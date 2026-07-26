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पानीपत में ही क्यों लड़े गए साम्राज्य को हिला देने वाले युद्ध? UPSC ने पूछा था सवाल, आप जानते हैं उत्तर?

By Himanshu Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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UPSC Question: पानीपत में तीन ऐतिहासिक लड़ाइयां क्यों लड़ी गईं, इसे लेकर यूपीएससी ने सिविल सेवा मेन्स परीक्षा 2014 में सवाल पूछा था।

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पानीपत के युद्ध का दृष्य

UPSC Question: प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पानीपत की पहली, दूसरी और तीसरी लड़ाई के वर्ष पूछे जाते हैं। मगर संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने वर्ष 2014 की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा जीएस पेपर -1 में एक ऐसा सवाल पूछा जिस पर शायद ही लोगों का ध्यान जाए। इस सवाल के जरिए आयोग ने अभ्यर्थियों की सिर्फ ऐतिहासिक जानकारी नहीं, बल्कि उनकी विश्लेषण क्षमता को भी परखा। सवाल था, "पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गई थी। पानीपत में साम्राज्य को हिला देने वाली इतनी सारी लड़ाइयां क्यों लड़ी गईं?" यह प्रश्न इतिहास की तारीखों से कहीं आगे बढ़कर भूगोल, सैन्य रणनीति, राजनीतिक परिस्थितियों और तत्कालीन संसाधनों की समझ की मांग करता है। दिल्ली से करीब 90 किलोमीटर दूर हरियाणा का छोटा सा शहर पानीपत भारतीय इतिहास का सबसे निर्णायक रणक्षेत्र रहा है, जहां तीन युद्धों ने उपमहाद्वीप की सत्ता का भविष्य तय किया। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर बार-बार पानीपत ही क्यों चुना गया? इसका जवाब भूगोल, दिल्ली की निकटता, उत्तर-पश्चिम से आने वाले आक्रमण मार्गों और उस दौर की सैन्य आवश्यकताओं में छिपा है। आइए, इस सवाल की गहराई में उतरकर समझते हैं कि आखिर पानीपत भारतीय इतिहास के सबसे बड़े युद्धों का मैदान क्यों बना।

दिल्ली का प्रवेश द्वार

पानीपत उत्तर-पश्चिम से आने वाले हर आक्रमणकारी के रास्ते में पड़ता था। मध्य एशिया, अफगानिस्तान और पंजाब से होकर जो भी सेना दिल्ली की तरफ बढ़ती, उसे इसी क्षेत्र से गुजरना पड़ता था। खैबर दर्रे से लेकर दिल्ली तक फैला यह पूरा रास्ता एक तरह का 'आक्रमण गलियारा' था, और पानीपत ठीक उस गलियारे के आखिरी छोर पर दिल्ली की दहलीज थी। जो भी दिल्ली पर कब्जा करना चाहता था उसे पानीपत में ही रुकना पड़ता था, चाहे वो हमलावर हो या बचाव करने वाला।

समतल मैदान

उस दौर की लड़ाइयां आज की तरह नहीं लड़ी जाती थीं। न मिसाइलें थीं, न हवाई हमले होते थे। जीत-हार तय होती थी घुड़सवार सेना की चाल से, हाथियों की धमक से, और तोपखाने की सही तैनाती से। इसके लिए चाहिए होता था एक खुला, समतल और बड़ा मैदान, जहां हजारों सैनिक और घोड़े बिना किसी रुकावट के आमने-सामने आ सकें। पानीपत का इलाका बिल्कुल ऐसा ही था, न घने जंगल, न ऊंचे पहाड़, न कोई बड़ी नदी जो सेनाओं की राह में दीवार बनकर खड़ी हो जाए। यमुना नदी पास ज़रूर थी, लेकिन मैदान को बांटती नहीं थी, बल्कि पानी और संसाधन मुहैया कराती थी, जो लाखों सैनिकों और जानवरों की एक बड़ी फौज को टिकाए रखने के लिए जरूरी था।

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लड़ी गईं तीन लड़ाइयां

1526 में जब बाबर ने इब्राहीम लोदी को यहीं हराया, तो मुगल सल्तनत की नींव पड़ी। तीस साल बाद 1556 में अकबर और बैरम खान की सेना ने हेमू को इसी मैदान में शिकस्त दी और मुगल सत्ता को दोबारा मजबूत किया। फिर 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच जो खूनी संघर्ष हुआ, उसने मराठा साम्राज्य की विस्तार योजनाओं को गहरा झटका दिया और उत्तर भारत की राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह बदल दी। तीनों बार जगह वही रही, वजह भी लगभग वही दिल्ली पर कब्जे की लड़ाई और उस कब्जे के लिए पानीपत सबसे मुफीद मैदान था।

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रसद और आपूर्ति की सहूलियत

एक और अहम वजह थी संसाधनों की उपलब्धता। पानीपत का इलाका उपजाऊ था। अनाज और चारे की कमी नहीं थी और आसपास के गांवों से सेनाओं को रसद मिलना आसान था। बड़ी फौजों को हफ्तों, कभी-कभी महीनों तक एक जगह डेरा डालना पड़ता था और इसके लिए पानी, अनाज, चारे की लगातार सप्लाई चाहिए होती थी। पानीपत यह जरूरत बखूबी पूरी करता था।

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Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

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हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।

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