दिल्ली के 3 विश्वविद्यालय जेएनयू, जामिया और AUD के छात्र हड़ताल पर क्यों, CUET पर भी बवाल
JNU, जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में छात्र आंदोलन लगातार तेज हो रहे हैं। कहीं छात्र अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तो कहीं छात्र संघ चुनाव बहाल करने और कैंपस से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं।
दिल्ली के विश्वविद्यालयों में छात्रों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। असंतोष की नई लहर में छात्र प्रशासनिक नीतियों, अनुशासनात्मक कार्रवाई, छात्र प्रतिनिधित्व पर लगी पाबंदियों और कैंपस में प्रवेश पर रोक के खिलाफ विरोध जताने के लिए भूख हड़ताल का सहारा ले रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल सोमवार को 16वें दिन में प्रवेश कर गई। वहीं जामिया मिलिया इस्लामिया में छात्र यूनियन चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर अपना आंदोलन जारी रखे हुए हैं। यहां कई छात्रों को सस्पेंड या निष्कासित कर दिया गया है। अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली (AUD) में कैंपस में एंट्री और अन्य संस्थागत मुद्दों को लेकर चल रहा अनिश्चितकालीन धरना और तेज हो गया है, जिसमें 11 छात्रों को सस्पेंड किया गया है।
जेएनयू में बवाल क्यों
जेएनयू में 3 अक्टूबर को विश्वविद्यालय की जनरल बॉडी मीटिंग (UGBM) में एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित होने के बाद भूख हड़ताल शुरू हुई। इस प्रस्ताव में कई मांगें शामिल थीं जैसे चीफ प्रॉक्टर ऑफिस (CPO) के मैनुअल को वापस लेना, खराब बुनियादी ढांचे में सुधार, यौन उत्पीड़न के खिलाफ जेंडर सेंसीटाइजेशन कमिटी को बहाल करना, प्रस्तावित रोहित वेमुला एक्ट के तहत समान अवसर सेल का गठन और भर्तियों में कथित अनियमितताओं की जांच। CPO के मैनुअल में कैंपस में विरोध प्रदर्शन करने पर दंड का प्रावधान है। छात्रों ने CUET की जगह विश्वविद्यालय की अपनी प्रवेश परीक्षा को फिर से शुरू करने की भी मांग की।
जेएनयू छात्र संघ के पदाधिकारियों सहित 18 छात्रों ने साबरमती टी-पॉइंट के पास हड़ताल शुरू की। छात्रों का आरोप है कि उन्हें मेडिकल जांच की सुविधा नहीं दी गई क्योंकि उनमें से कुछ को निष्कासित कर दिया गया था और कैंपस में उनके प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। कई छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। फिलहाल 9 छात्र भूख हड़ताल पर हैं।
जेएनयू प्रशासन का कहना है कि दिन में दो बार मेडिकल जांच की जा रही है और एक समिति ने प्रदर्शनकारियों के साथ दो दौर की बातचीत की है। प्रशासन के अनुसार, 9 अक्टूबर को हुई एक बैठक में मिले आश्वासनों के बाद दो समूहों ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी थी लेकिन आंदोलन अभी भी जारी है।
विश्वविद्यालय ने निष्कासित छात्रों पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगाया है जिसकी कीमत 20 लाख रुपये बताई गई है।
जामिया में बवाल क्यों
जामिया में 12 अक्टूबर से भूख हड़ताल शुरू हुई। छात्र 2006 में भंग किए गए यूनियन चुनावों को फिर से बहाल करने की मांग कर रहे थे। शनिवार को तनाव तब और बढ़ गया, जब प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सुरक्षाकर्मियों ने तड़के उन्हें जबरन कैंपस से बाहर निकाल दिया। बाद के वीडियो में प्रदर्शनकारियों को यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट को धक्का देते हुए देखा गया, जिससे गेट का कुछ हिस्सा टूट गया। यूनिवर्सिटी ने भूख हड़ताल करने वाले एक छात्र को एक शैक्षणिक वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया और दो अन्य छात्रों को छह महीने के लिए निलंबित कर दिया। साथ ही इन तीनों के कैंपस में प्रवेश पर रोक लगा दी। सुरक्षा कारणों से रविवार को जाकिर हुसैन लाइब्रेरी और पुरानी लाइब्रेरी बंद रहीं।
सोमवार को जामिया ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने और उनकी मांगों की जांच करने के लिए सात सदस्यीय समिति का गठन किया। यूनिवर्सिटी ने कैंपस में हुई पिछली हिंसा की घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि विभागीय 'सब्जेक्ट-एसोसिएशन' चुनाव छात्रों को पहले से ही एक लोकतांत्रिक मंच प्रदान करते हैं।
अंबेडकर यूनिवर्सिटी में आक्रोश क्यों
एयूडी (अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली) में 28 सितंबर से अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ। छात्र मुख्य गेट को फिर से खोलने, कैंपस में प्रवेश रोकने वाली लोहे की बैरिकेडिंग हटाने, फैकल्टी की भर्ती, बुनियादी ढांचे में सुधार, PhD फीस माफी को बहाल करने और निर्णय लेने वाली समितियों में छात्रों का प्रतिनिधित्व शामिल करने जैसी कई मांगें कर रहे थे। छात्रों का कहना था कि मुख्य गेट एक साल से अधिक समय से बंद है, जिसके कारण उन्हें पीछे की एक गली से कैंपस में आना पड़ रहा है। 13 अक्टूबर को कैंपस में एक डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के दौरान सुरक्षाकर्मियों के साथ हुई झड़प के बाद यह विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया। 14 अक्टूबर को यूनिवर्सिटी ने 11 छात्रों को निलंबित कर दिया, उनके कैंपस में प्रवेश पर रोक लगा दी और मामले को अनुशासनात्मक जांच के लिए भेज दिया। यूनिवर्सिटी ने इन छात्रों पर अनुशासनहीनता, यूनिवर्सिटी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और स्टाफ के साथ हाथापाई करने का आरोप लगाया है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
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