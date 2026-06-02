कौन हैं SSC CGL वाले अभिनय सर, 10 लग्जरी कारें, कई प्लॉट और फ्लैट, 50 करोड़ जॉइनिंग फीस, कितनी है नेटवर्थ
मैथ्स की उलझी पहेलियों को आसानी के साथ सुलझाने और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विषय के शॉर्टकट सिखाने को लेकर अभिनय सर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के बीच काफी पॉपुलर हैं।
सरकारी नौकरी खासतौर एसएससी की भर्ती परीक्षाओं की कोचिंग कर रहे युवाओं के बीच अभिनय सर काफी जाना पहचाना नाम है। छात्रों के बीच अभिनय सर के नाम से मशहूर अभिनय शर्मा मैथ्स के बेहतरीन टीचरों में से एक माने जाते हैं। मैथ्स की उलझी पहेलियों को आसानी के साथ सुलझाने और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विषय के शॉर्टकट सिखाने को लेकर वह सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के बीच काफी पॉपुलर हैं। वह अभिनय मैथ्स ( Abhinay Maths ) नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जिसके अभी 33 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं।
अभिनय ने फुल टाइम कोचिंग टीचर बनने से पहले 2012 से 2016 के बीच पांच बार एसएससी सीजएल भर्ती परीक्षा पास की थी। इस दौरान उन्होंने कई सरकारी पदों पर काम किया, लेकिन आखिर में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर पूरी तरह से पढ़ाने का फैसला किया। कोचिंग के दम पर उन्होंने न सिर्फ शोहरत हासिल की बल्कि दौलत का भी विशाल साम्राज्य खड़ा कर लिया है।
मैथ्स की कोचिंग का बड़ा नाम कैसे बने
अभिनय ने अपना यूट्यूब चैनल अक्टूबर 2017 में शुरू किया था। चैनल रॉकेट की रफ्तार की तरह बढ़ा और महज आठ महीनों के भीतर ही इसके 10 लाख सब्सक्राइबर हो गए। यूट्यूब की दुनिया में उनका चैनल एजुकेशनल चैनलों के बीच काफी लोकप्रिय हो गया। उन्होंने उसी समय के आस-पास, उन्होंने एक छोटी सी कोचिंग क्लास भी शुरू की, जिसमें 150 छात्रों के बैठने की जगह थी। जब उन्होंने नवंबर में एक नए बैच की घोषणा की तो 500 छात्र आ गए, जो उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थे। बाद में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, 'मेरी क्लास में पढ़ने के लिए वे कतारों में खड़े होते थे।'
कोचिंग की दुनिया में अभिनय की डिमांड काफी बढ़ गई। एसएससी भर्ती परीक्षाओं के लेवल का मैथ्स सिखाने को लेकर वह काफी चर्चित हो गए। कमाई भी मोटी हो गई। अच्छी इनकम की मदद से वे अपने परिवार का कर्ज चुका पाए। 2018 में उन्होंने अपनी पहली कार मर्सिडीज बेंज खरीदी। तब से लेकर अब तक वह कुल 10 कारें खरीद चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा, 'अब मैं कोई भी कपड़ा दोबारा नहीं पहनता।' अपनी अब तक की यात्रा के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, 'मैं अपनी मेनहत से चुप रहकर उन सभी लोगों को कड़ा जवाब दिया है जिन्होंने मेरा और मेरे परिवार का मजाक उड़ाया था। मुझे लगता है कि मैंने अपने सारे सपने पूरे कर लिए हैं।'
2022 में संदीप माहेश्वरी के साथ एक इंटरव्यू में अभिनय ने अपनी दौलत के बारे में और भी ज्यादा विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा, 'मेरे पास 10 अलग-अलग ब्रांड की कारें हैं। मेरे एक साल के बच्चे के पास भी दो सीटों वाली कार है।' उन्होंने यह भी बताया कि ग्रेटर नोएडा में उनके पास कई फ्लैट और प्लॉट हैं। असल में ये उनके पास इतने ज्यादा हैं कि उन्हें उनकी सही संख्या भी नहीं पता। वह इनसे कमाई के लिए इन्हें किराए पर नहीं देते। इसके बजाय वह लोगों को वहां मुफ्त में रहने देते हैं। उन्होंने कहा, 'मैंने उनसे कहा कि जब मुझे इनकी जरूरत होगी, तो मैं मांग लूंगा, लेकिन अभी के लिए वे वहां रह सकते हैं और अपनी गुजर बसर कर सकते हैं।'
फीस क्या लेते हैं
जब उनसे उनकी फीस के बारे में पूछा गया, तो अभिनय ने बताया कि समय के साथ उनकी कमाई में कितना जबरदस्त बदलाव आया है। उन्होंने बताया कि अपने करियर की शुरुआत में, उन्हें हर घंटे के सिर्फ 650 रुपये मिलते थे। फिर वे हर घंटे के 1450 रुपये लेते थे। आज उनकी जॉइनिंग फीस 50 करोड़ रुपये है। इसका मतलब है कि अगर कोई भी इंस्टीट्यूट उनके साथ पार्टनरशिप करना चाहता है या उन्हें किसी लंबे समय के लिए हायर करना चाहता है, तो उन्हें यह रकम पहले ही चुकानी होगी। इसके अलावा वे अपने टीचिंग सेशन के लिए हर घंटे के 1.29 लाख रुपये चार्ज करते हैं।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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विशेषज्ञता
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
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