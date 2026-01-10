World Hindi Day Wishes, Photos : इन बेस्ट फोटो मैसेज, SMS व कोट्स से दें विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं

संक्षेप: World Hindi Diwas Wishes Photos : विश्व हिंदी दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन तो होता ही है, साथ ही लोग एक दूसरे को इस दिन की बधाई भी देते हैं। ऐसे में अगर आप अपने दोस्तों और करीबियों को विश्व हिंदी दिवस की बधाई देना चाहते हैं तो ये शुभकामना संदेश भेजें।

Jan 10, 2026 09:10 am IST

World Hindi Day Wishes : आज दुनिया विश्व हिंदी दिवस मना रही है। हर वर्ष 10 जनवरी को विश्‍व में हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए इसे मनाया जाता है। वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के अलावा हिंदी को लेकर दुनियाभर के तमाम देशों में बसे भारतीयों को एक सूत्र में बांधने के लिए भी विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह जानना भी जरूरी है कि विश्व हिंदी दिवस और हिंदी दिवस में अंतर है। भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को होता है। वहीं हर साल विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। दोनों दिनों का मकसद हिन्दी को प्रोत्साहित करना है। विश्व हिंदी दिवस का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर इसे बढ़ावा देना है। 14 सितंबर के दिन 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने का फैसला किया था। इस दिन की याद में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। जबकि विश्व हिंदी दिवस का मकसद विश्व में हिंदी को बढ़ावा देना है। 10 जनवरी, 2006 को भारत सरकार ने इसे विश्व हिन्दी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी।

इस खास दिन पर कई कार्यक्रमों का आयोजन तो होता ही है। साथ ही लोग एक दूसरे को इस दिन की बधाई भी देते हैं। ऐसे में अगर आप अपने दोस्तों और करीबियों को विश्व हिंदी दिवस की बधाई देना चाहते हैं तो ये शुभकामना संदेश भेजें।

हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

हिंदी है हमारी शान, हिंदी है हमारा अभिमान। विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

निज भाषा उन्नति अहै,सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा-ज्ञान के,मिटत न हिय को सूल।-भारतेन्दु हरिश्चंद्र

विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं!

हिन्दी हैं हम वतन है हिन्दोस्तां हमारा

विश्व हिन्दी दिवस की शुभकामनाएं

हिन्‍दी है तो हम हैं

बिन हिन्दी क्या हैं हम

हिन्दी से बढ़ती देश की शान

इससे ही होगा हमारा सम्मान

विश्व हिन्‍दी दिवस की शुभकामनाएं

हिंदी सिर्फ हमारी भाषा नहीं, हमारी पहचान भी है,

तो आइए हिंदी बोलें, हिंदी सीखें और हिंदी सिखाएं।

विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

हमारी एकता और अखंडता ही, हमारे देश की पहचान है,

हिंदुस्तानी हैं हम और,

हिंदी हमारी जुबान है.

विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं

हिन्दी को आगे बढ़ाना है, उन्नति की राह पर ले जाना है,

केवल एक दिन ही नहीं, हमने नित हिन्दी दिवस मनाना है,

विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं।

जन-जन की आशा है हिंदी भारत की भाषा है हिंदी

हिंदी का सम्मान करें

दुनिया भर में नाम करें।

विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

हिंदी है भारत की बिंदी, ये भारत की शान है,

इसके बूते बढ़ रहा है देश,

ये हमारे देश की आन बान है।

विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामना

हिन्दुस्तान की शान है हिन्दी हर हिन्दुस्तानी की है पहचान हिन्दी

एकता की अनुपम परम्परा है हिन्दी

हर दिल का अरमान है हिन्दी।