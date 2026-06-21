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Yoga Day 2026: योग दिवस पर हिंदी में दें आसान और शानदार स्पीच

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अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत का विचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान रखा था। उन्होंने योग को भारत की प्राचीन और अमूल्य धरोहर बताया और कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि मन और प्रकृति के बीच संतुलन बनाने का माध्यम है।

Yoga Day 2026: योग दिवस पर हिंदी में दें आसान और शानदार स्पीच
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International Yoga Day 2026 speech in Hindi: हर वर्ष 21 जून 2026 को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस दिन स्कूल, कॉलेजों और संस्थानों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। अगर आप भी योग दिवस पर भाषण देने वाले हैं तो हम आपके लिए योग दिवस पर एक शानदार भाषण लेकर आए हैं अगर आप यह भाषण देंगे तो फर्स्ट प्राइज आपकों ही मिलेगा।

योग दिवस पर भाषण

नमस्कार,

आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

आज हम सभी यहां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हर साल 21 जून को विश्वभर में योग दिवस मनाया जाता है। योग हमारे जीवन को स्वस्थ, संतुलित और खुशहाल बनाने का एक सरल माध्यम है।

योग केवल एक व्यायाम नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन जीने की कला है। नियमित योग करने से शरीर फिट रहता है, मन शांत रहता है और तनाव कम होता है। यह हमें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे दुनिया के कई देशों ने समर्थन दिया।

योग दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को योग के महत्व और इसके लाभों के प्रति जागरूक करना है। आज के व्यस्त जीवन में योग हमें स्वस्थ रहने और सकारात्मक सोच विकसित करने में मदद करता है।

आइए, इस अवसर पर हम सभी यह संकल्प लें कि हम प्रतिदिन योग करेंगे और अपने परिवार तथा समाज को भी योग अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे।

स्वस्थ तन और शांत मन का आधार है योग,

रोगमुक्त और खुशहाल जीवन का उपहार है योग।

धन्यवाद

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21 जून क्यों है खास

21 जून का दिन विशेष महत्व रखता है क्योंकि इस दिन ग्रीष्म संक्रांति होती है। यह वर्ष का सबसे लंबा दिन माना जाता है। इस दिन सूर्योदय जल्दी होता है और सूर्यास्त देर से होता है, जिससे दिन की अवधि सबसे अधिक होती है।

भारतीय परंपरा के अनुसार ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन की ओर बढ़ता है। इसी विशेष महत्व को ध्यान में रखते हुए 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में चुना गया, ताकि लोग योग को अपनाकर स्वस्थ और संतुलित जीवन की ओर बढ़ सकें।

कैसे हुई थी योग दिवस की शुरुआत

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत का विचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान रखा था। उन्होंने योग को भारत की प्राचीन और अमूल्य धरोहर बताया और कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि मन और प्रकृति के बीच संतुलन बनाने का माध्यम है।

प्रधानमंत्री के इस प्रस्ताव को दुनिया के कई देशों का समर्थन मिला। इसके बाद 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कर दिया। इस प्रस्ताव का 175 देशों ने समर्थन किया, जो संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में सबसे बड़े समर्थनों में से एक था।

तब से हर साल 21 जून को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है।

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लेखक के बारे में

Dheeraj Pal

संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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