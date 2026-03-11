छत्तीसगढ़ में 106 नक्सलियों ने किया सरेंडर, सिर पर 3.95 करोड़ रुपए का था इनाम

Hindustan Hindi News
Mar 11, 2026 10:55 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, बीजापुर
छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों के करीब 106 नक्सलियों ने सुरक्षाबलों के सामने सरेंडर किया है। इनपर लगभग 4 करोड़ रुपए का इनाम था।

भारत में नक्सलवाद को खत्म करने की कोशिश में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी मिली है। छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों में कुल 106 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इन सभी पर कुल 3.95 करोड़ रुपए का इनाम था।

इन सभी नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों में सक्रिय थे। बीजापुर के 37, नारायणपुर के 4, बस्तर के 16, कांकेर से 3 और सुकमा से 18, दंतेवाड़ा से 30 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इन सभी के सिर पर कुल लगभग 4 करोड़ रुपए का इनाम था और ये नक्सली अलग-अलग रैंक पर तैनात थे।

क्या है सरकार का लक्ष्य

बता दें कि भारत सरकार ने साल 2026 में देश से नक्सलवाद को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। इस दौरान पिछले कुछ महीनों सैकड़ों नक्सलियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया और इस दौरान हजारों नक्सलियों ने सरेंडर भी किया है। सरेंडर करने की इसी कड़ी में बुधवार को 106 नक्सलियों ने सुरक्षाबलों के सामने सरेंडर कर दिया।

Chhattisgarh News

