10 kg IED recovered in Bijapur, four Naxalites held in Sukma Chhattisgarh छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी, 2 लाख का इनामी समेत 4 नक्सली गिरफ्तार, 10 kg IED बरामद, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़10 kg IED recovered in Bijapur, four Naxalites held in Sukma Chhattisgarh

छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी, 2 लाख का इनामी समेत 4 नक्सली गिरफ्तार, 10 kg IED बरामद

प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार को DRG और जिला बल की संयुक्त टीम नक्सल गश्त पर केरलापाल से सामसट्टी और आसपास के क्षेत्रों में रवाना हुई थी। इसी दौरान पगडंडी रास्ते के पास चार नक्सली विस्फोटक सामग्री के साथ पकड़े गए।

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, बीजापुर/सुकमा, छत्तीसगढ़Sat, 30 Aug 2025 11:55 PM
share Share
Follow Us on
छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी, 2 लाख का इनामी समेत 4 नक्सली गिरफ्तार, 10 kg IED बरामद

नक्सल उन्मूलन अभियान के दौरान छत्तीसगढ़ में पुलिस और DRG को उस वक्त बड़ी सफलता मिली, जब उन्होंने सुकमा जिले के गोगुंडा इलाके में दो लाख रुपए के इनामी नक्सलियों समेत चार सक्रिय माओवादियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार नक्सली सुरक्षाबलों को निशाना बनाने के लिए टिफिन बम और विस्फोटक सामग्री लेकर जंगल में घूम रहे थे। इसके अलावा सुरक्षाबलों को एक अन्य सफलता उस वक्त मिली, जब उन्होंने बीजापुर थाना क्षेत्र के गोरना-मनकेली मार्ग पर माओवादियों की साजिश को नाकाम करते हुए 10 KG का शक्तिशाली IED बरामद कर उसे सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दिया।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को DRG और जिला बल की संयुक्त टीम नक्सल गश्त पर केरलापाल से सामसट्टी और आसपास के क्षेत्रों में रवाना हुई थी। इसी दौरान पगडंडी रास्ते के पास चार नक्सली विस्फोटक सामग्री के साथ पकड़े गए।

गिरफ्तार नक्सलियों की पहचान दो लाख रुपए के इनामी मुचाकी देवा (गोगुंडा पंचायत मिलिशिया कमांडर), मुचाकी गुड्डी (DAKMS सदस्य, सोड़ी हिड़मा (मिलिशिया सदस्य) और सोड़ी देवा (मिलिशिया सदस्य) के रूप में हुई है। उनके पास से दो टिफिन बम (करीब 5-5 किलो), 4 डेटोनेटर, 2 मीटर कोर्डेक्स वायर, 4 जिलेटिन रॉड, 15 मीटर इलेक्ट्रिक वायर और 4 पेंसिल सेल बरामद किए गए।

पूछताछ में नक्सलियों ने स्वीकार किया कि वे सुरक्षाबलों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से टिफिन बम लगाने जा रहे थे। पुलिस ने उनके खिलाफ थाना केरलापाल में अपराध क्रमांक 22/2025 दर्ज किया है। मामला विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 5 के तहत पंजीबद्ध कर आगे की कार्रवाई की गई। गिरफ्तारी के बाद शनिवार को सभी आरोपियों को विशेष न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

उधर एक अन्य घटना में बीजापुर जिले में गोरना-मनकेली मार्ग पर सुरक्षा बलों ने माओवादियों की साजिश को नाकाम करते हुए 10 किलोग्राम का शक्तिशाली विस्फोटक उपकरण (IED) बरामद कर सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार DRG बीजापुर, थाना बीजापुर एवं BDS टीम डिमाइनिंग ड्यूटी पर गश्त कर रही थी। इसी दौरान गोरना-मनकेली रोड पर इलेक्ट्रिक तार दिखाई दिया।

इसके बाद क्षेत्र की सघन तलाशी ली गई, तो इस दौरान उसमें एक स्टील टिफिन में रखा लगभग 10 किलोग्राम का कमांड IED मिला, जो 70 से 80 मीटर लंबी बिजली की तार से जुड़ा हुआ था। बीजापुर BDS टीम ने सतर्कता और सावधानी बरतते हुए मौके पर ही IED को निष्क्रिय कर दिया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस कार्रवाई ने संभावित बड़ी वारदात को टाल दिया और माओवादियों के मंसूबों को विफल किया।

Chhattisgarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।