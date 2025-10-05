World Teachers Day 2025: आज है विश्व शिक्षक दिवस, जानें थीम और शेयर करें प्यारे शुभकामना संदेश

World Teachers Day 2025: हर वर्ष 5 अक्टूबर को दुनिया भर के शिक्षकों को सम्मान देने के लिए विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस का आयोजन यूनिसेफ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और एजुकेशन इंटरनेशनल (ईआई) मिलकर करते हैं।

World Teachers Day 2025: हर वर्ष 5 अक्टूबर को दुनिया भर के शिक्षकों को सम्मान देने के लिए विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह विश्व शिक्षक दिवस की 31वीं सालगिरह है। विश्व भर के शिक्षकों के योगदान, उनके समर्पण भाव, कर्तव्यनिष्ठा को सलाम करने, उन्हें प्रोत्साहित करने एवं उनके अधिकारों के प्रति जागरुकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस ( international teachers day 2025 ) मनाया जाता है। हालांकि भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस का उद्देश्य न केवल शिक्षकों की उपलब्धियों का जश्न मनाना है, बल्कि शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए उनके सामने आ रही चुनौतियों पर भी ध्यान केंद्रित करना है।

विश्व शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस का आयोजन यूनिसेफ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और एजुकेशन इंटरनेशनल (ईआई) मिलकर करते हैं। 5 अक्टूबर, 1966 को पेरिस में एक सम्मेलन का आयोजन हुआ था जिसमें 'टीचिंग इन फ्रीडम' संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि में शिक्षकों के अधिकार, जिम्मेदारी, भर्ती, रोजगार, सीखने- सिखाने के स्तर को ऊपर उठने के लिए कई सिफारिशें की गई थीं। संयुक्त राष्ट्र में विश्व शिक्षक दिवस को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाने के लिए साल 1994 में 100 देशों के समर्थन से यूनेस्को की सिफारिश को पारित कर दिया गया। इसके बाद 5 अक्टूबर 1994 से अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाने लगा।

विश्व शिक्षक दिवस 2025 की थीम इस वर्ष 2025 की थीम है 'शिक्षण को सहयोगी पेशे के रूप में पुनर्परिभाषित करना'। यह थीम इस बात पर ज़ोर देती है कि शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षण को सिर्फ एक व्यक्तिगत प्रयास के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसके बजाय, शिक्षकों को एक-दूसरे के साथ अनुभव साझा करने, नई तकनीकों को अपनाने और शिक्षा प्रणाली को सामूहिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सहयोग और साझेदारी का माहौल प्रदान करना आवश्यक है।

शिक्षक हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, वे हमें ज्ञान और जीवन के लिए सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। शिक्षक हमारे जीवन से अज्ञानता के अंधकार को दूर कर उसे ज्ञान के प्रकाश से भर देते हैं। शिक्षक हमें सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, वे हमारे भविष्य को आकार भी देते हैं। हमें जिम्मेदार नागरिक बनाते हैं। वे हमारी गलतियां बताते हैं, ताकि हम लगातार सुधार कर सकें। गुरु हमें जीवन के हर नए मोड़ पर आने वाली सभी कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देते हैं।

गुरु ब्रह्मा हैं, गुरु विष्णु हैं, गुरु ईश्वर हैं, गुरु महेश्वर हैं, और गुरु ही परब्रह्म हैं। अर्थात् गुरु ब्रह्मा हैं, गुरु विष्णु हैं, गुरुदेव शिव हैं और गुरुदेव ही मूल ब्रह्म के स्वरूप हैं, उन गुरुदेव को हमारा प्रणाम है।

स खास दिन की शिष्य अपने गुरुओं को बधाई भी भेजते हैं, आप भी इन चुनिंदा मैसेज के जरिए भेज सकते हैं वर्ल्ड टीचर्स डे की बधाई संदेश।

प्यार से जिसने हमें पढ़ाया,

जीवन में हमेशा आगे बढ़ाया,

जिंदगी को जीना सिखाया,

लक्ष्य पाने जिसमें मार्ग दिखाया,

उस गुरु को शत-शत नमन!

विश्व शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं!

दिया ज्ञान का भंडार मुझे

किया भविष्य के लिए तैयार मुझे

जो किया आपने उस उपकार के लिए

नहीं शब्द मेरे पुस आभार के लिए

सभी गुरुजनों को मेरा शत शत नमन

विश्व शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाइयां

गुरु का आर्शीवाद हर नैया पार लगाता है,

जीवन को आसान बनाता है।

गुरु की चरणों में शिष्य का संसार है,

शिष्य के सफल जीवन का आधार है।

HAPPY WORLD TEACHER'S DAY 2025

अक्षर-अक्षर हमें सिखाते

शब्द-शब्द का अर्थ बताते,

कभी प्यार से कभी डाँट से,

जीवन जीना हमें सिखाते।