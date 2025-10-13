XAT 2026: XAT 2026 के लिए करेक्शन विंडो कल xatonline.in पर होगी ओपन, जानें डिटेल्स

XAT 2026: जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की ओर कल 14 अक्टूबर, 2025 को XAT 2026 आवेदन फॉर्म में सुधार/एडिट करने के लिए करेक्शन विंडो को ओपन किया जाएगा। आवेदन करेक्शन विंडो 14 अक्टूबर, 2025 को सुबह 9 बजे खुलेगी।

XAT 2026 correction window: जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की ओर कल 14 अक्टूबर, 2025 को XAT 2026 आवेदन फॉर्म में सुधार/एडिट करने के लिए करेक्शन विंडो को ओपन किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आवेदन किया था और अपने आवेदन फॉर्म में सुधार करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट xatonline.in पर जाकर ऐसा कर सकेंगे।

आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, आवेदन करेक्शन विंडो 14 अक्टूबर, 2025 को सुबह 9 बजे खुलेगी और 16 अक्टूबर, 2025 को सुबह 9 बजे बंद हो जाएगी। XAT 2026 वेबसाइट के अनुसार, "यह 48 घंटे की विंडो रजिस्टर्ड उम्मीदवारों को उनके जमा किए गए आवेदन फॉर्म में किसी भी गलती को सुधार करने का अवसर देगी।"

आपको बता दें कि आवेदन की अंतिम तिथि 5 दिसंबर 2025 है। परीक्षा की तिथि 4 जनवरी 2026 है। एक्सएलआरआई जेवियर एसोसिएशन ऑफ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स की ओर से XAT परीक्षा आयोजित करता है। भारत में 250 से ज्यादा संस्थान एमबीए और अन्य फुल टाइम मैनेजमेंट कोर्सेज में दाखिले के लिए XAT स्कोर स्वीकार करते हैं। XAT 2026 के लिए आवेदन करने के लिए आवेदकों को 2200 रुपये का रजिस्ट्रेशन शुल्क देना होगा। XLRI कोर्सेज में रुचि रखने वालों को 200 रुपये का अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

XAT 2026 Correction Window: जैट 2026 एप्लीकेशन फॉर्म में कैसे सुधार करें- 1. सबसे पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट xatonline.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए 'XAT 2026 Correction Window' लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें।

4. इसके बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन कीजिए।

5. इसके बाद आप करेक्शन फीस को जमा कीजिए।

6. इसके बाद आप सबमिट कर दीजिए और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए।