नौकरी छोड़ कार से बेचने लगीं कोल्ड कोको, 3 हजार रुपये से शुरू किया बिजनेस, अब हर माह होती है लाखों का कमाई

श्रुति जिंजुवाडिया ने नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस शुरू किया। इस बिजनेस में उनके पति दर्शन ने भी पूरा सहयोग दिया। दोनों ने महज 2000 से 3000 रुपये के निवेश से अपनी कार के पीछे से कोल्ड कोको और कॉफी बेचने का काम शुरू किया।

आज के समय में नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस शुरू करना बड़ी चुनौती माना जाता है। क्योंकि आमतौर पर माना जाता है कि बिजनेस शुरू करने के लिए बड़ी दुकान, महंगी मशीनें और लाखों रुपये के निवेश की जरूरत होती है। लेकिन अहमदाबाद की श्रुति जिंजुवाडिया और उनके पति दर्शन ने इस सोच को बदल दिया है। श्रुति जिंजुवाडिया ने नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस शुरू किया। इस बिजनेस में उनके पति दर्शन ने भी पूरा सहयोग दिया। दोनों ने महज 2000 से 3000 रुपये के निवेश से अपनी कार के पीछे से कोल्ड कोको और कॉफी बेचने का काम शुरू किया। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो शुरुआत में वे रोजाना सिर्फ 14 बोतलें बेच पाते थे, लेकिन आज उनका कारोबार हर दिन करीब 150 बोतलों तक पहुंच गया है। उनके बिजनेस का नाम 'द कोको स्टेशन है, जिससे हर महीने करीब 6 लाख रुपये का रेवेन्यू हो रहा है। इन दोनों की कहानी इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। चलिए इनकी सक्सेस स्टोरी जानते हैं।

कार से शुरू किया कोल्ड कोको और कॉफी का बिजनेस बता दें कि श्रुति अपना कुछ काम शुरू करना चाहती थीं। इसके लिए उन्होंने नौकरी छोड़ने का फैसला किया। वहीं, उनके पति दर्शन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और आईटी सेक्टर में काम करते हैं। दोनों ने मिलकर जुलाई 2025 में अहमदाबाद में कोल्ड कोको और कॉफी बेचने का बिजनेस शुरू किया। उनके पास न तो कोई बड़ा कैफे था और न ही महंगी मशीन। शुरुआत में उनके पास सिर्फ एक कार, कुछ बोतलें और नया काम करने का हौसला था। उन्होंने अपनी कार के पीछे से ही ग्राहकों को ड्रिंक्स बेचना शुरू किया।

दिन में ड्यूटी और रात तक बेचते हैं कोल्ड कोको दर्शन दिन में अपनी नौकरी करते हैं और सुबह के समय दोनों मिलकर बिजनेस की तैयारी करते हैं। दर्शन ऑफिस के बाद श्रुति के साथ जुड़ जाते हैं और कपल रात 9 बजे से आधी रात के बीच अपनी ड्रिंक्स बेचने निकल जाते हैं।

14 बोतलों से शुरू हुआ सफर, अब रोज बेचते हैं 150 बोतलें बता दें कि शुरुआत में यह कपल एक दिन में केवल 14 बोतलें ही बेच पाता था। लेकिन धीरे-धीरे लोगों को उनके ड्रिंक्स पसंद आने लगे और कारोबार बढ़ने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब तक यह कपल करीब 30000 बोतलें बेच चुके हैं। उनके बिजनेस का कुल रेवेन्यू 36 लाख रुपये से अधिक हो चुका है। नवरात्रि के दौरान उनके कारोबार को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। इन नौ दिनों में कपल ने करीब 7500 बोतलें बेचीं। फिलहाल, वे हर दिन लगभग 150 बोतलें बेच रहे हैं और रोजाना की बिक्री करीब 20000 रुपये तक पहुंच गई है। इस हिसाब से उनका महीने का रेवेन्यू लगभग 6 लाख रुपये है। हालांकि, यह पूरी रकम मुनाफा नहीं है। कच्चे माल, बोतलों और कारोबार से जुड़े दूसरे खर्चों पर हर महीने करीब 1.5 लाख से 2 लाख रुपये खर्च होते हैं।

श्रुति ने बिजनेस के लिए छोड़ी नौकरी जैसे-जैसे ग्राहकों की संख्या बढ़ी, श्रुति ने अपने बिजनेस पर पूरा ध्यान देने के लिए नौकरी छोड़ दी। उन्होंने LinkedIn पर एक पोस्ट में बताया कि यह फैसला उनके लिए फ्रीडम, अपने काम की जिम्मेदारी लेने और नई चीजें सीखने की दिशा में एक कदम था। साथ ही उन्होंने बताया कि बिजनेस शुरू करने से उन्हें पैसे संभालना, ग्राहकों से बात करना और मुश्किल हालात से निपटना सीखने को मिला।

कितनी है कोल्ड कोको और कॉफी की कीमत? द कोको स्टेशन ने अपने ड्रिंक्स को ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो पर भी उपलब्ध कराया है। यहां इनके कुछ ड्रिंक्स की कीमत इस प्रकार है:

क्लासिक कोल्ड कोको: 120 रुपये

टू-इन-वन कोल्ड कोको: 169 रुपये

क्लासिक कोल्ड कॉफी: 119 रुपये