ydcc bank recruitment 2025 apply online for 133 junior clerk and assistant staff YDCC Bank Recruitment 2025: 10वीं पास से ग्रेजुएट तक के लिए मौका, कई पदों पर निकली है भर्ती, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़ydcc bank recruitment 2025 apply online for 133 junior clerk and assistant staff

YDCC Bank Recruitment 2025: 10वीं पास से ग्रेजुएट तक के लिए मौका, कई पदों पर निकली है भर्ती

YDCC बैंक ने 133 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। 10वीं पास और ग्रेजुएट उम्मीदवार 30 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आइए जानते हैं पूरी डिटेल।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSat, 20 Sep 2025 09:30 PM
share Share
Follow Us on
YDCC Bank Recruitment 2025: 10वीं पास से ग्रेजुएट तक के लिए मौका, कई पदों पर निकली है भर्ती

YDCC Bank Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। यवतमाल जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (YDCC Bank) ने 133 पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें जूनियर क्लर्क और असिस्टेंट स्टाफ (चपरासी) के पद शामिल हैं। इच्छुक उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट ydccbank.org पर जाकर 30 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

YDCC Bank Recruitment 2025: किन पदों पर निकली है भर्ती

इस भर्ती के तहत कुल 119 पद जूनियर क्लर्क के लिए और 14 पद असिस्टेंट स्टाफ (चपरासी) के लिए निकाले गए हैं। यानी 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवारों तक सभी के पास नौकरी का अवसर है।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो जूनियर क्लर्क के लिए किसी भी विषय में ग्रेजुएशन जरूरी है, जिसमें न्यूनतम 45% अंक होने चाहिए। वहीं असिस्टेंट स्टाफ (चपरासी) के लिए केवल 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा जूनियर क्लर्क के लिए 21 से 35 वर्ष और असिस्टेंट स्टाफ के लिए 18 से 35 वर्ष रखी गई है। आरक्षित वर्ग को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

YDCC Bank Recruitment 2025: कितनी मिलेगी सैलरी

वेतनमान भी उम्मीदवारों के लिए आकर्षक है। जूनियर क्लर्क को 15,200 रुपये + DA + HRA और असिस्टेंट स्टाफ (चपरासी) को 12,200 रुपये + DA + HRA वेतन दिया जाएगा।

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 900 रुपये + 162 रुपये (GST) = 1062 रुपये शुल्क देना होगा। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे और शुल्क जमा करना होगा। आवेदन सबमिट करने के बाद प्रिंट आउट सुरक्षित रखना अनिवार्य है।

Jobs News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।