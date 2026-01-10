Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़World Hindi Diwas Wishes Photos : hindi diwas ki shubhkamnaye Images quotes Messages sms world hindi day
World Hindi Day Wishes, Photos : इन बेस्ट फोटो मैसेज, SMS व कोट्स से दें विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं

World Hindi Day Wishes, Photos : इन बेस्ट फोटो मैसेज, SMS व कोट्स से दें विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं

संक्षेप:

World Hindi Diwas Wishes Photos : विश्व हिंदी दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन तो होता ही है, साथ ही लोग एक दूसरे को इस दिन की बधाई भी देते हैं। ऐसे में अगर आप अपने दोस्तों और करीबियों को विश्व हिंदी दिवस की बधाई देना चाहते हैं तो ये शुभकामना संदेश भेजें।

Jan 10, 2026 09:10 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

World Hindi Day Wishes : आज दुनिया विश्व हिंदी दिवस मना रही है। हर वर्ष 10 जनवरी को विश्‍व में हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए इसे मनाया जाता है। वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के अलावा हिंदी को लेकर दुनियाभर के तमाम देशों में बसे भारतीयों को एक सूत्र में बांधने के लिए भी विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह जानना भी जरूरी है कि विश्व हिंदी दिवस और हिंदी दिवस में अंतर है। भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को होता है। वहीं हर साल विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। दोनों दिनों का मकसद हिन्दी को प्रोत्साहित करना है। विश्व हिंदी दिवस का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर इसे बढ़ावा देना है। 14 सितंबर के दिन 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने का फैसला किया था। इस दिन की याद में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। जबकि विश्व हिंदी दिवस का मकसद विश्व में हिंदी को बढ़ावा देना है। 10 जनवरी, 2006 को भारत सरकार ने इसे विश्व हिन्दी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इस खास दिन पर कई कार्यक्रमों का आयोजन तो होता ही है। साथ ही लोग एक दूसरे को इस दिन की बधाई भी देते हैं। ऐसे में अगर आप अपने दोस्तों और करीबियों को विश्व हिंदी दिवस की बधाई देना चाहते हैं तो ये शुभकामना संदेश भेजें।

हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा

विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

हिंदी है हमारी शान, हिंदी है हमारा अभिमान।

विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

निज भाषा उन्नति अहै,सब उन्नति को मूल।

बिन निज भाषा-ज्ञान के,मिटत न हिय को सूल।-भारतेन्दु हरिश्चंद्र

विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं!

World Hindi Diwas Wishes Photos

हिन्दी हैं हम

वतन है हिन्दोस्तां हमारा

विश्व हिन्दी दिवस की शुभकामनाएं

हिन्‍दी है तो हम हैं

world hindi day

बिन हिन्दी क्या हैं हम

हिन्दी से बढ़ती देश की शान

इससे ही होगा हमारा सम्मान

विश्व हिन्‍दी दिवस की शुभकामनाएं

हिंदी सिर्फ हमारी भाषा नहीं,

हमारी पहचान भी है,

तो आइए हिंदी बोलें, हिंदी सीखें और हिंदी सिखाएं।

विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

हमारी एकता और अखंडता ही,

हमारे देश की पहचान है,

हिंदुस्तानी हैं हम और,

हिंदी हमारी जुबान है.

विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं

हिन्दी को आगे बढ़ाना है,

उन्नति की राह पर ले जाना है,

केवल एक दिन ही नहीं, हमने नित हिन्दी दिवस मनाना है,

विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं।

जन-जन की आशा है हिंदी

भारत की भाषा है हिंदी

हिंदी का सम्मान करें

दुनिया भर में नाम करें।

विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

world hindi day

हिंदी है भारत की बिंदी,

ये भारत की शान है,

इसके बूते बढ़ रहा है देश,

ये हमारे देश की आन बान है।

विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामना

हिन्दुस्तान की शान है हिन्दी

हर हिन्दुस्तानी की है पहचान हिन्दी

एकता की अनुपम परम्परा है हिन्दी

हर दिल का अरमान है हिन्दी।

विश्व हिन्दी दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
Hindi Diwas Hindi Diwas Speech
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।