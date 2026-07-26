पानीपत में ही क्यों लड़े गए साम्राज्य को हिला देने वाले युद्ध? UPSC ने पूछा था सवाल, आप जानते हैं उत्तर?
UPSC Question: पानीपत में तीन ऐतिहासिक लड़ाइयां क्यों लड़ी गईं, इसे लेकर यूपीएससी ने सिविल सेवा मेन्स परीक्षा 2014 में सवाल पूछा था।
UPSC Question: प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पानीपत की पहली, दूसरी और तीसरी लड़ाई के वर्ष पूछे जाते हैं। मगर संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने वर्ष 2014 की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा जीएस पेपर -1 में एक ऐसा सवाल पूछा जिस पर शायद ही लोगों का ध्यान जाए। इस सवाल के जरिए आयोग ने अभ्यर्थियों की सिर्फ ऐतिहासिक जानकारी नहीं, बल्कि उनकी विश्लेषण क्षमता को भी परखा। सवाल था, "पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गई थी। पानीपत में साम्राज्य को हिला देने वाली इतनी सारी लड़ाइयां क्यों लड़ी गईं?" यह प्रश्न इतिहास की तारीखों से कहीं आगे बढ़कर भूगोल, सैन्य रणनीति, राजनीतिक परिस्थितियों और तत्कालीन संसाधनों की समझ की मांग करता है। दिल्ली से करीब 90 किलोमीटर दूर हरियाणा का छोटा सा शहर पानीपत भारतीय इतिहास का सबसे निर्णायक रणक्षेत्र रहा है, जहां तीन युद्धों ने उपमहाद्वीप की सत्ता का भविष्य तय किया। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर बार-बार पानीपत ही क्यों चुना गया? इसका जवाब भूगोल, दिल्ली की निकटता, उत्तर-पश्चिम से आने वाले आक्रमण मार्गों और उस दौर की सैन्य आवश्यकताओं में छिपा है। आइए, इस सवाल की गहराई में उतरकर समझते हैं कि आखिर पानीपत भारतीय इतिहास के सबसे बड़े युद्धों का मैदान क्यों बना।
दिल्ली का प्रवेश द्वार
पानीपत उत्तर-पश्चिम से आने वाले हर आक्रमणकारी के रास्ते में पड़ता था। मध्य एशिया, अफगानिस्तान और पंजाब से होकर जो भी सेना दिल्ली की तरफ बढ़ती, उसे इसी क्षेत्र से गुजरना पड़ता था। खैबर दर्रे से लेकर दिल्ली तक फैला यह पूरा रास्ता एक तरह का 'आक्रमण गलियारा' था, और पानीपत ठीक उस गलियारे के आखिरी छोर पर दिल्ली की दहलीज थी। जो भी दिल्ली पर कब्जा करना चाहता था उसे पानीपत में ही रुकना पड़ता था, चाहे वो हमलावर हो या बचाव करने वाला।
समतल मैदान
उस दौर की लड़ाइयां आज की तरह नहीं लड़ी जाती थीं। न मिसाइलें थीं, न हवाई हमले होते थे। जीत-हार तय होती थी घुड़सवार सेना की चाल से, हाथियों की धमक से, और तोपखाने की सही तैनाती से। इसके लिए चाहिए होता था एक खुला, समतल और बड़ा मैदान, जहां हजारों सैनिक और घोड़े बिना किसी रुकावट के आमने-सामने आ सकें। पानीपत का इलाका बिल्कुल ऐसा ही था, न घने जंगल, न ऊंचे पहाड़, न कोई बड़ी नदी जो सेनाओं की राह में दीवार बनकर खड़ी हो जाए। यमुना नदी पास ज़रूर थी, लेकिन मैदान को बांटती नहीं थी, बल्कि पानी और संसाधन मुहैया कराती थी, जो लाखों सैनिकों और जानवरों की एक बड़ी फौज को टिकाए रखने के लिए जरूरी था।
लड़ी गईं तीन लड़ाइयां
1526 में जब बाबर ने इब्राहीम लोदी को यहीं हराया, तो मुगल सल्तनत की नींव पड़ी। तीस साल बाद 1556 में अकबर और बैरम खान की सेना ने हेमू को इसी मैदान में शिकस्त दी और मुगल सत्ता को दोबारा मजबूत किया। फिर 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच जो खूनी संघर्ष हुआ, उसने मराठा साम्राज्य की विस्तार योजनाओं को गहरा झटका दिया और उत्तर भारत की राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह बदल दी। तीनों बार जगह वही रही, वजह भी लगभग वही दिल्ली पर कब्जे की लड़ाई और उस कब्जे के लिए पानीपत सबसे मुफीद मैदान था।
रसद और आपूर्ति की सहूलियत
एक और अहम वजह थी संसाधनों की उपलब्धता। पानीपत का इलाका उपजाऊ था। अनाज और चारे की कमी नहीं थी और आसपास के गांवों से सेनाओं को रसद मिलना आसान था। बड़ी फौजों को हफ्तों, कभी-कभी महीनों तक एक जगह डेरा डालना पड़ता था और इसके लिए पानी, अनाज, चारे की लगातार सप्लाई चाहिए होती थी। पानीपत यह जरूरत बखूबी पूरी करता था।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
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