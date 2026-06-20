IIT रुड़की की पढ़ाई, कौन हैं विनीता गुप्ता? जो अपनी कंपनी को अमेरिका में पब्लिक कराने वाली पहली भारतीय महिला बनीं?

1970 के दशक में किसी महिला का विदेश जाना, अपनी कंपनी शुरू करना और उसे एक नए देश में शेयर बाजार तक पहुंचाना किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता था। लेकिन विनीता गुप्ता ने यह सब कर दिखाया। चलिए इनकी पढ़ाई-लिखाई और जर्नी के बारे में जानते हैं।

देश की कई ऐसी भारतीय महिलाएं हैं, जिन्होंने अपने दम पर बिजनेस में इतने मुकाम हासिल किए हैं, जिनका डंका पूरी दुनिया में बजता है। इन्हीं में से एक हैं विनिता गुप्ता। 1970 के दशक में किसी महिला का विदेश जाना, अपनी कंपनी शुरू करना और उसे एक नए देश में शेयर बाजार तक पहुंचाना किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता था। लेकिन विनीता गुप्ता ने यह सब कर दिखाया। चलिए इनकी पढ़ाई-लिखाई और जर्नी के बारे में जानते हैं।

कौन हैं विनीत गुप्ता विनीता गुप्ता का जन्म दिल्ली में हुआ। उन्होंने 1973 में IIT रुड़की से इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। इसके एक साल बाद वह अमेरिका चली गईं और UCLA से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री प्राप्त की। हैरानी की बात यह थी कि वह अपनी पूरी कक्षा में इकलौती महिला छात्रा थीं।

टेलीकम्यूनिकेशन में किया काम इसके बाद विनीता गुप्ता ने GTE Lenkurt और बेल नॉर्थर्न रिसर्चमें दूरसंचार (टेलीकम्युनिकेशन) क्षेत्र में काम किया। फिर साल 1985 में उन्होंने टेलीकम्युनिकेशन हार्डवेयर कंपनी डिजिटल लिंक कॉर्पोरेशन की सह-स्थापना की और फिर साल 1994 में विनीता अमेरिका में किसी कंपनी को शेयर बाजार (पब्लिक) में सूचीबद्ध कराने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बनीं।

इस उपलब्धि के बारे में बात करते हुए उन्होंने UCLA Samueli School of Engineering से कहा, "बड़ी उपलब्धियां हासिल करना अच्छा लगता है, लेकिन उसके तुरंत बाद मन में सवाल आता है कि अगला लक्ष्य क्या होगा। जैसे पहाड़ चढ़ते समय आप किसी जगह रुककर थोड़ा आराम करते हैं, गहरी सांस लेते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं।"

अनुभव किया शेयर उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों का एक अनुभव भी साझा किया। विनीता ने बताया कि नौकरी के पहले 5-7 सालों तक लोगों को उनका भारतीय एक्सेंट समझने में दिक्कत होती थी। इसलिए वह अमेरिकी लहजे की नकल करने की कोशिश करती थीं। लेकिन एक दिन उन्होंने भारतीय मूल के एक स्टैनफोर्ड प्रोफेसर का भाषण सुना और महसूस किया कि वे अपने नेचुरल एक्सेंट में बोल रहे थे और सभी उन्हें आसानी से समझ रहे थे। इसके बाद विनीता ने भी अपना एक्सेंट बदलने की कोशिश छोड़ दी, जिससे उनका जीवन काफी आसान हो गया।

पर्सनल लाइफ विनीता गुप्ता की शादी नरेंद्र गुप्ता से शादी हुई और उनके दो बच्चे भी हुए। साल 1996 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में उस घटना का जिक्र किया गया था, जब विनीता नौ महीने की गर्भवती होने के बावजूद अपने पति की कंपनी में उनकी भूमिका को बचाने के लिए बोर्ड मीटिंग में शामिल हुई थीं। इस कहानी को संघर्ष और दृढ़ संकल्प का उदाहरण माना गया।

विनीता गुप्ता ने बाद में कंपनी, जिसका नाम बदलकर Quick Eagle Networks कर दिया गया था, में चेयरपर्सन, प्रेसिडेंट और CEO के रूप में काम जारी रखा और फिर वह 2016 में रिटायर हुईं। उनके नाम अमेरिका के दो पेटेंट भी दर्ज हैं। पहला पेटेंट 1984 में सॉलिड-स्टेट रिले के लिए और दूसरा 1986 में स्क्वायर रूट सर्किट के लिए मिला था।

छात्रों को दी ये सलाह छात्रों को सलाह देते हुए विनीता ने कहा कि कॉलेज से निकलते ही कंपनी शुरू करने के बजाय पहले किसी दूसरी कंपनी में काम करना चाहिए। उनके अनुसार, इससे अनुभव मिलता है और करियर के लिए बेहतर विकल्प चुनने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि जिस रास्ते का चुनाव करें, उस पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ें, जब तक यह स्पष्ट न हो जाए कि उसमें भविष्य नहीं है।