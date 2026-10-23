संस्कृत में 'शास्त्री' की डिग्री, हिंदी माध्यम से UPSC पास कर बने आईपीएस; कौन हैं विजय सिंह गुर्जर
विजय सिंह गुर्जर का जन्म 6 मार्च 1987 को राजस्थान के झुंझुनूं जिले की नवलगढ़ तहसील के गांव देवीपुरा बणी में हुआ। इनके पिता किसान थे। पिता का नाम लक्ष्मण सिंह और चंदा देवी से हुआ।
यूपीएससी की परीक्षा काफी कठिन मानी जाती है। इसे क्रैक करने के लिए लोग कई साल मेहनत लगा देते हैं। वैसे आपने देखा होगा कि अलग-अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड से उम्मीदवार इस परीक्षा को क्रैक करते हैं। लेकिन आज हम आपको जिस शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं, उन्होंने संस्कृत विषय में शास्त्री की डिग्री हासिल की है और यूपीएससी क्रैक कर आईपीएस बन हैं। जी हां, इनका नाम विजय सिंह गुर्जर हैं, जो वर्तमान में गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी है। फिलहाल, वो राजकोट ग्रामीण एसपी हैं और इन दिनों सूदखोरों से किसानों को उनकी करोड़ों रुपये की जमीन वापस दिलवाने की वजह से चर्चा में हैं। आईपीएस विजय सिंह गुर्जर की कहानी काफी प्रेरणादायी है। आईपीएस बनने के लिए इन्होंने खूब मेहनत की है। कई बार असफलाओं का सामना भी किया। यहां तक ये कांस्टेबल से इंस्पेक्टर बने। लेकिन आईपीएस बनने के सपने ने इन्हें रुकने नहीं दिया। चलिए इनकी यूपीएससी की जर्नी जानते हैं।
कौन हैं आईपीएस विजय सिंह गुर्जर
विजय सिंह गुर्जर का जन्म 6 मार्च 1987 को राजस्थान के झुंझुनूं जिले की नवलगढ़ तहसील के गांव देवीपुरा बणी में हुआ। इनके पिता किसान थे। पिता का नाम लक्ष्मण सिंह और चंदा देवी से हुआ। इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें, तो ये शादीशुदा है। इनकी शादी सीकर जिले के भादवासी गांव निवासी सुनीता देवी से हुई है। उनके बड़े भाई अजय गुर्जर राजस्थान में पटवारी हैं। अब आते हैं इनकी पढ़ाई-लिखाई पर।
यहां से प्राप्त की शास्त्री की डिग्री
विजय सिंह गुर्जन ने राजस्थान के झुंझुनूं जिले की नवलगढ़ तहसील में नवलगढ़-उदयपुरवाटी रोड पर चिराना कस्बे में स्थित राजकीय संस्कृत आचार्य कॉलेज से 2009 में शास्त्री की डिग्री प्राप्त की। बता दें कि यह कॉलेज जय सिंह गुर्जर के गांव देवीपुरा बणी से महज 6 किलोमीटर दूर है। अक्सर लोग मानते हैं कि संस्कृत की पढ़ाई करने वाले छात्र शिक्षा या शोध के क्षेत्र में करियर बनाते हैं, लेकिन किसान के बेटे विजय सिंह गुर्जर ने इस सोच को बदल दिया। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करते ही साल 2010 में विजय सिंह ने बतौर कांस्टेबल दिल्ली पुलिस जॉइन कर ली।
यहां दी सेवाएं
दिल्ली पुलिस में सेवा के दौरान वे एसआई भी बने और करीब तीन साल तक सेवाएं दीं। इसी दौरान साल 2013 में उनका चयन सेंट्रल एक्साइज विभाग में इंस्पेक्टर पद पर हुआ और वे केरल के तिरुवनंतपुरम चले गए। फरवरी 2014 में आयकर विभाग में इंस्पेक्टर पद पर चयन होने के बाद वे वापस दिल्ली आ गए।
ऐसा रही यूपीएससी की जर्नी
बता दें कि दिल्ली से ही उनकी यूपीएससी जर्नी शुरू होती है। वो दिल्ली में रहते हुए तैयारी शुरू कर दी। UPSC 2017 में उन्होंने 574वीं रैंक हासिल की और गुजरात कैडर के 2018 बैच के आईपीएस अधिकारी बने। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। इससे पहले UPSC 2016 में वे इंटरव्यू तक पहुंचे, लेकिन अंतिम चयन से चूक गए। वहीं, साल 2013 से 2015 तक के शुरुआती तीन प्रयासों में वे प्रारंभिक परीक्षा (प्री) भी पास नहीं कर सके थे। विजय सिंह गुर्जर ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) परीक्षा 2013 में 556वीं और RAS 2016 में 456वीं रैंक हासिल की थी, लेकिन आईपीएस बनने का सपना पूरा करने के लिए उन्होंने RAS जॉइन नहीं किया।
फिलहाल, वर्तमान में वो गुजरात के राजकोट ग्रामीण एसपी हैं। इससे पहले आईपीएस विजय सिंह गुर्जर गुजरात में SRPF ग्रुप-14 वलसाड के कमांडेंट, सूरत डीसीपी के पद पर कार्य कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने झाड़ोल और भावनगर में भी अपनी सेवाएं दी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, देश में वर्तमान में कार्यरत आईपीएस अधिकारियों में संस्कृत में 'शास्त्री' की उपाधि रखने वाले विजय सिंह गुर्जर संभवतया इकलौते अधिकारी हैं।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।