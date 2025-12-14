Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में सोमवार को बंद रहेंगे स्कूल? बढ़ते प्रदूषण पर क्या लिया गया फैसला

Delhi NCR School Closed Update: प्रदूषण के कारण दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में कक्षा 5 तक ऑनलाइन क्लास अनिवार्य कर दिया गया है, वहीं उच्च कक्षाओं के लिए हाइब्रिड मोड लागू होंगे।

Dec 14, 2025 11:00 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Delhi NCR School Closed Update : दिल्ली-NCR में एक बार फिर जहरीली हवा ने हालात बिगाड़ दिए हैं। वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद बच्चों की सेहत को लेकर चिंता बढ़ गई है। इसी बीच अभिभावकों के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सोमवार, 15 दिसंबर को दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में स्कूल बंद रहेंगे? बढ़ते प्रदूषण और GRAP स्टेज-4 लागू होने के बाद प्रशासन ने स्कूलों के लिए अहम निर्देश जारी कर दिए हैं।

दिल्ली में सोमवार को स्कूल बंद रहेंगे या नहीं?

दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी करते हुए साफ किया है कि कक्षा 5 तक के सभी छात्रों की पढ़ाई पूरी तरह ऑनलाइन मोड में कराई जाएगी। यानी नर्सरी से लेकर पांचवीं कक्षा तक के बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। वहीं कक्षा 6 से 9 और कक्षा 11 के छात्रों के लिए हाइब्रिड मोड लागू किया गया है, जिसमें स्कूल अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कक्षाएं चला सकते हैं। यह आदेश सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों पर लागू होगा और अगले निर्देश तक जारी रहेगा।

नोएडा और गाजियाबाद में क्या रहेगा हाल?

दिल्ली के बाद गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) प्रशासन ने भी रविवार को इसी तरह के आदेश जारी किए। इसके तहत नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी कक्षा 5 तक की पढ़ाई ऑनलाइन कर दी गई है। उच्च कक्षाओं के लिए हाइब्रिड व्यवस्था लागू होगी, हालांकि कक्षा 10 और 12 की पढ़ाई फिलहाल ऑफलाइन ही जारी रहेगी। गौतम बुद्ध नगर के अन्य इलाकों में भी यही नियम लागू किया जाएगा।

क्यों लिया गया यह फैसला?

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की GRAP सब-कमेटी ने पूरे दिल्ली-NCR में स्टेज-4 के कड़े प्रतिबंध लागू किए हैं। शनिवार को दिल्ली के कई इलाकों में AQI 500 तक पहुंच गया, जबकि नोएडा में 455 और ग्रेटर नोएडा में 442 दर्ज किया गया। यह स्तर बच्चों के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है।

आउटडोर खेलों पर भी सख्त रोक

CAQM ने दिल्ली-NCR में सभी बाहरी खेल गतिविधियों पर तुरंत रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने साफ कहा है कि आदेशों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि बच्चों को गंभीर स्वास्थ्य जोखिम से बचाया जा सके।

