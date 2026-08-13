Independence Day 2026: 15 अगस्त को ही क्यों मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस? इसी दिन क्यों मिली थी आजादी
Independence Day 2026: आजादी के दिन के लिए आखिर 15 अगस्त की तारीख ही क्यों चुनी गई? यह सवाल ज्यादातर लोगों के मन में जरूर आ रहा होगा। तो इसके पीछे लॉर्ड माउंटबेटन से जुड़ा एक किस्सा काफी अहमियत रखता है।
Independence Day 2026: हर साल जब अगस्त का महीना आता है तो पूरा देश देशभक्ति के रंग में सराबोर हो जाता है। गलियों में गूंजते देशभक्ति के तराने, आसमान में फहराता तिरंगा और हर भारतीय के दिल में एक अजीब सा फक्र... यह नजारा भारत के स्वतंत्रता दिवस का होता है। इस साल यानी 15 अगस्त 2026 को भारत अपनी आजादी की 80वीं सालगिरह मनाने की तैयारियों में जुटा है। यह दिन महज एक सरकारी छुट्टी या जश्न का मौका नहीं है, बल्कि उस लंबी और दर्दभरी दास्तान का गवाह है जिसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने खून-पसीने से लिखा था। 1947 में मिली इस आजादी ने सैकड़ों साल की अंग्रेजी गुलामी की जंजीरों को काट फेंका और भारत को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में नई पहचान दी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अंग्रेजों से भारत की सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त का ही दिन क्यों तय किया गया? क्या यह महज कोई इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई गहरी सियासी रणनीति और व्यक्तिगत सोच छिपी थी? जब आप इतिहास के पन्ने पलटेंगे, तो पाएंगे कि इस तारीख का चुनाव भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड लुई माउंटबेटन के एक निजी फैसले और दूसरे विश्व युद्ध के एक बड़े ऐतिहासिक मोड़ से गहराई से जुड़ा हुआ था।
अचानक बदली तारीख
बात मार्च 1947 की है, जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत के आखिरी वायसराय बनकर दिल्ली पहुंचे। उस वक्त ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने संसद में यह ऐलान कर रखा था कि अंग्रेज जून 1948 तक भारत को सत्ता सौंपकर वापस लौट जाएंगे। इसके लिए बाकायदा '3 जून प्लान' तैयार किया गया था। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही थी। जैसे-जैसे दिन बीत रहे थे, देश में सियासी हलचल और सांप्रदायिक तनाव बेहद खतरनाक मोड़ लेता जा रहा था। जगह-जगह दंगे भड़क रहे थे और राजनीतिक गतिरोध टूटने का नाम नहीं ले रहा था। माउंटबेटन को जल्द ही यह अहसास हो गया कि अगर जून 1948 तक का इंतजार किया गया, तो हालात पूरी तरह बेकाबू हो जाएंगे और देश में गृहयुद्ध जैसे हालात बन सकते हैं। हालात की नजाकत को देखते हुए माउंटबेटन ने डेडलाइन को करीब एक साल पहले खिसकाने का कड़ा और हड़बड़ी भरा फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि अगस्त 1947 में ही भारत को आजादी दे दी जाएगी।
15 अगस्त का ही चुनाव क्यों?
अब सवाल यह उठा कि अगस्त के महीने में कौन सी तारीख तय की जाए? इसके पीछे एक बेहद दिलचस्प कहानी छिपी है। दरअसल, 15 अगस्त का दिन लॉर्ड माउंटबेटन के लिए सिर्फ एक आम तारीख नहीं थी, बल्कि उनकी जिंदगी और सैन्य करियर की सबसे बड़ी कामयाबी का दिन था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लॉर्ड माउंटबेटन दक्षिण-पूर्व एशिया में 'सुप्रीम अलाइव कमांडर' थे। 15 अगस्त 1945 को जापानी सेना ने मित्र राष्ट्रों के सामने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया था। इस आत्मसमर्पण के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ था और इसमें माउंटबेटन की भूमिका बेहद अहम मानी गई थी। माउंटबेटन इस तारीख को अपने जीवन का सबसे भाग्यशाली दिन मानते थे। इसलिए जब भारत को आजादी देने के लिए दिन चुनने का वक्त आया, तो उन्होंने बिना किसी लंबी बहस के 15 अगस्त की तारीख पर अपनी मुहर लगा दी। वे चाहते थे कि उनकी यह निजी कामयाबी की तारीख हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अमर हो जाए।
तब आया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947
इस पूरे फैसले को कानूनी रूप देने के लिए ब्रिटिश संसद में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, 1947 (भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम) पेश किया गया और इसे पारित कर दिया गया। इसी कानून के तहत ब्रिटिश हुकूमत ने भारत को दो अलग-अलग स्वतंत्र राष्ट्रों यानी भारत और पाकिस्तान में बांटने का कानूनी प्रावधान किया। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद 14 और 15 अगस्त 1947 की दरमियानी रात को भारत की संविधान सभा की एक ऐतिहासिक बैठक बुलाई गई। रात के ठीक 12 बजे, जब पूरी दुनिया सो रही थी तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना मशहूर भाषण 'ट्रिस्ट विद डेस्टिनी' दिया। उन्होंने कहा था, "मध्यरात्रि के इस शांत समय में, जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा।" इस तरह एक नए और आजाद भारत का उदय हुआ।
भारत और पाकिस्तान की आजादी की तारीखों में अंतर क्यों?
अक्सर लोगों के मन में यह सवाल भी उठता है कि भारत 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है, जबकि पाकिस्तान 14 अगस्त को ही यह जश्न क्यों मना लेता है? इसका जवाब किसी सियासी अंतर में नहीं, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था में छिपा था। लॉर्ड माउंटबेटन को दोनों नए बने मुल्कों में सत्ता हस्तांतरण के आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होना था। 14 अगस्त 1947 को माउंटबेटन कराची गए और वहां जिन्ना को सत्ता सौंपी, ताकि पाकिस्तान अपनी नई सरकार का कामकाज शुरू कर सके। इसके बाद वे उसी शाम दिल्ली लौटे और 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को भारत को सत्ता सौंपी गई। बाद में पाकिस्तान ने 14 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दिया, जबकि भारत ने 15 अगस्त की सुबह को आजाद भारत के पहले सूरज का स्वागत किया।
आज जब हम 15 अगस्त 2026 को अपनी आजादी के 80वां साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, तो यह याद रखना जरूरी है कि 15 अगस्त की तारीख सिर्फ कैलेंडर का एक पन्ना नहीं है। भले ही इसे तय करने में लॉर्ड माउंटबेटन की अपनी पसंद और दूसरे विश्व युद्ध का असर रहा हो, लेकिन इस दिन की असली ताकत उन लाखों भारतीयों का बलिदान है जिन्होंने भारत की आबो-हवा में सांस लेने के लिए अपनी जानें न्योछावर कर दीं। 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व, संप्रभुता और अपने सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढ़ाने की सबसे बड़ी प्रेरणा बना हुआ है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
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