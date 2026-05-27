Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

छत्तीसगढ़ में जानलेवा तपिश, पशु पक्षी तोड़ रहे दम; 3 दिन आंधी बारिश की चेतावनी

Krishna Bihari Singh वार्ता, रायपुर
share

छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी और लू कहर बरपा रही है। इससे पक्षियों की मौतें भी हो रही हैं। वहीं, साइक्लोनिक सर्कुलेशन से 29 मई से मौसम बदलने की उम्मीद है, जिससे राज्य के कई इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना है।

छत्तीसगढ़ में जानलेवा तपिश, पशु पक्षी तोड़ रहे दम; 3 दिन आंधी बारिश की चेतावनी

छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी और लू कहर बरपा रही है। आलम यह है कि भीषण गर्मी से पक्षियों की मौतें भी हो रही हैं। बुधवार को दोपहर के वक्त रायपुर में तेज आंधी के साथ मौसम अचानक बदल गया। मौसम विभाग की मानें तो शुक्रवार यानी 29 मई से 3 दिन तक छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में आंधी और बारिश वाला मौसम देखा जा सकता है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।

मौजूदा वक्त में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में जानलेवा गर्मी पड़ रही है। राजनांदगांव में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। रायपुर में लू चलने के आसार हैं और अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने की संभावना है।

चमगादड़ों की ज्यादा मौतें

भीषण गर्मी से पशु पक्षियों की मौत की खबरें भी सामने आई हैं। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले के दल्लीखोली-लछना जंगल में मोर, मोरनी, एशियन पाम सिवेट समेत 15 से 20 वन्यजीव और पक्षी मृत पाए गए हैं। वहीं कांकेर जिले के सरोना गांव में लू के कारण करीब 500 चमगादड़ों की मौत की जानकारी सामने आई है। इससे पहले कोरबा जिले के पाली क्षेत्र में भी लगभग 200 चमगादड़ मरे पाए गए थे।

लू के चलते मौत की आशंका

खैरागढ़ वन मंडल के प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) पंकज राजपूत ने आशंका जताई है कि भीषण गर्मी और लू के चलते इन वन्यजीवों की मौत हुई है। सभी मृत वन्यजीवों का पोस्टमार्टम कराया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही इन बेजुबानों की मौत की असल वजह सामने आ सकेगी। हालांकि शुरुआती स्तर पर जलस्रोत में किसी जहरीले पदार्थ के मिलने की आशंका भी जताई जा रही है।

वायरल हो गया था वीडियो

बता दें कि वन्यजीव एवं प्रकृति प्रेमी मुकेश वर्मा रविवार दोपहर बर्ड वॉचिंग और नेचर फोटोग्राफी के लिए दल्लीखोली जंगल पहुंचे थे। इसी दौरान उन्हें सबसे पहले एक ग्रेटर रैकेट-टेल्ड ड्रोंगो मरा हुआ मिला था। आसपास जलस्रोत के समीप कई अन्य पक्षियों और जंगली जीवों के शव पड़े दिखाई दिए थे। इसके बाद उन्होंने घटनास्थल का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया जो वायरल हो गया।

ये भी पढ़ें:नौतपा के बीच हिमाचल रहेगा कूल-कूल; गिरेंगे ओले, 3 दिन आंधी और बारिश की चेतावनी

वन विभाग सतर्क

मृत पाए गए वन्यजीवों में एक नर मोर, दो मोरनी, तीन एशियन पाम सिवेट (कबरबिज्जू), एक ग्रेटर रैकेट-टेल्ड ड्रोंगो, एक रुफस ट्रीपाई, एक ओरिएंटल मैगपाई रॉबिन, एक जंगल आउलेट समेत अन्य पक्षी शामिल हैं। एक ही स्थान पर बड़ी संख्या में वन्यजीवों की मौत के बाद वन विभाग सतर्क हो गया है।

ये भी पढ़ें:कल का मौसम: तपती गर्मी के बीच 11 राज्यों में बारिश का अलर्ट, 70 की रफ्तार से हवा

29, 30 और 30 मई को आंधी बारिश की चेतावनी

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, दक्षिण बिहार और आसपास के क्षेत्र में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव है। दक्षिण बिहार से उत्तर आंध्र प्रदेश तट तक एक ट्रफ लाइन बनी हुई है। इन मौसमी परिस्थितियों के प्रभाव से 29 मई से छत्तीसगढ़ के मौसम में बदलाव दिखने लगेगा। 29, 30 और 30 मई को छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में गरज-चमक और तेज आंधी के साथ हल्की बारिश की संभावना है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।

ये भी पढ़ें:यूपी में कहीं तीखी धूप तो कहीं आंधी-बारिश, मौसम के दो रंग के ये पांच कारण
Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Chhattisgarh News Weather Weather News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।