लड़कियां इतनी अधिक खुदकुशी क्यों कर रहीं, SDM बने तो एक्सीडेंट कैसे रोकेंगे, UPPSC PCS इंटरव्यू में पूछे ये प्रश्न

Feb 25, 2026 07:31 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, कार्यालय संवाददाता, प्रयागराज
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित पीसीएस 2024 का साक्षात्कार जारी है। बोर्ड ने पूछा कि आजकल लड़कियों में आत्महत्या की दर बढ़ने के पीछे क्या कारण हैं। यदि किसी गांव में एक व्यक्ति शराब पीकर लोगों से अभद्र व्यवहार करता है, तो आप उससे कैसे निपटेंगे

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित पीसीएस 2024 का साक्षात्कार जारी है। इसी क्रम में मंगलवार को बोर्ड ने अभ्यर्थियों से विविध और समसामयिक विषयों पर प्रश्न पूछे। पर्यावरण संरक्षण, प्रशासनिक नैतिकता, अर्थव्यवस्था, सड़क सुरक्षा, न्यायिक सक्रियता, साइबर फ्रॉड, ईवी सेक्टर, ग्रामीण चुनौतियों और सामाजिक मुद्दों जैसे विषयों पर सवाल किए गए। इन प्रश्नों के माध्यम से उम्मीदवारों की निर्णय क्षमता, ईमानदारी और व्यावहारिक समझ को परखा गया। बोर्ड ने पूछा कि आजकल लड़कियों में आत्महत्या की दर बढ़ने के पीछे क्या कारण हैं। यदि किसी गांव में एक व्यक्ति शराब पीकर लोगों से अभद्र व्यवहार करता है, तो आप उससे कैसे निपटेंगे? अशोक चक्र क्या दर्शाता है और उससे क्या सीख मिलती है? सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारण क्या हैं? यदि आप एसडीएम बनते हैं, तो सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाएंगे?

संविधान के मूल मूल्य क्या हैं? संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया क्या है? अनुच्छेद 370 हटाने की प्रक्रिया क्या थी? समान नागरिक संहिता (यूसीसी) किस अनुच्छेद में है? धर्मनिरपेक्षता व्यवहार में है या केवल संविधान में? क्या संविधान धर्म परिवर्तन का अधिकार देता है? राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को लेकर विवाद क्यों होता है? आप संविधान की रक्षा कैसे करेंगे? यदि आप एसडीएम हों तो बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में सीमित संसाधनों के साथ प्राथमिकता किसे देंगे? यदि डीएम सार्वजनिक कार्यालय में धूम्रपान करे तो क्या करेंगे? राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की परिभाषा।

सोना-चांदी की कीमतें क्यों बढ़ती हैं? डॉलर-रुपया विनिमय दर कैसे तय होती है? घरेलू हिंसा क्यों बढ़ रही है? आत्महत्या की प्रवृत्ति पर सरकार क्या कर रही है? इसके अतिरिक्त टॉक्सिक वेस्ट प्रबंधन, कंपनी की निष्ठा बनाम सामाजिक दायित्व, प्लान-बी की आवश्यकता, रुपये-डॉलर विनिमय दर, भ्रष्टाचार के प्रकार, न्यायिक सक्रियता, कांग्रेस घास, ग्रामीण समस्याएं, राजनीतिक दबाव और राष्ट्रीय प्रतीकों जैसे विषयों पर भी प्रश्न पूछे गए।

