गधे घोड़े पालतू बन गए लेकिन जेबरा क्यों नहीं, IFS हिमांशु त्यागी ने बताई दिलचस्प वजह
घोड़ों और गधों जैसे लगने वाले जेबरा को कभी भी पालतू नहीं बनाया जा सका। आखिर इंसान इनका इस्तेमाल क्यों नहीं कर सका। आईएफएस अफसर हिमांशु त्यागी ने दिलचस्प वजह बताई है।
जेबरा को देखते ही जहन में घोड़े जैसे जानवर का ख्याल आता है। लेकिन एक सवाल अकसर जहन में आता है कि इंसान इनका इस्तेमाल घोड़े और गधे की तरह क्यों नहीं कर सका? घोड़े और गधों को जहां सामान ढोने, सवारी और परिवहन, गश्त वगैरह कामों में प्रयोग किया जा रहा है, वहां जेबरा केवल जंगली जीवन तक ही सीमित है। इंसान इन्हें घोड़े और गधों की तरह ट्रेन्ड नहीं कर सका। आईएफएस अफसर हिमांशु त्यागी ने बेहद दिलचस्प अंदाज से इसके पीछे की वजह बताई है। हिमांशु अकसर वाइल्ड लाइफ को लेकर काफी दिलचस्प बातें सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं।
आईएफएस अफसर हिमांशु त्यागी ने एक्स पर कहा, 'अपने रिलेटिव्स जैसे घोड़ों और गधों के उलट जेबरा को कभी भी पूरी तरह से पालतू नहीं बनाया जा सका है। इंसानों ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कभी भी इनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल नहीं किया है। जेबरा का विकास अफ्रीकी सवाना (घास के मैदानों) में हुआ, जहां शेर, तेंदुए और लकड़बग्घे जैसे बेहद खतरनाक शिकारी भी रहते थे। खुद को बचाने के लिए उन्होंने बहुत आक्रामक तरीके अपनाए, जिसकी वजह से उन्हें काबू में रखना लगभग नामुमकिन हो गया।
शेर का जबड़ा तोड़ सकती है जेबरा की लात
आगे हिमांशु ने बताया कि जेबरा की लात इतनी जोरदार होती है कि शिकार करने की कोशिश के दौरान यह शेर का जबड़ा भी तोड़ सकती है। जब वे काटते हैं तो अक्सर छोड़ते नहीं हैं और सामने वाले को गंभीर चोट पहुंचाते हैं।
प्रजनन प्रक्रिया के मामले में बहुत संवेदनशील
इंसानों की कैद में जेबरा का प्रजनन (बच्चे पैदा करना) भी मुश्किल होता है, क्योंकि वे तनाव के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां जेबरा को इंसानी कामों के लिए ट्रेन किया गया, लेकिन वे कभी भी ऐसे बच्चे पैदा नहीं कर पाए जो प्रशिक्षित हों।
जेबरा के स्वभाव को समझना मुश्किल
जब यूरोपियों ने अफ्रीका में अपना उपनिवेश बनाया, तो उन्हें ऐसे जानवरों की जरूरत थी जो वहां के स्थानीय रोगाणुओं और बीमारियों से सुरक्षित रह सकें। जेबरा को पालतू बनाने की कोशिशें की गईं लेकिन वे ऐसे स्वभाव के निकले जिसे समझ पाना बेहद कठिना था। साथ ही उन्हें संभालना बहुत मुश्किल था।
उन्होंने कहा कि नर जेबरा और मादा घोड़े के बीच क्रॉस-ब्रीडिंग कराकर 'जोर्स' (zorses) पैदा करने की कोशिशें भी की गईं। इसका मकसद ऐसे जानवर तैयार करना था जो घोड़ों की तरह मजबूत हों और अफ्रीका की स्थानीय बीमारियों से भी सुरक्षित रहें। हालांकि ये जोर्स प्रजनन करने में असमर्थ थे और अपनी संतान पैदा नहीं कर सकते थे।
IIT पासआउट हैं हिमांशु त्यागी, गेट भी किया क्रैक
देहरादून के रहने वाले हिमांशु त्यागी ने सिर्फ यूपीएससी ही नहीं, बल्कि देश की अन्य कठिना परीक्षाएं गेट और जेईई मेन भी पास कर रखी हैं। भारतीय वन सेवा अधिकारी हिमांशु ने 10वीं में 69 फीसदी और 12वीं में 90 फीसदी मार्क्स हासिल किए थे। इसके बाद उन्होंने जेईई मेन व एडवांस्ड क्रैक करके आईआईटी रुड़की से बीटेक किया। इंजीनियरिंग के दौरान उन्होंने 95 फीसदी मार्क्स के साथ टॉप किया। गेट में 6वीं रैंक हासिल कर उन्हें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में सरकारी नौकरी मिल गई थी। इसके बाद भी संतोष नहीं मिला तो नौकरी छोड़ यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। साल 2022 में उन्होंने तीसरे अटेंप्ट में यूपीएससी क्रैक किया।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
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