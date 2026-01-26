Hindustan Hindi News
Yantra India Limited Apprentice 2026: 10वीं-ITI पास के लिए यंत्र इंडिया लिमिटेड में 3,979 अप्रेंटिस पदों पर निकली भर्ती

संक्षेप:

Yantra India Limited Apprentice Recruitment 2026: रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई 'यंत्र इंडिया लिमिटेड' (YIL) ने साल 2026 के लिए 3,979 अप्रेंटिस पद भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 

Jan 26, 2026 08:23 am IST
Yantra India Limited Apprentice Recruitment 2026: सरकारी नौकरी और रक्षा क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर सामने आया है। रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई 'यंत्र इंडिया लिमिटेड' (YIL) ने साल 2026 के लिए अप्रेंटिस भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 3,979 पदों को भरा जाएगा, जो देशभर के युवाओं के लिए रोजगार का एक बड़ा द्वार खोलता है।

पदों की डिटेल्स और श्रेणियां

यंत्र इंडिया लिमिटेड द्वारा जारी किए गए 3,979 पदों को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है-

आईटीआई (ITI) श्रेणी: जिन उम्मीदवारों के पास संबंधित ट्रेड में आईटीआई प्रमाण पत्र है।

नॉन-आईटीआई (Non-ITI) श्रेणी: वे युवा जो केवल 10वीं पास हैं और तकनीकी क्षेत्र में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं।

इन पदों पर चयनित होने वाले उम्मीदवारों को यंत्र इंडिया लिमिटेड की विभिन्न ऑर्डनेंस फैक्ट्रियों में ट्रेनिंग यानी अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिलेगा। यह प्रशिक्षण युवाओं के कौशल विकास में सहायक होगा और उन्हें भविष्य के औद्योगिक कार्यों के लिए तैयार करेगा।

शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा

नॉन-आईटीआई पदों के लिए: उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% अंकों के साथ कक्षा 10वीं (मैट्रिकुलेशन) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। साथ ही, गणित और विज्ञान विषयों में कम से कम 40% अंक होने चाहिए।

आईटीआई पदों के लिए: उम्मीदवार ने 10वीं के साथ-साथ एनसीवीटी (NCVT) या एससीवीटी (SCVT) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में आईटीआई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

आयु सीमा: आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष निर्धारित की गई है। सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों (SC/ST/OBC) को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी।

चयन प्रक्रिया और आवेदन कैसे करें?

इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि चयन पूरी तरह से मेरिट के आधार पर होगा। यानी उम्मीदवारों का चयन उनके 10वीं और आईटीआई के अंकों के आधार पर किया जाएगा, इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 फरवरी 2026 से शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवार यंत्र इंडिया लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट yantraindia.co.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 मार्च 2026 तय की गई है। आवेदन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को अपने आवश्यक डॉक्यूमेंट, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। आवेदन शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाएगा।

Apprentice Vacancies Jobs News
