एआई छीन लेगा लोगों का रोजगार? क्या बोले पीएम मोदी
एआई से नौकरी जाने के डर पर पीएम मोदी ने लखनऊ में कहा कि हुनरमंदों का रोजगार कोई नहीं छीन सकता।
एआई का नाम सुनते ही बहुतों की नींद उड़ जाती है। दफ्तर में बैठा कर्मचारी सोचता है कि कहीं मशीन उसकी कुर्सी न ले ले। नौजवान सोचता है कि पढ़ाई के बाद काम मिलेगा या नहीं। इसी डर पर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ से सीधा जवाब दिया। उनका कहना था कि जिसके पास कौशल है उसका रोजगार कोई नहीं छीन सकता।
लखनऊ में क्या हुआ
गोमती नगर के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पांचवां कौशल दीक्षांत समारोह हुआ। प्रधानमंत्री इसमें मुख्य अतिथि थे। आयोजन पहली बार दिल्ली से बाहर हुआ। मंच पर आईटीआई, एनएसटीआई और आईटीओटी के 52 राष्ट्रीय टॉपर्स को सम्मान मिला। इसी मंच से मोदी ने एआई को लेकर फैली आशंकाओं पर बात की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हुनर वाले को डरने की जरूरत नहीं है।
मोदी ने एआई पर क्या कहा
प्रधानमंत्री ने रोजगार छिनने की चिंता को सिरे से नकार दिया। उनकी दलील सीधी थी। तकनीक बदलती रहेगी पर काम जानने वाले की पूछ बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि जिनके पास कौशल है उनकी मांग आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। उनका जोर इस बात पर था कि बाजार अब सिर्फ कागज नहीं देखेगा। मोदी बोले कि कागजी सर्टिफिकेट लेकर कोट-पैंट और टाई में घूमने वालों से ज्यादा कदर अब हुनरमंदों की होगी। यानी डिग्री से ज्यादा यह मायने रखेगा कि आपको काम करना कितना आता है।
युवाओं से उन्होंने बड़े सपने देखने की अपील की। मोदी के मुताबिक आने वाले 20 साल हुनरमंदों के हैं। उन्होंने याद दिलाया कि 2047 तक विकसित भारत का संकल्प पूरा करना है। उनका तर्क था कि यह लक्ष्य बिना कौशल के हासिल नहीं हो सकता। इस तरह उन्होंने हुनर को अगले दो दशकों की सबसे बड़ी जरूरत बताया।
पुरानी सलाहों का भी जिक्र
भाषण में प्रधानमंत्री ने अपनी पुरानी बातें भी दोहराईं। साल 2023 में उन्होंने पीएसयू बॉन्ड में पैसा लगाने को कहा था। उनके मुताबिक जिन्होंने लगाया उन्हें फायदा हुआ। सोना एक साल न खरीदने की अपील पर भी उन्होंने बात की। मोदी का दावा था कि लोगों ने कम खरीदा और सोने के दाम गिर गए। इसके बाद उन्होंने कहा कि आज वे एक और बात कह रहे हैं। वक्त बदल रहा है और हुनर का दौर आ रहा है।
इस बयान के मायने क्या
एआई से नौकरी जाने का डर नया नहीं है। आईटी से लेकर मीडिया तक हर जगह यह बहस चल रही है। कई लोग मानते हैं कि कुछ काम मशीनें संभाल लेंगी। ऐसे में प्रधानमंत्री का बयान सरकार का रुख दिखाता है। सरकार चाहती है कि युवा डरने के बजाय खुद को नए हुनर से लैस करें। यह बात आईटीआई जैसे संस्थानों से निकलने वालों के लिए खास है। इलेक्ट्रीशियन फिटर और तकनीशियन जैसे काम हाथ और दिमाग दोनों मांगते हैं। इन्हें हुनर के बिना कोई नहीं कर सकता। मोदी का संदेश शायद इन्हीं की तरफ इशारा था। हालांकि सवाल अपनी जगह कायम है। क्या हर हुनर एआई के दौर में सुरक्षित रहेगा। यह जवाब आने वाले वक्त में ही मिलेगा। फिलहाल प्रधानमंत्री का भरोसा साफ है। उनके हिसाब से सीखते रहने वाला कभी बेरोजगार नहीं होगा।
बिहार में भी गूंजा विकास का मुद्दा
लखनऊ से पहले मोदी वैशाली में थे। वहां एनडीए सरकार के एक साल पूरे होने पर उन्होंने 34 हजार करोड़ रुपये की 227 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। गंगा पर नीतीश सेतु का लोकार्पण भी हुआ। पटना हवाई अड्डे पर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनका स्वागत किया और दोनों गर्मजोशी से गले मिले।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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