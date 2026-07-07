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10वीं से पहले छोड़ी पढ़ाई, आज 21 हजार करोड़ के मालिक, बताईं जिंदगी बदलने वाली 5 किताबें

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
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सिर्फ 38 साल की उम्र में अरबों की संपत्ति खड़ी करने वाले निखिल उन युवाओं के लिए बड़ी मिसाल बन चुके हैं जो जिंदगी में अलग रास्ता चुनना चाहते हैं। खास बात यह है कि उन्होंने सफलता की यह कहानी बिना किसी बड़ी डिग्री के लिखी।

10वीं से पहले छोड़ी पढ़ाई, आज 21 हजार करोड़ के मालिक, बताईं जिंदगी बदलने वाली 5 किताबें

सिर्फ 38 साल की उम्र में अरबों की संपत्ति खड़ी करने वाले निखिल उन युवाओं के लिए बड़ी मिसाल बन चुके हैं जो जिंदगी में अलग रास्ता चुनना चाहते हैं। खास बात यह है कि उन्होंने सफलता की यह कहानी बिना किसी बड़ी डिग्री के लिखी। भारत की सबसे बड़ी रिटेल ब्रोकरेज कंपनी जिरोधा (Zerodha) के को-फाउंडर निखिल कामथ ने यह साबित किया कि असली सीख सिर्फ डिग्रियों से नहीं, बल्कि मेहनत, लगन, आइडिया और अनुभवों से भी मिलती है। 34 साल की उम्र में निखिल कामथ ने अपनी जिंदगी को एक अलग नजरिए से देखना शुरू किया था। औसत मानव आयु के आधार पर उन्होंने अनुमान लगाया कि उनके पास लगभग 36 साल का समय बचा है। यह गणना किसी वित्तीय स्प्रेडशीट से नहीं, बल्कि लेखक अर्नेस्ट बेकर की चर्चित किताब The Denial of Death पढ़ने के बाद हुई। अरबपति निवेशक होने के बावजूद इस किताब ने निखिल कामथ को यह समझाया कि इंसान की महत्वाकांक्षा और सफलता की चाह अक्सर मौत के डर से जुड़ी होती है। इसके बाद उन्होंने महसूस किया कि धन कमाने का असली रहस्य केवल शेयर बाजार की समझ नहीं, बल्कि इंसानी व्यवहार, मनोविज्ञान और जीवन की सीमित अवधि को समझने में है।

निखिल कामथ ने कुछ ऐसी किताबें पढ़ने के लिए सुझाई हैं, जिन्होंने उनके सोचने और निर्णय लेने के तरीके को बदल दिया।

1. द साइकोलॉजी ऑफ मनी (The Psychology of Money) - मॉर्गन हाउसेल:

यह किताब यह तर्क देती है कि पैसों के मामले में सफलता आपके ज्ञान से ज्यादा आपके व्यवहार पर निर्भर करती है। इसमें बताया गया है कि धन का प्रबंधन गणित के बजाय मानवीय भावनाओं से अधिक जुड़ा है। किताब सिखाती है कि धैर्य, अनुशासन और विनम्रता जैसी आदतें लंबे समय में वित्तीय सफलता की सबसे बड़ी कुंजी हैं।

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2. कास्ट - इसाबेल विल्करसन:

पुलित्जर पुरस्कार विजेता पत्रकार इसाबेल विल्करसन की यह किताब दुनिया में मौजूद सामाजिक ढांचों और छिपी हुई असमानताओं को समझाती है। इसमें भारत की जाति व्यवस्था, नाजी जर्मनी और अमेरिका में नस्लीय भेदभाव के बीच समानताओं का विश्लेषण किया गया है। निखिल कामथ ने इस गंभीर विषय पर मजाकिया अंदाज में कहा कि "दुनिया में पहले ही इतनी समस्याएं हैं, फिर भी यह किताब पढ़ने लायक है।" उन्होंने इसे 10 में से 7 अंक दिए।

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3. द डिनायल ऑफ डेथ (The Denial of Death) - अर्नेस्ट बेकर:

यह किताब निखिल कामथ की सबसे पसंदीदा किताबों में शामिल है और उन्होंने इसे 'बुक ऑफ द ईयर' बताते हुए 10 में से 8 अंक दिए। अर्नेस्ट बेकर का तर्क है कि इंसान की महत्वाकांक्षा, उपलब्धियां और संस्कृति काफी हद तक मृत्यु के डर से प्रेरित होती हैं। किताब यह सोचने पर मजबूर करती है कि यदि हमें हर समय याद रहे कि जीवन सीमित है, तो हम अपने फैसले किस तरह बदलेंगे। यही किताब पढ़ने के बाद निखिल कामथ ने महसूस किया कि उनके पास जीवन के लगभग 36 साल ही बचे हैं, जिसने उनके सोचने का तरीका बदल दिया।

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4. स्टिलनेस इज द की (Stillness Is the Key) - रयान हॉलिडे:

कठिन समय और अनिश्चित परिस्थितियों में यह किताब मानसिक शांति बनाए रखने का तरीका सिखाती है। स्टोइक दर्शन और पूर्वी विचारधाराओं से प्रेरित यह पुस्तक बताती है कि इतिहास के कई महान नेताओं ने संकट के समय घबराने के बजाय शांत रहकर सही निर्णय लिए। निखिल कामथ इसे विशेष रूप से महामारी जैसे दौर में पढ़ने योग्य किताब मानते हैं।

5. द सेल्फिश जीन (The Selfish Gene) - रिचर्ड डॉकिन्स:

विकासवादी जीवविज्ञान पर आधारित यह प्रसिद्ध किताब बताती है कि प्राकृतिक चयन का केंद्र व्यक्ति नहीं, बल्कि जीन होते हैं। रिचर्ड डॉकिंस समझाते हैं कि इंसान का निस्वार्थ दिखने वाला व्यवहार भी कई बार जैविक और आनुवंशिक कारणों से प्रेरित होता है। इसी किताब में पहली बार "मीम (Meme)" की अवधारणा भी सामने आई थी। निखिल कामथ ने इसे 10 में से 6 अंक दिए।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

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