह) दिन की छुट्टी दी जाएगी, यह 2 दिन का अतिरिक्त अवकाश, विपश्यना केंद्र में आने-जाने के लिए दिया जाएगा।

ध्यान शिविर के लिए कर्मचारियों को मिलेगी 12 दिन की छुट्टी, वेतन भी नहीं कटेगा; किस राज्य ने उठाया क्रांतिकारी कदम

सरकारी कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने, उनके दिमागी तनाव को कम करने व उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला लिया है, और इसके तहत अधिकारियों व कर्मचारियों को 'विपश्यना ध्यान शिविर' में शामिल होने के लिए आकस्मिक अवकाश देने का फैसला लिया है। प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने मंगलवार को इस बारे में एक आदेश जारी करते हुए जानकारी दी।

इस आदेश में विभाग ने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के साथ ही नैतिक मूल्यों के संवर्धन में भी विपश्यना ध्यान की बड़ी महत्ता है, और उसे ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के साथ ही राज्य सेवा के अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों को भी विपश्यना ध्यान शिविर में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। आदेश के अनुसार इस विपश्यना शिविर में शामिल होने के लिए कर्मचारियों व अधिकारियों को उनके सम्पूर्ण सेवाकाल में ज्यादा से ज्यादा छह बार विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा।

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मिलेगा अधिकतम 12 दिन का अवकाश

आदेश में बताया गया 10 दिन तक चलने वाले इस शिविर में हिस्सा लेने के लिए कर्मचारियों को अधिकतम 12 (बारह) दिन की छुट्टी दी जाएगी, यह 2 दिन का अतिरिक्त अवकाश विपश्यना केंद्र में आने-जाने के लिए दिया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रदेशमें राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त विपश्यना केंद्र केवल दो या तीन ही हैं, ऐसे में वहां आने जाने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए यह अवकाश दिया जाएगा। हालांकि शिविर में आने जाने के लिए कर्मचारी को किसी तरह का यात्रा भत्ता या अन्य व्यय शासन की तरफ से नहीं दिया जाएगा।

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छुट्टियों के बदले पूरा करनी होंगी कुछ शर्तें

हालांकि इस तरह के अवकाश को देने के लिए राज्य शासन ने कुछ शर्तें भी निर्धारित की हैं। जिसके तहत संबंधित अधिकारी व कर्मचारी को आवेदन के साथ विपश्यना केंद्र द्वारा जारी पंजीकरण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही शिविर में हिस्सा लेने के बाद वहां से लौटने पर संबंधित केंद्र द्वारा जारी भागीदारी प्रमाण-पत्र भी कार्यालय में प्रस्तुत करना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने पर उक्त कर्मचारी द्वारा लिए गए इस अवकाश की अवधि को उसके अन्य अर्जित अवकाशों में एडजस्ट कर लिया जाएगा।

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छुट्टियों के बाद भी ऑन ड्यूटी माना जाएगा

सबसे खास बात यह है कि इस विपश्यना ध्यान शिविर में हिस्सा लेने के लिए कर्मचारी द्वारा लिए गए विशेष अवकाश की अवधि को ऑन ड्यूटी माना जाएगा और इन छुट्टियों का पूर्ण वेतन भी उसे मिलेगा। यह आदेश छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा उनके आदेश के अनुसार, छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग की उप सचिव अंशिका ऋषि पाण्डेय ने जारी किया।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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