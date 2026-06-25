योगी सरकार ने पूरी की कृषि विभाग में 3446 पदों की भर्ती, चयनित अभ्यर्थियों को मिलेगा नियुक्ति पत्र

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में सरकारी रोजगार को बढ़ावा देते हुए तकनीकी सहायक (ग्रुप-सी) की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली है। बता दें कि इन पदों के लिए भर्ती परीक्षा 13 जुलाई 2025 को आयोजित की गई थी और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 23 जून को अंतिम परिणाम घोषित कर दिया।

हाल में उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की ओर से कृषि तकनीकी सहायक के 3446 पदों पर भर्ती का परिणाम जारी हुआ। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में सरकारी रोजगार को बढ़ावा देते हुए तकनीकी सहायक (ग्रुप-सी) की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली है। बता दें कि इन पदों के लिए भर्ती परीक्षा 13 जुलाई 2025 को आयोजित की गई थी और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने 23 जून को अंतिम परिणाम घोषित कर दिया।

जल्द शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया परिणाम जारी होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। कृषि निदेशक राज्य के विभिन्न जिलों में रिक्त पदों के अनुसार इन उम्मीदवारों की तैनाती करेंगे।

किस कटेगरी में कितने छात्र हुए चयनित सफल अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने चयनित उम्मीदवारों का श्रेणीवार विवरण साझा किया। उन्होंने बताया कि चयनित 3,446 अभ्यर्थियों में 1,813 सामान्य वर्ग, 629 अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), 509 अनुसूचित जाति (SC), 344 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और 151 अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग से हैं। कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलाख ने भी चयनित उम्मीदवारों को शुभकामनाएं देते हुए भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता की सराहना की।

किसानों तक पहुंचेगा बेहतर लाभ वहीं, कृषि विभाग के प्रमुख सचिव इंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि इस भर्ती का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। उनके अनुसार, तकनीकी सहायकों की नियुक्ति से कृषि विभाग की जमीनी स्तर पर काम करने की क्षमता और अधिक मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि विभाग में प्रशिक्षित मानव संसाधन बढ़ने से किसानों तक योजनाओं का बेहतर लाभ पहुंचाया जा सकेगा। साथ ही यह राज्य सरकार के एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और किसानों की आय बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

सीएसए का दबदबा उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की ओर से कृषि तकनीकी सहायक के परिणाम में कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (सीएसए) के पूर्व छात्रों का दबदबा रहा। विवि से पढ़ाई करने वाले करीब 125 छात्र-छात्राओं चयन हुआ। विवि के निदेशक सेवायोजन डॉ. विजय कुमार यादव ने बताया कि कृषि विभाग की ओर से विभिन्न प्रकार की तकनीकियों, बीजों व उत्पादन अवयवों किसानों के सहयोग के लिए ये सहायक कार्य करेंगे। विवि के कुलपति डॉ. संजीव गुप्ता ने चयनित छात्र-छात्राओं को बधाई दी।