बिहार के युवा दूसरे राज्यों में ठुकरा रहे इंटर्नशिप ऑफर, चयन के बाद कर रहे इनकार
इंटर्नशिप के लिए दूसरे राज्यों की कंपनियों में मिले ऑफर को बिहार के युवक ठुकरा दे रहे हैं। चयन के बाद भी कई युवा अंत समय में कंपनियों में जाकर कार्य करने से मना कर दे रहे हैं। यही कारण है कि मार्च 2026 तक पांच हजार युवाओं का इंटर्नशिप कराना बड़ी चुनौती बनी हुई है।
इंटर्नशिप के लिए दूसरे राज्यों की कंपनियों में मिले ऑफर को बिहार के युवक ठुकरा दे रहे हैं। चयन के बाद भी कई युवा अंत समय में कंपनियों में जाकर कार्य करने से मना कर दे रहे हैं। यही कारण है कि मार्च 2026 तक पांच हजार युवाओं का इंटर्नशिप कराना बड़ी चुनौती बनी हुई है। अभी तक मात्र 854 युवक-युवतियों ने विभिन्न कंपनियों में कार्य शुरू कर दिया है। अगले पांच वर्षों में एक लाख युवाओं को इंटर्नशिप कराने का लक्ष्य है। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के पदाधिकारी विभिन्न जिलों में जाकर युवाओं को इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं कि वह मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना का लाभ उठाएं। इसके तरहत युवाओं को इंटर्नशिप के लिए दी जाने वाली राशि राज्य सरकार भुगतान करती है। इस योजना के तहत राज्य के दो लाख से अधिक युवाओं ने संबंधित पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है। इनमें करीब डेढ़ लाख का प्रोफाइल भी तैयार किया गया है।
मगर समस्या यह है कि इंटर्नशिप के लिए दूसरे राज्य जाने में ये रुचि नहीं दिखा रहे हैं। मालूम हो कि 117 कंपनियों ने 12 हजार पदों के लिए युवाओं की मांग की है। इनमें 11 हजार से अधिक दूसरे राज्यों में स्थापित कंपनियों द्वारा मांग हुई है। 2380 युवाओं को ऑफर भेजा गया है। इनमें 1400 से अधिक युवाओं ने ऑफर को स्वीकृत भी कर लिया है। मगर जब इंटर्नशिप शुरू करने की बात आती है तो कइयों द्वारा जाने से मना कर दिया जाता है। इस योजना के लिए अर्हता 12वीं उत्तीर्ण, आईटीआई, डिप्लोमा, स्नातक या स्नातकोत्तर है। 12वीं पास युवाओं को चार हजार, आईटीआई और डिप्लोमा डिग्रीधारियों को पांच हजार तथा स्नातक-स्नातकोत्तर उत्तीर्ण युवाओं को छह हजार रुपये महीने इंटर्नशिप दिये जाते हैं। गृह जिले से अलग इंटर्नशिप के लिए अतिरिक्त दो हजार तथा राज्य के बाहर की कंपनियों के लिए अतिरिक्त पांच हजार रुपये हर माह दिये जाते हैं।
अधिकतर युवा चाहते हैं सीधे नौकरी
विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि अधिकतर युवा सीधे नौकरी चाहते हैं। वे इंटर्नशिप के लिए तैयार नहीं होते हैं। हालांकि, कंपनियों ने यह भी कहा है कि इंटर्नशिप के बाद हम युवा को स्थायी तौर पर नौकरी देंगे। इसके बाद भी कइयों द्वारा इंटर्नशिप स्वीकार नहीं किया जा रहा है। वहीं, कइयों ने यह सोचकर अपना पंजीकरण कराया है कि उन्हें बिना कोई काम भत्ता मिलेगा।
