कहीं हफ्ते भर तो कहीं पूरे 3 महीने का आराम, आपके राज्य में सर्दियों की छुट्टियां कब से; देखें पूरा पैटर्न
सर्दियों की छुट्टियों को लेकर देश के अलग अलग राज्यों में स्कूल अलग तारीखों पर बंद होते हैं। जानिए दिल्ली यूपी पंजाब कश्मीर समेत हर राज्य का पैटर्न और अपडेट।
एक तरफ कश्मीर के बच्चे दिसंबर से फरवरी तक घर में रजाई ओढ़कर बैठते हैं। दूसरी तरफ बंगाल के बच्चों को बस क्रिसमस से नए साल तक की छुट्टी मिलती है। देश एक है पर सर्दी की छुट्टियों का हिसाब हर राज्य का अपना है। इस बार भी माता-पिता के मन में वही सवाल है। स्कूल कब बंद होंगे और कब खुलेंगे। साल 2026-27 के लिए ज्यादातर राज्यों ने अभी आधिकारिक तारीखें जारी नहीं की हैं। पिछले साल का पैटर्न देखें तो नोटिस दिसंबर के आसपास ही आते हैं। यानी आने वाले हफ्तों में सूचनाएं निकल सकती हैं। तब तक पुराने आंकड़े ही अंदाजा लगाने का सहारा हैं। आम तौर पर सर्दी की छुट्टी 10 से 20 दिन की होती है।
उत्तर भारत में कब से कब तक बंद रहे स्कूल
दिल्ली में पिछली बार सरकार ने 23 दिसंबर से 1 जनवरी तक की छुट्टी घोषित की थी। कुछ रिपोर्ट में 1 से 15 जनवरी की बंदी भी बताई गई। प्रदूषण और मौसम के हिसाब से तारीखें बदल भी सकती हैं। हरियाणा में सरकारी और निजी स्कूल 1 से 15 जनवरी तक बंद रहे। पंजाब में लंबी छुट्टी मिलती है। स्कूल 22 दिसंबर को बंद हुए और 12 जनवरी को खुलने थे। ठंड बढ़ी तो छुट्टी आगे खिसक गई। उत्तर प्रदेश में आम तौर पर तीसरे हफ्ते से छुट्टी शुरू होती है। पिछली बार अनुमान 20 से 31 दिसंबर का था। फिर शीत लहर आई और स्कूल 5 जनवरी तक बंद रहे। हिमाचल प्रदेश में एक तारीख नहीं चलती। कई जगह 24 से 31 दिसंबर तक छुट्टी रही। ऊंचाई वाले इलाकों में स्कूल दिसंबर से फरवरी तक बंद रहते हैं। जम्मू-कश्मीर की बात ही अलग है। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक छुट्टी मिली। कक्षा 9 से 12 वालों की छुट्टी 11 दिसंबर से 22 फरवरी तक रही। देश में इतनी लंबी छुट्टी कहीं नहीं मिलती।
पश्चिम और मध्य भारत का क्या हाल
राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक छुट्टी रखी। मध्य प्रदेश में 23 से 31 दिसंबर तक स्कूल बंद रहे। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक छुट्टी 25 दिसंबर से शुरू हुई। महाराष्ट्र और गुजरात में छुट्टियां छोटी रहती हैं। महाराष्ट्र में 25 से 31 दिसंबर तक बंदी रही।
पूर्वी भारत का क्या रहा ट्रेंड
बिहार और झारखंड में करीब हफ्ते भर की छुट्टी होती है। पिछली बार 25 से 31 दिसंबर तक स्कूल बंद रहे। पटना में शीत लहर के चलते कक्षा 5 तक के स्कूल 5 जनवरी तक बंद किए गए। ओडिशा में 23 दिसंबर से 1 जनवरी तक छुट्टी रही। पश्चिम बंगाल में 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक का छोटा ब्रेक मिलता है। वहां बच्चों को दुर्गा पूजा में पहले ही लंबी छुट्टी मिल जाती है। इसलिए सर्दी की छुट्टी बढ़ने की गुंजाइश कम रहती है। असम में मौसम का असर दिखता है। गुवाहाटी में कड़ाके की ठंड के कारण स्कूल 6 जनवरी तक बंद रहे।
दक्षिण भारत की क्या स्थिति
केरल में क्रिसमस के हिसाब से 24 दिसंबर से 4 जनवरी तक छुट्टी रहती है। आंध्र प्रदेश में असली छुट्टी संक्रांति के आसपास जनवरी में आती है। तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना में साल के आखिर की छुट्टी छोटी रहती है। यहां स्थानीय आदेश देखना ही ठीक रहेगा।
केंद्रीय विद्यालय और पीएम श्री स्कूल को क्या थी योजना
इनका कैलेंडर काफी हद तक एक जैसा रहता है। पिछली बार 23 दिसंबर से 1 जनवरी तक दस दिन की छुट्टी मिली थी। इस बार भी वैसा ही होने की उम्मीद है।
माता-पिता के लिए ध्यान देने वाली बात ये है कि तारीख तब तक पक्की नहीं जब तक सरकारी आदेश न आ जाए। आदेश अक्सर आखिरी वक्त पर बदलते हैं। वहीं कोहरा, शीत लहर और प्रदूषण हों तो छुट्टी बढ़ना आम बात है। सीबीएसई, आईसीएसई और राज्य बोर्ड के निजी स्कूल अपनी तारीखें खुद तय कर सकते हैं। जिला प्रशासन भी किसी खास कक्षा के लिए बंदी का आदेश दे सकता है। पटना और गुवाहाटी में यही हुआ। भरोसा सिर्फ शिक्षा विभाग के सर्कुलर या स्कूल की सूचना पर करें। गौरतलब है कि कहीं बस क्रिसमस वाला छोटा ब्रेक है और कहीं पूरे तीन महीने की बंदी। यही देश की अलग-अलग आबोहवा और परंपरा का आईना है। घूमने का प्लान बना रहे हैं तो टिकट कटाने में जल्दी न करें। पहले स्कूल की सूचना का इंतजार कर लें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
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