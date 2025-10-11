Hindustan Hindi News
10 हजार रुपए की उधारी और तगादे की वजह से चली गई दो जानें, छत्तीसगढ़ का हैरान करने वाला मामला

कुत्ते के लगातार भौंकने की वजह से दिनेश को किसी गड़बड़ी का शक हुआ, इसके बाद जब उसने बाबूलाल के घर जाकर देखा तो मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था। वहीं परदे की तरफ से झांकने पर कूलर के पास गांव में ही रहने वाला भगवती मरकाम खड़ा दिखा।

Sourabh Jain वार्ता, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़Sat, 11 Oct 2025 08:12 PM
छत्तीसगढ़ के गंडई से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर 10 हजार रुपए उधार देकर उसे मांगने के लिए तगादा करना एक शिक्षक को बहुत भारी पड़ गया। क्योंकि इससे परेशान होकर उधार लेने वाले शख्स ने शिक्षक और उनकी पत्नी की हत्या कर दी। मृतक दंपति की पहचान शिक्षक बाबूलाल सोरी और उनकी पत्नी सुन्ती बाई के रूप में हुई है, जिनकी हत्या भगवती मरकाम नाम के शख्स ने बड़ी ही बेरहमी से कर दी। आरोपी का कहना है कि मैं उधारी के पैसे नहीं चुका पा रहा था, जिसके चलते शिक्षक मुझे बेहद खराब बातें बोलते हुए बार-बार अपमानित करता था, ऐसे में मैंने उसे रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया।

पुलिस के अनुसार दोहरे हत्याकांड की यह वारदात शुक्रवार सुबह ग्राम रोड अतरिया में हुई, जिसके कुछ घंटों बाद ही थाना गंडई पुलिस ने आरोपी भगवती मरकाम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि इस सनसनीखेज वारदात की जानकारी उसे सुबह लगभग 6.30 बजे ग्रामीणों के जरिए मिली। इस दौरान गांव में रहने वाले दिनेश जंघेल नाम के शख्स ने बताया कि सुबह करीब पांच बजे बाबूलाल सोरी के घर की लाइट बंद थी और उनका कुत्ता जोर-जोर से भौंक रहा था, यहां तक की घर का सीसीटीवी कैमरा भी बंद था।

कुत्ते के लगातार भौंकने की वजह से दिनेश को किसी गड़बड़ी का शक हुआ, इसके बाद जब उसने बाबूलाल के घर जाकर देखा तो मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था। वहीं परदे की तरफ से झांकने पर कूलर के पास गांव में ही रहने वाला भगवती मरकाम खड़ा दिखा, जो उन्हें देखते ही खेत की तरफ भागने लगा। जिसे ग्रामीणों ने पीछा करते हुए उसे पकड़ लिया।

इसके बाद जब ग्रामीण पुलिस के साथ दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुसे तो आंगन में सुन्ती बाई जमीन पर अचेत हालत में पड़ी मिलीं, उनके सिर पर गंभीर चोटें थीं, जिससे खून भी बह रहा था। उधर शिक्षक बाबूलाल भी बरामदे (मोटरसाइकिल रखने की जगह) में बेहोशी की हालत में पड़े हुए मिले। उनके सिर पर भी गंभीर चोटें थी, देखने पर पता चला कि उस वक्त दोनों की मृत्यु हो चुकी थी।

आरोपी की गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो संदेही भगवती मरकाम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि उसने पेशे से शिक्षक बाबूलाल सोरी से 10 हजार रुपए उधार लिए थे, जिसे वह चुका नहीं पा रहा था। इसी बात को लेकर बाबूलाल उसे बार-बार अपमानजनक बातें बोलता था, जिससे उसके मन में सोरी को लेकर गहरी रंजिश पनप गई थी। इसी बात का बदला लेने के लिए उसने इस वारदात को अंजाम दिया।

आरोपी ने बताया कि वारदात को अंजाम देते हुए बाबूलाल को मारने के इरादे से वह शुक्रवार सुबह करीब चार बजे खेत की तरफ से आया और बाड़ी का पर्दा फांदकर घर में घुस गया। इसके बाद उसने सीढ़ी से छत पर जाकर बिजली का तार खींचकर घर की लाइट बंद कर दी। फिर वह छत पर रखे लकड़ी के पाटे का एक टुकड़ा उठाकर छिप गया और बाबूलाल के आने का इंतज़ार करने लगा। लेकिन बाबूलाल से पहले उसकी पत्नी सुन्ती बाई कमरे से बाहर निकलकर आंगन में आ गईं और आरोपी को देखकर जोर से चिल्ला दीं, जिसके बाद भगवती ने पहले सुन्ती बाई के सिर पर लकड़ी के पाटे से 4-5 बार वार कर दिया।

इसी बीच शोर सुनकर बाबूलाल भी कमरे से बाहर निकल आए और भगवती को मारने के लिए वाइपर का पाइप उठा लिया। उन्होंने आरोपी को वाइपर से मारने की कोशिश भी, लेकिन इसी बीच भगवती ने बाबूलाल सोरी को धक्का दे दिया, जिससे वह बरामदे में रखी मोटरसाइकिल से टकराकर जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद, आरोपी ने उनके सिर पर भी उसी लकड़ी के पाटे से 4-5 बार वार कर उनकी हत्या कर दी।

वारदात की जानकारी मिलते ही थाना गंडई पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी भगवती को गिरफ्तार कर लिया और उसे शनिवार को न्यायिक रिमांड पर पेश कर दिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी को गंभीर धाराओं (भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1)) के तहत न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जाएगा।

