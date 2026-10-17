महिला ने IBM में नौकरी छोड़ी, अब साइड बिजनेस से कमा रही 18 करोड़ रुपये
दिग्गज आईटी कंपनी आईबीएम में 20 साल बिताने के बाद बेकी डीग्रोसा ने 2003 में अपना कॉर्पोरेट करियर छोड़ दिया। अब वह कुछ ऐसा करना चाहती थीं जिसमें उनका मन रमे, उनकी गहरी रुचि हो।
दिग्गज आईटी कंपनी आईबीएम में 20 साल बिताने के बाद बेकी डीग्रोसा ने 2003 में अपना कॉर्पोरेट करियर छोड़ दिया। अब वह कुछ ऐसा करना चाहती थीं जिसमें उनका मन रमे, उनकी गहरी रुचि हो। करीब दो दशक बाद आज उनके बिजनेस आइडिया का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। जिस को उन्होंने थेरेपिस्ट के तौर पर काम करते हुए शुरू किया था, अब वह कंपनी बन गया है। इस बिजनेस जून 2026 में 2 मिलियन डॉलर (लगभग 18 करोड़ रुपये) की कमाई की।
क्यों छोड़ी आईबीएम की सीनियर पद की नौकरी
बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक आईबीएम छोड़ने के समय डीग्रोसा वहां कंसल्टेंट और मैनेजिंग प्रिंसिपल के पद पर थीं। सीनियर पोजीशन पर होने के बावजूद उन्हें अपने काम में अब कोई मजा नहीं रहा था। वह पैशन चाहती थी जो उस काम में पहले जसैा नहीं था। नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने लगभग एक साल यह समझने में बिताया कि वह आगे क्या करना चाहती हैं।
थेरेपिस्ट बनने का फैसला
आखिरकार उन्होंने थेरेपिस्ट बनने का फैसला किया। इस निर्णय के पीछे एक वजह खुद का थेरेपी से मिला पॉजिटिव एक्सपीरियंस भी था। वर्ष 2003 से 2006 के बीच उन्होंने साइकोलॉजी (मनोविज्ञान) में मास्टर डिग्री हासिल की और अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। उनका यह दूसरा करियर कुछ ही समय में उन्हें एक नए बिजनेस की ओर ले गया। इस बार उनका क्षेत्र डिजिटल मार्केटिंग था।
गूगल सर्च से जुड़ी समस्या ने दिया बिजनेस का आइडिया
जब डीग्रॉसा ने अपनी थेरेपी प्रैक्टिस शुरू की, तो उन्हें उम्मीद थी कि उनकी वेबसाइट के जरिए नए क्लाइंट मिलेंगे। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि केवल वेबसाइट बनाना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए यह समझना भी जरूरी था कि गूगल सर्च कैसे काम करता है और संभावित क्लाइंट उनकी वेबसाइट तक कैसे पहुंच सकते हैं।
इसके बाद उन्होंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन (SEO) और कंटेंट राइटिंग के कोर्स करने शुरू किए। इनसे मिली जानकारी का इस्तेमाल उन्होंने अपनी वेबसाइट को बेहतर बनाने में किया। जब वेबसाइट के जरिए पूछताछ और क्लाइंट मिलने लगे, तो उन्होंने दूसरे थेरेपिस्ट के साथ भी अपना अनुभव साझा करना शुरू कर दिया।
डीग्रॉसा ने अपने थेरेपी ऑफिस में छोटी-छोटी क्लास आयोजित कीं। इनमें वह दूसरे थेरेपिस्ट को वेबसाइट का प्रचार करने और गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाने के तरीके सिखाती थीं। लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला कि कई लोग तकनीकी काम खुद करने को लेकर सहज महसूस नहीं करते थे। ऐसे में डीग्रॉसा ने केवल ट्रेनिंग देने तक सीमित रहने के बजाय उनके लिए यह काम खुद करने का ऑफर देना शुरू कर दिया है। धीरे-धीरे उनका यही साइड बिजनेस काउंसलिंगवाइज ( CounselingWise ) नाम की मार्केटिंग एजेंसी में बदल गया। यह एजेंसी थेरेपिस्ट को अधिक क्लाइंट दिलाने में मदद करती है। इसके लिए वेबसाइट डेवलपमेंट, SEO, कंटेंट राइटिंग, गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन और गूगल विज्ञापन जैसी सेवाएं दी जाती हैं।
जैसे-जैसे एजेंसी की मांग बढ़ती गई, डीग्रॉसा के लिए अपनी थेरेपी प्रैक्टिस और बिजनेस को एक साथ संभालना मुश्किल होने लगा। आखिरकार प्रैक्टिस शुरू करने के चार साल बाद उन्होंने इसे बंद कर एजेंसी पर पूरा ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने अपने मौजूदा क्लाइंट को छह महीने पहले ही सूचना दे दी थी।
पिछले पांच सालों से बिजनेस मुनाफे में
यह एजेंसी अब कई मिलियन डॉलर का बिजनेस बन चुकी है। डीग्रोसा ने बताया कि 2022 से काउंसलिंगवाइज का सालाना रेवेन्यू सात अंकों (मिलियन डॉलर) में रहा है और जून 2026 तक यह 2 मिलियन डॉलर (लगभग 18 करोड़ रुपये) तक पहुंच गया। पिछले पांच सालों में से हर साल कंपनी ने लगभग 300000 डॉलर (करीब 2.7 करोड़ रुपये) का सालाना मुनाफा कमाया है। कंपनी का लगभग 99 फीसदी रेवेन्यू सीधे क्लाइंट्स को दी जाने वाली सेवाओं से आता है।
डीग्रोसा इस ग्रोथ का श्रेय तकनीकी विशेषज्ञता, बिज़नेस मैनेजमेंट और कस्टमर सर्विस के सही तालमेल को देती हैं। उनकी कंपनी अलग-अलग SEO तकनीकों को टेस्ट करती है, यह देखती है कि क्या इनसे क्लाइंट्स की सर्च रैंकिंग बेहतर होती है और फिर सफल तरीकों को एक नियमित प्रक्रिया में बदल देती है।
'काउंसलिंगवाइज़' लगभग 40 से 50 कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ काम करती है। डीग्रोसा ऐसे लोगों को काम पर रखने पर बहुत जोर देती हैं जो क्लाइंट्स के साथ अच्छे से बातचीत कर सकें, क्योंकि इनमें से कई क्लाइंट्स शायद तकनीक के साथ इतने सहज न हों।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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