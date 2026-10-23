संस्कृत में 'शास्त्री' की डिग्री, हिंदी माध्यम से UPSC पास कर बने आईपीएस; कौन हैं विजय सिंह गुर्जर

विजय सिंह गुर्जर का जन्म 6 मार्च 1987 को राजस्थान के झुंझुनूं जिले की नवलगढ़ तहसील के गांव देवीपुरा बणी में हुआ। इनके पिता किसान थे। पिता का नाम लक्ष्मण सिंह और चंदा देवी से हुआ।

यूपीएससी की परीक्षा काफी कठिन मानी जाती है। इसे क्रैक करने के लिए लोग कई साल मेहनत लगा देते हैं। वैसे आपने देखा होगा कि अलग-अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड से उम्मीदवार इस परीक्षा को क्रैक करते हैं। लेकिन आज हम आपको जिस शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं, उन्होंने संस्कृत विषय में शास्त्री की डिग्री हासिल की है और यूपीएससी क्रैक कर आईपीएस बन हैं। जी हां, इनका नाम विजय सिंह गुर्जर हैं, जो वर्तमान में गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी है। फिलहाल, वो राजकोट ग्रामीण एसपी हैं और इन दिनों सूदखोरों से किसानों को उनकी करोड़ों रुपये की जमीन वापस दिलवाने की वजह से चर्चा में हैं। आईपीएस विजय सिंह गुर्जर की कहानी काफी प्रेरणादायी है। आईपीएस बनने के लिए इन्होंने खूब मेहनत की है। कई बार असफलाओं का सामना भी किया। यहां तक ये कांस्टेबल से इंस्पेक्टर बने। लेकिन आईपीएस बनने के सपने ने इन्हें रुकने नहीं दिया। चलिए इनकी यूपीएससी की जर्नी जानते हैं।

कौन हैं आईपीएस विजय सिंह गुर्जर विजय सिंह गुर्जर का जन्म 6 मार्च 1987 को राजस्थान के झुंझुनूं जिले की नवलगढ़ तहसील के गांव देवीपुरा बणी में हुआ। इनके पिता किसान थे। पिता का नाम लक्ष्मण सिंह और चंदा देवी से हुआ। इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें, तो ये शादीशुदा है। इनकी शादी सीकर जिले के भादवासी गांव निवासी सुनीता देवी से हुई है। उनके बड़े भाई अजय गुर्जर राजस्थान में पटवारी हैं। अब आते हैं इनकी पढ़ाई-लिखाई पर।

यहां से प्राप्त की शास्त्री की डिग्री विजय सिंह गुर्जन ने राजस्थान के झुंझुनूं जिले की नवलगढ़ तहसील में नवलगढ़-उदयपुरवाटी रोड पर चिराना कस्बे में स्थित राजकीय संस्कृत आचार्य कॉलेज से 2009 में शास्त्री की डिग्री प्राप्त की। बता दें कि यह कॉलेज जय सिंह गुर्जर के गांव देवीपुरा बणी से महज 6 किलोमीटर दूर है। अक्सर लोग मानते हैं कि संस्कृत की पढ़ाई करने वाले छात्र शिक्षा या शोध के क्षेत्र में करियर बनाते हैं, लेकिन किसान के बेटे विजय सिंह गुर्जर ने इस सोच को बदल दिया। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करते ही साल 2010 में विजय सिंह ने बतौर कांस्टेबल दिल्ली पुलिस जॉइन कर ली।

यहां दी सेवाएं दिल्ली पुलिस में सेवा के दौरान वे एसआई भी बने और करीब तीन साल तक सेवाएं दीं। इसी दौरान साल 2013 में उनका चयन सेंट्रल एक्साइज विभाग में इंस्पेक्टर पद पर हुआ और वे केरल के तिरुवनंतपुरम चले गए। फरवरी 2014 में आयकर विभाग में इंस्पेक्टर पद पर चयन होने के बाद वे वापस दिल्ली आ गए।

ऐसा रही यूपीएससी की जर्नी बता दें कि दिल्ली से ही उनकी यूपीएससी जर्नी शुरू होती है। वो दिल्ली में रहते हुए तैयारी शुरू कर दी। UPSC 2017 में उन्होंने 574वीं रैंक हासिल की और गुजरात कैडर के 2018 बैच के आईपीएस अधिकारी बने। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। इससे पहले UPSC 2016 में वे इंटरव्यू तक पहुंचे, लेकिन अंतिम चयन से चूक गए। वहीं, साल 2013 से 2015 तक के शुरुआती तीन प्रयासों में वे प्रारंभिक परीक्षा (प्री) भी पास नहीं कर सके थे। विजय सिंह गुर्जर ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) परीक्षा 2013 में 556वीं और RAS 2016 में 456वीं रैंक हासिल की थी, लेकिन आईपीएस बनने का सपना पूरा करने के लिए उन्होंने RAS जॉइन नहीं किया।