Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़yuva sangam 2026 alirajpur seoni district level rojgar swarojgar apprenticeship mela
युवा संगम 2026 में नौकरी की बौछार, 870 से अधिक पदों पर सीधी भर्ती; जानिए पूरी जानकारी

युवा संगम 2026 में नौकरी की बौछार, 870 से अधिक पदों पर सीधी भर्ती; जानिए पूरी जानकारी

संक्षेप:

युवा संगम 2026 के तहत अलीराजपुर और सिवनी जिलों में जिला स्तरीय रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे, जहां 230 से अधिक पदों और 640 रिक्तियों पर युवाओं को नौकरी के अवसर मिलेंगे।

Jan 18, 2026 05:02 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मध्यप्रदेश में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से युवा संगम 2026 के अंतर्गत दो बड़े जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन आयोजनों में निजी क्षेत्र की नामी कंपनियां भाग लेंगी और सैकड़ों शिक्षित बेरोजगार युवाओं को सीधे रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

युवा संगम - अलीराजपुर जिला

अलीराजपुर जिले के कट्ठिवाड़ा क्षेत्र में 20 जनवरी 2026 को युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ना और उन्हें तकनीकी व गैर-तकनीकी नौकरियों के अवसर उपलब्ध कराना है। इस रोजगार मेले में कुल 3 निजी कंपनियां भाग लेंगी, जिनमें प्रमुख रूप से न्यू जील बदनावर, प्रतिभा सिंटेक्स पीथमपुर, लॉरिट्ज़ नुडसन गुजरात शामिल हैं।

इन कंपनियों द्वारा कुल 230 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। उपलब्ध पदों में मशीन ऑपरेटर, सुपरवाइजर, सर्विसिंग एवं मैकेनिकल स्टाफ जैसे तकनीकी और औद्योगिक पद शामिल हैं। यह मेला विशेष रूप से उन युवाओं के लिए लाभकारी होगा, जो आईटीआई, डिप्लोमा या तकनीकी अनुभव रखते हैं।

युवा संगम – सिवनी जिला

वहीं दूसरा बड़ा आयोजन 21 जनवरी 2026 को शासकीय महाविद्यालय छपारा, जिला सिवनी में किया जाएगा। यह कार्यक्रम जिला स्तरीय रोजगार, स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप मेला होगा, जिसमें सिवनी जिले के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे।

इस मेले में कुल 10 से अधिक निजी कंपनियां भाग लेंगी, जिनमें शामिल हैं - आमधन प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद, एलएनजेडीडीयूजीकेवाय जबलपुर, ग्रो फास्ट एग्रीकल्चर जबलपुर, मोबिटेक पे नई दिल्ली, एसबीआई सिवनी, गोल्डन फार्मर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर सागर, सीआईआई स्किल ट्रेनिंग सेंटर छिंदवाड़ा, मारुति सुजुकी गुजरात, पुखराज हेल्थ केयर जबलपुर, साई प्रसाद इंडस्ट्रियल सर्विसेस पुणे और अदाणी सोलर गुजरात। यहां कुल 640 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। पदों में ट्रेनी, सुरक्षा गार्ड, टेक्नीशियन, मशीन ऑपरेटर, बीमा एजेंट, फील्ड वर्कर, ऑफिसर, अप्रेंटिसशिप, बीपीओ, सेल्स रिप्रेजेंटिव सहित अनेक विकल्प उपलब्ध रहेंगे।

युवाओं के लिए बड़ा अवसर

युवा संगम 2026 न केवल रोजगार प्रदान करने का मंच है, बल्कि यह युवाओं को उद्योगों की वास्तविक आवश्यकताओं से जोड़ने का भी माध्यम है। इस तरह के आयोजन स्थानीय स्तर पर पलायन रोकने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले जी न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं। करियर, एजुकेशन और जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
Jobs News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।