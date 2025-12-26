दिल्ली से बिहार तक ठंड का प्रकोप, कई राज्यों में स्कूल बंद; यूपी का क्या हाल

संक्षेप: देशभर में बढ़ती ठंड और कोहरे के बीच प्रशासन अलर्ट मोड में है। बच्चों की सेहत को प्राथमिकता देते हुए कई राज्यों में स्कूलों को लेकर अहम फैसले लिए जा रहे हैं।

उत्तर भारत में सर्दी ने जैसे रफ्तार पकड़ ली है। गलन भरी ठंड, घना कोहरा और शीतलहर ने आम जनजीवन के साथ-साथ स्कूली बच्चों की दिनचर्या को भी बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और केरल तक मौसम का असर साफ दिख रहा है। इसी बीच बिहार के जमुई जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने कड़ा लेकिन राहत भरा फैसला लिया है। वहीं यूपी, दिल्ली और पंजाब में भी घने कोहरे और ठंड की वजह से स्कूल प्रभावित रहे।

जमुई में कक्षा 5 तक सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक बिहार के जमुई जिले में लगातार बढ़ती ठंड और घने कोहरे को देखते हुए जिलाधिकारी ने कक्षा 5वीं तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। यह आदेश सरकारी और निजी सभी विद्यालयों पर लागू होगा। इसके दायरे में प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और कोचिंग संस्थान भी शामिल हैं। जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध 26 दिसंबर 2025 से प्रभावी हो चुका है और 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगा। आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के अंतर्गत जारी किया गया है, जो आपात परिस्थितियों में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अधिकार प्रशासन को देता है।

मौसम विभाग की चेतावनी बनी वजह जिला प्रशासन ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार सुबह और शाम के समय अत्यधिक ठंड, न्यूनतम तापमान में गिरावट और घना कोहरा बना रह सकता है। ऐसे हालात छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल सकते हैं। सर्दी, खांसी, बुखार और सांस संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। इसी को देखते हुए यह एहतियाती फैसला लिया गया है। प्रशासन ने शिक्षा विभाग और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाए। किसी भी तरह की लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

बिहार के अन्य जिलों का हाल बिहार में शीतलहर का असर व्यापक है। समस्तीपुर जिला प्रशासन ने कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों, प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में 27 दिसंबर 2025 तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया है। प्रशासन का साफ कहना है कि मौसम सामान्य होने तक बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि रहेगी।

उत्तर प्रदेश स्कूल हॉलिडे अपडेट 2025 उत्तर प्रदेश में 26 दिसंबर 2025 को अधिकतर जिलों में स्कूल खुले रहे, क्योंकि इस दिन राज्य सरकार के निर्देश पर गुड गवर्नेंस डे मनाया जा रहा है। यूपी में क्रिसमस सरकारी अवकाश नहीं है, इसलिए सामान्य तौर पर स्कूल बंद नहीं किए गए। हालांकि, कुछ जिलों में स्थानीय हालात को देखते हुए प्रशासन ने छुट्टी घोषित की है। फर्रुखाबाद जिले में अत्यधिक ठंड और घने कोहरे के कारण 26 दिसंबर को स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया। इससे पहले भी 22 और 23 दिसंबर को स्कूल बंद रखे गए थे। वहीं वाराणसी में प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा 5 तक के स्कूल 26 दिसंबर तक बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं।

दिल्ली-एनसीआर में स्थिति दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में ठंड के साथ प्रदूषण भी बड़ी समस्या बना हुआ है। कई स्कूलों ने ऑफलाइन कक्षाओं को सीमित कर दिया है और हाइब्रिड या ऑनलाइन मोड अपनाया है। 26 दिसंबर को लेकर कोई एकसमान आदेश नहीं है। कुछ स्कूल पहले से घोषित विंटर वेकेशन के तहत बंद हैं, जबकि कुछ में ऑनलाइन पढ़ाई जारी है।

केरल और पंजाब में लंबी छुट्टियां केरल शिक्षा विभाग ने क्रिसमस और न्यू ईयर को ध्यान में रखते हुए स्कूलों में 4 जनवरी 2026 तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया है। वहीं पंजाब सरकार ने 10 जनवरी 2026 तक विंटर वेकेशन का ऐलान किया है। सरकारों का कहना है कि यह फैसला छात्रों की सेहत और सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है।