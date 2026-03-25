मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहे लोगों की मार्गदर्शक बनीं अर्चिका दीदी
कार्यक्रम के औपचारिक लॉन्च से पहले इसे लगभग 150 व्यक्तियों पर एक शोध प्रक्रिया के रूप में परीक्षण किया गया, जिनमें डॉक्टर, चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञ, लेखक और कॉर्पोरेट पेशेवर शामिल थे।
कोविड-19 महामारी के बाद मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक संतुलन और आत्म-नियंत्रण जैसे विषय सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा बन गए हैं। पहले ये बातें निजी दायरे तक सीमित रहती थीं, वहीं अब लोग खुले रूप से तनाव, चिंता और भावनात्मक थकान पर बात कर रहे हैं। इसी बदलते परिदृश्य में कई आध्यात्मिक मार्गदर्शकों ने भी अपने कार्य-क्षेत्र को डिजिटल माध्यमों तक विस्तारित किया है। अर्चिका दीदी द्वारा उठाया गया यह नवीन कदम इसी बदलाव को दर्शाता है जहाँ पारंपरिक आध्यात्मिक शिक्षण से आगे बढ़ते हुए उन्होंने संरचित ऑनलाइन माइंड-ट्रेनिंग कार्यक्रमों की शुरुआत की है।
डिजिटल आध्यात्मिकता का क्षेत्र बीते कुछ वर्षों में तेज़ी से बढ़ा है। लॉकडाउन के दौरान जब प्रत्यक्ष सत्संग और सभाएं संभव नहीं रहीं, तब ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म आध्यात्मिक संवाद का माध्यम बने। समय के साथ यह व्यवस्था अस्थायी समाधान से आगे बढ़कर एक संगठित प्रणाली में परिवर्तित हो गई—जहां ध्यान सत्र, पाठ्यक्रम आधारित कार्यक्रम और वर्चुअल रिट्रीट शामिल हैं।
आर्चिका दीदी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रमों—द ब्लिसफुल लिविंग मेडिटेशन – हैप्पीनेस प्रोग्राम, मास्टर योर इमोशन्स और रीप्रोग्राम योर माइंड—को एक पाठ्यक्रम संरचना में तैयार किया गया है। इनका उद्देश्य भावनात्मक जागरूकता और मानसिक अनुशासन को विकसित करना बताया जाता है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रतिभागियों को अपने स्वाभाविक आनंद को पहचानने, सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण विकसित करने और संतुलित जीवन जीने की दिशा में मार्गदर्शन दिया जाता है।
द ब्लिसफुल लिविंग मेडिटेशन कार्यक्रम की शुरुआत 2025 में की गई। यह 21 दिनों की एक संरचित प्रक्रिया के रूप में तैयार किया गया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इसके प्रारंभिक चरण में हज़ारों लोगों ने इसमें नामांकन किया और कार्यक्रम में भाग लिया।
कार्यक्रम के औपचारिक लॉन्च से पहले इसे लगभग 150 व्यक्तियों पर एक शोध प्रक्रिया के रूप में परीक्षण किया गया, जिनमें डॉक्टर, चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञ, लेखक और कॉर्पोरेट पेशेवर शामिल थे। कार्यक्रम से जुड़े लोगों के अनुसार, इस प्रक्रिया के बाद प्रतिभागियों के कार्य-जीवन और तनाव प्रबंधन में सकारात्मक परिवर्तन देखे गए। इस अध्ययन से संबंधित शोध-पत्र निकट भविष्य में प्रकाशित होने की संभावना है।
कार्यक्रम से जुड़े समन्वयकों के अनुसार, प्रतिभागी प्रतिदिन निर्देशित सत्रों में शामिल होते हैं, जिनमें श्वास-प्रशिक्षण, चिंतन तथा शास्त्र-आधारित व्याख्या जैसे अभ्यास सम्मिलित होते हैं।
इसी प्रकार मास्टर योर इमोशन्स कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत 2025 में हुई, क्रोध प्रबंधन और भावनात्मक निर्भरता जैसे विषयों पर केंद्रित है।
रीप्रोग्राम योर माइंड, जिसे जल्द ही वेबसाइट पर लॉन्च किया जाएगा में प्रारंभ किया गया, भगवद्गीता के श्लोकों के माध्यम से व्यक्ति के भीतर चलने वाले विचार-पैटर्न और आदतन आत्म-संवाद को समझने का प्रयास करता है। इस कार्यक्रम में पारंपरिक शास्त्रीय दृष्टिकोण को आधुनिक मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं के साथ जोड़ा गया है।
महामारी के बाद मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता में वृद्धि हुई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि लोग अब औपचारिक चिकित्सा उपचार के साथ-साथ ध्यान, आत्मचिंतन और आध्यात्मिक अध्ययन जैसे वैकल्पिक साधनों की भी तलाश कर रहे हैं। ऐसे समय में डिजिटल माध्यमों से उपलब्ध संरचित कार्यक्रमों ने एक नए वर्ग को आकर्षित किया है।
परंपरागत रूप से आध्यात्मिक शिक्षाएं आत्म-संयम, वैराग्य और आंतरिक संतुलन पर केंद्रित रही हैं। किंतु उन्हें समयबद्ध और संरचित डिजिटल पाठ्यक्रमों में रूपांतरित करना एक नया प्रयोग माना जा सकता है। जहाँ पहले सत्संग संवाद आधारित होते थे, वहीं अब इन कार्यक्रमों में निर्धारित मॉड्यूल और प्रगति-आधारित संरचना दिखाई देती है।
विशेषज्ञों का मानना है कि परंपरा और तकनीक का यह संयोजन आने वाले समय में आध्यात्मिक शिक्षण की दिशा को प्रभावित कर सकता है। आर्चिका दीदी का यह परिवर्तन केवल माध्यम का बदलाव नहीं, बल्कि उस श्रोता-वर्ग की बदलती अपेक्षाओं का भी संकेत है, जो आध्यात्मिक ज्ञान के साथ-साथ व्यवस्थित आत्म-विकास की प्रक्रिया चाहता है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
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