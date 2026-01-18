युवा संगम 2026 में नौकरी की बौछार, 870 से अधिक पदों पर सीधी भर्ती; जानिए पूरी जानकारी

संक्षेप: युवा संगम 2026 के तहत अलीराजपुर और सिवनी जिलों में जिला स्तरीय रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे, जहां 230 से अधिक पदों और 640 रिक्तियों पर युवाओं को नौकरी के अवसर मिलेंगे।

मध्यप्रदेश में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से युवा संगम 2026 के अंतर्गत दो बड़े जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन आयोजनों में निजी क्षेत्र की नामी कंपनियां भाग लेंगी और सैकड़ों शिक्षित बेरोजगार युवाओं को सीधे रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे।

युवा संगम - अलीराजपुर जिला अलीराजपुर जिले के कट्ठिवाड़ा क्षेत्र में 20 जनवरी 2026 को युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ना और उन्हें तकनीकी व गैर-तकनीकी नौकरियों के अवसर उपलब्ध कराना है। इस रोजगार मेले में कुल 3 निजी कंपनियां भाग लेंगी, जिनमें प्रमुख रूप से न्यू जील बदनावर, प्रतिभा सिंटेक्स पीथमपुर, लॉरिट्ज़ नुडसन गुजरात शामिल हैं।

इन कंपनियों द्वारा कुल 230 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। उपलब्ध पदों में मशीन ऑपरेटर, सुपरवाइजर, सर्विसिंग एवं मैकेनिकल स्टाफ जैसे तकनीकी और औद्योगिक पद शामिल हैं। यह मेला विशेष रूप से उन युवाओं के लिए लाभकारी होगा, जो आईटीआई, डिप्लोमा या तकनीकी अनुभव रखते हैं।

युवा संगम – सिवनी जिला वहीं दूसरा बड़ा आयोजन 21 जनवरी 2026 को शासकीय महाविद्यालय छपारा, जिला सिवनी में किया जाएगा। यह कार्यक्रम जिला स्तरीय रोजगार, स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप मेला होगा, जिसमें सिवनी जिले के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे।

इस मेले में कुल 10 से अधिक निजी कंपनियां भाग लेंगी, जिनमें शामिल हैं - आमधन प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद, एलएनजेडीडीयूजीकेवाय जबलपुर, ग्रो फास्ट एग्रीकल्चर जबलपुर, मोबिटेक पे नई दिल्ली, एसबीआई सिवनी, गोल्डन फार्मर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर सागर, सीआईआई स्किल ट्रेनिंग सेंटर छिंदवाड़ा, मारुति सुजुकी गुजरात, पुखराज हेल्थ केयर जबलपुर, साई प्रसाद इंडस्ट्रियल सर्विसेस पुणे और अदाणी सोलर गुजरात। यहां कुल 640 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। पदों में ट्रेनी, सुरक्षा गार्ड, टेक्नीशियन, मशीन ऑपरेटर, बीमा एजेंट, फील्ड वर्कर, ऑफिसर, अप्रेंटिसशिप, बीपीओ, सेल्स रिप्रेजेंटिव सहित अनेक विकल्प उपलब्ध रहेंगे।