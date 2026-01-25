Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़yantra india limited yil bharti 2026 3979 trade apprentice online form iti 10th pass
3979 ट्रेड अप्रेंटिस पदों पर भर्ती, 10वीं-ITI पास हैं तो न चूकें मौका; जानें पूरी डिटेल

3979 ट्रेड अप्रेंटिस पदों पर भर्ती, 10वीं-ITI पास हैं तो न चूकें मौका; जानें पूरी डिटेल

संक्षेप:

यंत्र इंडिया लिमिटेड की यह भर्ती युवाओं को सरकारी क्षेत्र में स्किल ट्रेनिंग, मासिक स्टाइपेंड और भविष्य के बेहतर करियर की मजबूत नींव रखने का शानदार अवसर देती है।

Jan 25, 2026 03:01 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सरकारी नौकरी और तकनीकी प्रशिक्षण का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। यंत्र इंडिया लिमिटेड (Yantra India Limited - YIL) ने वर्ष 2026 के लिए ट्रेड अप्रेंटिस भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत देशभर की आयुध फैक्ट्रियों और आयुध उपकरण फैक्ट्रियों में कुल 3979 पदों पर Ex-ITI और Non-ITI ट्रेड अप्रेंटिस की नियुक्ति की जाएगी। खास बात यह है कि इसमें 10वीं पास और ITI पास दोनों तरह के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत की जा रही है, जिसका मकसद युवाओं को औद्योगिक और तकनीकी कौशल से लैस करना है। चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के दौरान मासिक स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, जिससे वे सीखने के साथ आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर बन सकें।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कुल पदों की संख्या: 3979 अप्रेंटिस पद

Yantra India Limited Recruitment 2026 के अंतर्गत कुल 3979 ट्रेड अप्रेंटिस पद घोषित किए गए हैं। इनमें 2843 पद Ex-ITI उम्मीदवारों के लिए और 1136 पद Non-ITI उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। यह भर्ती YIL के 59वें बैच के अंतर्गत आयोजित की जा रही है।

ट्रेड और फैक्ट्री लोकेशन: देशभर में अवसर

इस भर्ती में फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, AOCP, कारपेंटर, प्लंबर, पेंटर, स्टेनोग्राफर, टेलर, CNC ऑपरेटर सहित कई प्रमुख ट्रेड शामिल हैं। चयनित उम्मीदवारों की पोस्टिंग महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, ओडिशा, बिहार और चंडीगढ़ स्थित फैक्ट्रियों में होगी।

शैक्षणिक योग्यता: 10वीं और ITI पास के लिए मौका

Non-ITI उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास होना अनिवार्य है, जिसमें कुल 50 प्रतिशत अंक और गणित व विज्ञान में 40 प्रतिशत अंक जरूरी हैं। वहीं Ex-ITI उम्मीदवारों के पास NCVT या SCVT से मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में ITI प्रमाणपत्र होना चाहिए, साथ ही 10वीं में भी कम से कम 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है।

आयु सीमा: युवाओं के लिए उपयुक्त मापदंड

इस भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि खतरनाक ट्रेडों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी। अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तय की गई है। आरक्षित वर्गों को सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट प्रदान की जाएगी।

स्टाइपेंड की जानकारी: प्रशिक्षण के साथ आर्थिक सहारा

Yantra India Limited अप्रेंटिसशिप के दौरान उम्मीदवारों को मासिक स्टाइपेंड दिया जाएगा। Non-ITI अप्रेंटिस को ₹8200 प्रति माह और Ex-ITI अप्रेंटिस को ₹9600 प्रति माह स्टाइपेंड मिलेगा। प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भत्ता नहीं दिया जाएगा।

आवेदन शुल्क: श्रेणी के अनुसार निर्धारित

सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क ₹200 प्लस जीएसटी रखा गया है। वहीं एससी, एसटी, महिला, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए ₹100 प्लस जीएसटी शुल्क निर्धारित किया गया है। शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा।

चयन प्रक्रिया: मेरिट के आधार पर नियुक्ति

Yantra India Limited भर्ती 2026 में चयन पूरी तरह मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। Non-ITI उम्मीदवारों की मेरिट 10वीं के अंकों से और Ex-ITI उम्मीदवारों की मेरिट 10वीं व ITI अंकों के औसत से तैयार की जाएगी। इसके बाद दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें

उम्मीदवारों को YIL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ट्रेड अप्रेंटिस भर्ती 2026 के लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद ईमेल और मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कर आवेदन फॉर्म भरना होगा। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने और शुल्क भुगतान के बाद फॉर्म सबमिट कर उसकी PDF कॉपी डाउनलोड करनी होगी।

इन तारीखों का रखें ध्यान

Yantra India Limited भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 फरवरी 2026 से शुरू होंगे और 3 मार्च 2026 की रात 11:59 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन करें।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले जी न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं। करियर, एजुकेशन और जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
Jobs News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।