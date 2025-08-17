Why should we give you a job Bill Gates gave a smart answer to this question youth looking for jobs must watch हम आपको क्यों नौकरी दें? बिल गेट्स ने बताया इस सवाल का स्मार्ट जवाब, नौकरी तलाश रहे युवा जरूर देखें, Career Hindi News - Hindustan
बिल गेट्स ने रोल-प्ले में बताया कि नौकरी पाते वक्त स्किल्स के साथ टीमवर्क, ईमानदारी और स्मार्ट सोच भी जरूरी है। उनका अंदाज आज के युवाओं के लिए बड़ी सीख है।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSun, 17 Aug 2025 06:12 PM
सोचिए कि दुनिया के सबसे अमीर और कामयाब लोगों में शुमार बिल गेट्स अगर पहली नौकरी के लिए इंटरव्यू देने बैठें तो कैसा नजारा होगा? माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर और अरबपति गेट्स ने 2020 में एनबीए स्टार स्टीफन करी के यूट्यूब शो पर यही कर दिखाया। यह इंटरव्यू अब वायरल हो रहा है। उन्होंने खुद को एक कॉलेज ड्रॉपआउट इंजीनियर मानते हुए माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी के लिए इंटरव्यू का रोल-प्ले किया और उन सवालों के जवाब दिए, जिनसे हर कैंडिडेट डरता है।

हम आपको क्यों नौकरी दें? गेट्स ने इस क्लासिक सवाल का जवाब अपने कोडिंग पैशन और खुद सीखी स्किल्स पर टिकाकर दिया। उन्होंने कहा कि उनके लिखे सॉफ्टवेयर क्लासरूम से कहीं आगे हैं और वक्त के साथ वे और निखरे हैं। साथ ही उन्होंने टीमवर्क और फ्यूचर को लेकर सोचने की अपनी आदत को भी प्लस प्वॉइंट बताया। इसमें उनका मैसेज साफ था कि कंपनियां सिर्फ टैलेंट नहीं, बल्कि टीम प्लेयर चाहती हैं।

ईमानदारी से बताई कमजोरी

जब कमजोरी पूछी गई तो गेट्स ने खुलकर कहा कि उन्हें मार्केटिंग या सेल्स ज्यादा नहीं आती, उनका फोकस प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर है। उनकी यह साफगोई बताती है कि इंटरव्यू में ईमानदारी अक्सर ताकत बन जाती है।

सैलरी पर दिया स्मार्ट जवाब

पैकेज को लेकर गेट्स ने बेझिझक कहा कि उन्हें कैश से ज्यादा स्टॉक ऑप्शंस पसंद हैं, क्योंकि उन्हें कंपनी के फ्यूचर पर भरोसा है। इससे उनकी स्मार्ट नेगोशिएशन स्किल और लॉन्ग-टर्म विजन दोनों झलक गए।

नौकरी तलाशने वालों के लिए सीख

करी ने बातचीत के अंत में कहा कि गेट्स के जवाब हर जॉब सीकर के लिए सबक हैं। आज की भर्ती सिर्फ स्किल्स पर नहीं टिकती, बल्कि टीमवर्क, ईमानदारी और स्मार्ट सोच भी उतनी ही अहम है।

