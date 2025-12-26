Hindustan Hindi News
XAT 2026 Admit Card: जैट 2026 एडमिट कार्ड का xatonline.in पर जारी, जानें एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम

संक्षेप:

XAT 2026 Admit Card: जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट (XAT) 2026 के लिए एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट xatonline.in पर जारी कर दिए गए हैं। जानें जैट 2026 परीक्षा को एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम। 

Dec 26, 2025 09:26 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
XAT 2026 Admit Card Download Pdf: मैनेजमेंट की पढ़ाई के इच्छुक छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है। जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट (XAT) 2026 के लिए एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट xatonline.in पर जारी कर दिए गए हैं। अब रजिस्टर्ड उम्मीदवार अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।

XAT 2026 परीक्षा की तिथि और समय

XLRI जमशेदपुर द्वारा आयोजित की जाने वाली यह राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा 4 जनवरी 2026 (रविवार) को निर्धारित है। परीक्षा का समय दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक रहेगा। इस साल लगभग 1.42 लाख छात्रों ने इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, जो इसे काफी प्रतिस्पर्धी बनाता है।

XAT 2026 परीक्षा का पैटर्न

यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित (CBT) होगी और इसकी कुल अवधि 180 मिनट होगी। इसमें मुख्य रूप से चार सेक्शन होंगे: वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग (VALR), डिसीजन मेकिंग (DM), क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन (QA & DI) और सामान्य ज्ञान (GK)। इस बार एनालिटिकल निबंध लेखन (AEW) को मुख्य परीक्षा से हटाकर इंटरव्यू प्रक्रिया का हिस्सा बना दिया गया है।

XAT 2026 की मार्किंग स्कीम

प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। गलत उत्तर पर 0.25 अंक की कटौती (नेगेटिव मार्किंग) होगी। यदि आप लगातार 8 से अधिक प्रश्न खाली छोड़ते हैं, तो प्रत्येक बिना हल किए प्रश्न पर 0.10 अंक कटेंगे। सामान्य ज्ञान (GK) सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी।

XAT Admit Card 2026: जैट 2026 एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)

1. सबसे पहले XAT की आधिकारिक वेबसाइट xatonline.in पर जाएं।

2. होमपेज पर मौजूद 'Login' या 'Download Admit Card' लिंक पर क्लिक करें।

3. अपनी XAT ID और पासवर्ड (या जन्म तिथि) दर्ज करें।

4. लॉगिन करने के बाद, डैशबोर्ड पर 'Admit Card' टैब पर क्लिक करें।

5. आपका हॉल टिकट स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसे पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करें और कम से कम दो प्रिंटआउट ले लें।

एडमिट कार्ड पर दी गई जानकारी को जरूर जांचें

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद, उम्मीदवार उस पर अपनी फोटो, सिग्नेचर, परीक्षा केंद्र का पता, रिपोर्टिंग समय और रोल नंबर जैसी महत्वपूर्ण जानकारियों को ध्यान से चेक करें। यदि कोई गलती (एरर) पाई जाती है, तो तुरंत XAT हेल्पडेस्क से संपर्क करें।

परीक्षा के दिन के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

डॉक्यूमेंट: परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी के साथ एक वैलिड फोटो आईडी कार्ड (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट) ले जाना अनिवार्य है।

फोटोग्राफ: एडमिट कार्ड पर वही फोटो चिपकाएं जो आपने आवेदन फॉर्म भरते समय अपलोड की थी।

समय: उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे दोपहर 1:00 बजे तक अपने आवंटित परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं ताकि सुरक्षा जांच समय पर पूरी हो सके।

XAT Admit Card Exam
