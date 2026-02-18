आप SDM हैं और MLA दबाव डाल रहा, शादी से क्यों बच रहे युवा, UPPSC PCS इंटरव्यू में पूछे ये दिलचस्प प्रश्न
UPPSC PCS interview questions : यूपी पीसीएस 2024 के इंटरव्यू में दूसरे दिन बोर्ड ने धार्मिक प्रतीकों से जुड़े विवाद, विवाह संस्था के प्रति बदलती धारणा, महिलाओं द्वारा किए जा रहे अपराध जैसे संवेदनशील मुद्दों पर अभ्यर्थियों की सोच को परखा।
UPPSC PCS interview questions : पीसीएस 2024 के इंटरव्यू में दूसरे दिन बोर्ड ने अभ्यर्थियों से सामाजिक, प्रशासनिक और समसामयिक विषयों पर सवाल किए। बोर्ड ने धार्मिक प्रतीकों से जुड़े विवाद, विवाह संस्था के प्रति बदलती धारणा, महिलाओं द्वारा किए जा रहे अपराध जैसे संवेदनशील मुद्दों पर अभ्यर्थियों की सोच को परखा। बोर्ड ने एक अभ्यर्थी से पूछा कि महिलाओं के अपने पति को मारने का प्रचलन बढ़ गया है खासकर नीले ड्रम में भेजने का, इस मामले को आप कैसे देखते हैं? वहीं एक अन्य अभ्यर्थी से पूछा गया कि शादी जैसी व्यवस्था पर युवा वर्ग का विश्वास क्यों कम हो रहा है?
हिंदू धर्म के लोग भगवा रंग का प्रचार करते हैं और मुस्लिम लोग हरे रंग का और इसी प्रतीक को लेकर आपस में लड़ते रहते है, आपके अनुसार क्या ये सही है? जैसे सवाल भी हुए। एसडीएम की भूमिका में निर्णय क्षमता, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की रणनीति, बाल श्रम उन्मूलन, सीएसआर फंडिंग की समझ और तकनीकी ज्ञान जैसे विषयों पर भी विस्तृत प्रश्न पूछे गए। बोर्ड ने डाटा एनालिसिस बनाम एआई एनालिसिस, टेंडर प्रक्रिया और बेहतर गवर्नेंस मॉडल पर भी प्रश्न पूछे।
इंटरव्यू में अभ्यर्थियों से पूछे गए कुछ प्रमुख सवाल
● यदि आप एसडीएम हैं और सरकार का आदेश है कि नदी के आसपास लोगों द्वारा जीवनयापन के लिए किए जा रहे बालू खनन को रोकना है, तो आप इसे कैसे लागू करेंगे?
● यदि आपको एक गांव की महिलाओं को शिक्षित करने की जिम्मेदारी दी जाती है, तो आप उन्हें शिक्षित करने के लिए कौन सी रणनीति अपनाएंगे?
● यदि आपके सरकारी आवास पर काम करने वाले 17-18 वर्ष के एक बच्चे ने आपकी अनुपस्थिति में ₹100 रुपये निकालकर कुछ खा लिया, तो आप क्या कार्रवाई करेंगे?
● पानी की बोतलों में डिजाइन (रिब्ड/ग्रिप पैटर्न) क्यों बनाई जाती है? क्या साधारण (प्लेन) बोतल नहीं बनाई जा सकती?
● यदि आपको पानी की बोतलों के लिए टेंडर जारी करना हो, तो आप डिजाइन वाली बोतल को प्राथमिकता देंगे या प्लेन बोतल को और क्यों?
● सिंगापुर के कौन-कौन से प्रशासनिक या विकास मॉडल आप भारत में लागू करना चाहेंगे?
● सरकार सड़क और हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा कार्य कर रही है, इसके अतिरिक्त किस क्षेत्र में और अधिक सुधार की आवश्यकता है?
● यदि आप एसडीएम हैं और आप पर एमपी/एमएलए का दबाव आता है, तो आप उसे कैसे संभालेंगे?
● यदि आप एक बच्चे को बाल श्रम करते हुए पकड़ते हैं और उसकी मां दिव्यांग (अंधी) है, तो आप क्या कार्रवाई करेंगे?
