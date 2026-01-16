XAT 2026 का रिजल्ट जारी, स्कोरकार्ड xatonline.in से ऐसे करें डाउनलोड

संक्षेप: xat 2026 result released: XAT 2026 रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार xatonline.in से स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। कटऑफ के बाद जीडी-पीआई और दाखिले की आगे की प्रक्रिया शुरू होगी।

xat 2026 result released: प्रबंधन की पढ़ाई का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। देश की प्रतिष्ठित प्रबंधन प्रवेश परीक्षाओं में शामिल एक्सएटी 2026 का परिणाम आखिरकार जारी कर दिया गया है। एक्सएलआरआई जमशेदपुर ने आधिकारिक तौर पर घोषणा करते हुए उम्मीदवारों को स्कोरकार्ड डाउनलोड करने की सुविधा दे दी है। इसके साथ ही बी स्कूलों में दाखिले की दौड़ ने रफ्तार पकड़ ली है और कटऑफ पार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अगला चरण शुरू होने जा रहा है।

XAT 2026 रिजल्ट आज हुआ जारी एक्सएलआरआई जमशेदपुर ने गुरुवार, 16 जनवरी 2026 को एक्सएटी 2026 के नतीजे घोषित कर दिए। इस राष्ट्रीय स्तर की प्रबंधन प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपना स्कोरकार्ड देख और डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट जारी होते ही वेबसाइट पर उम्मीदवारों की भीड़ देखने को मिली।

कटऑफ के बाद शुरू होगी अगली प्रक्रिया एक्सएलआरआई के मुताबिक, जिन उम्मीदवारों ने निर्धारित कटऑफ अंक हासिल किए हैं, उन्हें दाखिले की अगली प्रक्रिया के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को समूह चर्चा और व्यक्तिगत साक्षात्कार के दौर से गुजरना होगा। इसके बाद ही अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी।

किन आधारों पर होगा अंतिम चयन एमबीए और अन्य प्रबंधन कार्यक्रमों में दाखिला केवल लिखित परीक्षा के आधार पर नहीं होगा। अंतिम चयन में कई पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा। इसमें एक्सएटी स्कोर, समूह चर्चा और साक्षात्कार में प्रदर्शन, शैक्षणिक रिकॉर्ड, कार्य अनुभव और सह-पाठ्य गतिविधियों में उपलब्धियां शामिल हैं।

ऐसे डाउनलोड करें XAT 2026 स्कोरकार्ड उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करके अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:

1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

2. होमपेज पर दिए गए XAT 2026 स्कोरकार्ड लिंक पर क्लिक करें।

3. लॉगिन पेज पर अपना एक्सएटी आईडी और पासवर्ड दर्ज करें।

4. स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा।

5. स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और प्रिंट निकालकर सुरक्षित रखें।

परीक्षा कब और कैसे हुई थी एक्सएटी 2026 परीक्षा 4 जनवरी 2026 को आयोजित की गई थी। यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित मोड में देशभर के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर कराई गई। लाखों उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में भाग लेकर देश के शीर्ष प्रबंधन संस्थानों में दाखिले की उम्मीदें लगाई थीं।

स्कोरकार्ड में क्या-क्या जानकारी एक्सएटी 2026 स्कोरकार्ड में उम्मीदवार का कुल स्कोर, पर्सेंटाइल, सेक्शनवार अंक, कुल प्राप्तांक और व्यक्तिगत विवरण दर्ज होता है। यही स्कोर आगे एक्सएलआरआई और अन्य भाग लेने वाले संस्थानों में शॉर्टलिस्टिंग का आधार बनेगा।

अलग-अलग कॉलेज जारी करेंगे अपनी कटऑफ एक्सएटी स्कोर स्वीकार करने वाले प्रबंधन संस्थान अपनी-अपनी कटऑफ अलग से घोषित करेंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित संस्थानों की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर बनाए रखें, ताकि समूह चर्चा, साक्षात्कार और आगे की दाखिला प्रक्रिया से जुड़ी कोई भी जानकारी न छूटे।