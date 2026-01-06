XAT 2026 Response Sheet OUT : जारी हुई XAT 2026 परीक्षा की रिस्पॉन्स शीट, xatonline.in से ऐसे करें चेक

संक्षेप: XAT 2026 Response Sheet: एक्सएलआरआई (XLRI) जमशेदपुर ने XAT 2026 परीक्षा की रिस्पॉन्स शीट जारी कर दी है। जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया था, वे xatonline.in पर जाकर अपने रिस्पॉन्स को चेक कर सकते हैं।

XAT 2026 Response Sheet: जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट (XAT) 2026 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। एक्सएलआरआई (XLRI) जमशेदपुर ने XAT 2026 परीक्षा की रिस्पॉन्स शीट जारी कर दी है। जिन अभ्यर्थियों ने इस मैनेजमेंट प्रवेश परीक्षा में भाग लिया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट xatonline.in पर जाकर अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। XAT 2026 आंसर-की जल्द ही जारी की जाएगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

XAT Response Sheet 2026 Direct Link रिस्पॉन्स शीट का महत्व XAT 2026 रिस्पॉन्स शीट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें उम्मीदवार द्वारा परीक्षा के दौरान दिए गए सभी आंसर दर्ज होते हैं। इसके माध्यम से छात्र अपने परफॉर्मेंस का सटीक आकलन कर सकते हैं। आधिकारिक आंसर-की के साथ इसका मिलान करके उम्मीदवार रिजल्ट घोषित होने से पहले ही अपने संभावित स्कोर का अनुमान लगा सकते हैं। इससे उन्हें विभिन्न बी-स्कूलों (B-Schools) में दाखिले की संभावनाओं को समझने में मदद मिलती है।

XAT Response Sheet 2026: XAT 2026 रिस्पॉन्स शीट कैसे डाउनलोड करें ? 1. सबसे पहले XAT की आधिकारिक वेबसाइट xatonline.in पर जाएं।

2. होमपेज पर मौजूद 'Login' या 'Response Sheet 2026' के लिंक पर क्लिक करें।

3. अपनी एक्सएटी आईडी (XAT ID) और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करें।

4. लॉगिन करने के बाद 'Candidate Response' टैब पर क्लिक करें।

5. आपकी रिस्पॉन्स शीट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।

6. इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट निकाल लें।

XAT स्कोर की स्वीकार्यता जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट भारत की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित एमबीए प्रवेश परीक्षाओं में से एक है। एक्सएलआरआई जमशेदपुर और दिल्ली के अलावा, देश के 160 से अधिक शीर्ष मैनेजमेंट संस्थान (जैसे कि XIMB, IMT, और SPJIMR) एक्सएटी स्कोर के आधार पर दाखिला देते हैं।