आज के समय में अच्छी सैलरी, बड़ी कंपनी या फिर विदेश में काम करने का मौका किस युवा को पसंद नहीं होगा। लेकिन अब कुछ युवा इस सोच से अलग रास्ता चुन रहे हैं। वे बड़ी कंपनियों की लाखों रुपये के पैकेज वाली नौकरियां छोड़कर ऐसे स्टार्टअप से जुड़ रहे हैं, जहां उन्हें देश के लिए योगदान देने का मौका मिल सके।

आज के समय में हाई पैकेज वाली सैलरी, बड़ी कंपनी या फिर विदेश में काम करने का मौका किस युवा को पसंद नहीं होगा। लेकिन अब कुछ युवा इस सोच से अलग रास्ता चुन रहे हैं। वे बड़ी कंपनियों की लाखों रुपये के पैकेज वाली नौकरियां छोड़कर ऐसे स्टार्टअप से जुड़ रहे हैं, जहां उन्हें अपने काम के जरिए कुछ नया बनाने और देश के लिए योगदान देने का मौका मिल सके। हैदराबाद का डिफेंस-टेक स्टार्टअप एपोलियन डायनेमिक्स इसकी एक मिसाल है। यहां कई ऐसे युवा काम कर रहे हैं, जिनकी काहनी काफी दिलचस्प है। इन युवाओं ने हाई सैलरी और कॉर्पोरेट करियर के बजाय देश की रक्षा तकनीक विकसित करने को प्राथमिकता दी है।

क्या है डिफेंस स्टार्टअप बता दें कि BITS पिलानी के हैदराबाद कैंपस के एक हॉस्टल से शुरू हुआ एपोलियन डायनेमिक्स (Apollyon Dynamics) आज भारतीय सेना से ड्रोन के बड़े कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर चुका है। अब यह स्टार्टअप कंपनी अपनी टीम में युवा टैलेंट को शामिल करने के लिए भी चर्चा में है। खास बात यह है कि यहां आने वाले कई युवाओं ने इसके लिए अपनी सैलरी में बड़ी कटौती स्वीकार की है। आज हम आपको ऐसे कुछ युवाओं की स्टोरी बताने जा रहे हैं, जिन्होंने हाई सैलरी वाली नौकरी छोड़कर देश सेवा और अपने काम को महत्व दिया है।

50 लाख का पैकेज छोड़कर स्टार्टअप से जुड़े सोहम पहली कहानी है 23 साल के सोहम कुमार की। सोहम ने Goldman Sachs जैसी बड़ी ग्लोबल कंपनी की नौकरी छोड़कर एपोलियन डायनेमिक्स से जुड़ने का फैसला किया। Goldman Sachs में वह क्वांटिटेटिव एनालिस्ट के तौर पर काम करते थे। इंडिया टुडे में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक यहां उनका सालाना पैकेज 50 लाख रुपये था। लेकिन स्टार्टअप में आने के लिए उन्हें अपनी सैलरी में 50 फीसदी की कटौती स्वीकार करनी पड़ी। अब वह एपोलियन में ऑटोनॉमी फंक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

शुरुआत में लग रहा था अजीब सोहम ने बताया कि शुरुआत में Goldman Sachs जैसी कंपनी छोड़कर किसी नए स्टार्टअप में जाना उन्हें भी अजीब लगा था। एपोलियन से संपर्क होने के बाद वह बेंगलुरु से हैदराबाद आए और कंपनी के कामकाज और प्रोडक्ट लॉन्च की प्रक्रिया को करीब से देखा। इसके बाद उन्होंने इस स्टार्टअप से जुड़ने का फैसला किया।

उनके मुताबिक, वह डिफेंस टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम करके देश के लिए मजबूत योगदान देना चाहते थे। उनके लिए नौकरी सिर्फ रोजाना का काम नहीं, बल्कि ऐसा उद्देश्य होना चाहिए, जिससे व्यक्ति पूरी तरह जुड़ाव महसूस करे। 23 साल की उम्र में उन पर परिवार की बड़ी आर्थिक जिम्मेदारियां भी नहीं थीं। इसलिए उन्होंने करियर में यह जोखिम उठाना सही समझा।

25 साल के निधिप शर्मा की कहानी दूसरी कहानी है 25 साल के निधिप शर्मा की। उन्होंने एपोलियन में काम करने के लिए ड्रोन इंडस्ट्री की कंपनी ideaForge का प्री-प्लेसमेंट ऑफर ठुकरा दिया। उन्हें 12वीं कक्षा से ही ड्रोन में दिलचस्पी थी। इसी रुचि के चलते उन्होंने अनमैन्ड एरियल व्हीकल (UAV) यानी बिना पायलट वाले ड्रोन की इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था। वह भारतीय सेना के साथ फ्रीलांस काम भी कर चुके हैं।

निधिप का कहना है कि बड़ी कंपनियों में कई बार कर्मचारियों को उनके काम का श्रेय नहीं मिल पाता। वहीं, एपोलियन में उन्हें किसी प्रोजेक्ट के शुरुआती चरण से लेकर उसके पूरा होने तक काम करने का मौका मिलता है। यहां जिम्मेदारियां ज्यादा हैं और काम की पहचान भी मिलती है। वह आगे भी UAV इंडस्ट्री में अपना करियर जारी रखना चाहते हैं। हालांकि, भविष्य में उनकी प्लानिंग रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में विशेषज्ञता हासिल करने की है।

ISRO का प्रोजेक्ट छोड़कर स्टार्टअप से जुड़े भारत राम वहीं, तीसरी कहानी है भारत राम की। उन्होंने भी अपने करियर के लिए अलग रास्ता चुना। वह पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। लेकिन प्रोडक्ट डेवलपमेंट में सीधे शामिल होने की इच्छा के चलते उन्होंने तय समय से पहले अपना असाइनमेंट पूरा किया और एपोलियन से जुड़ गए। भारत राम के मुताबिक, ISRO के प्रोजेक्ट के दौरान ही वह दूर से एपोलियन के लिए काम करने लगे थे। इस साल मई में उन्होंने स्टार्टअप को फुल टाइम जॉइन किया। फिलहाल, वह कंपनी में डिजाइन से जुड़े काम के साथ प्रोजेक्ट जेट UAV का नेतृत्व कर रहे हैं।