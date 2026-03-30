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यूपी PCS में दिल्ली की नेहा पांचाल ने किया टॉप, चौथे प्रयास में हासिल की रैंक 1, DU से की है पढ़ाई

Mar 30, 2026 11:37 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा (पीसीएस) 2024 का अंतिम परिणाम रविवार देर रात घोषित कर दिया गया। दिल्ली की नेहा पांचाल ने उत्तर प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा पीसीएस में टॉप किया है।

यूपी PCS में दिल्ली की नेहा पांचाल ने किया टॉप, चौथे प्रयास में हासिल की रैंक 1, DU से की है पढ़ाई

दिल्ली की नेहा पांचाल ने उत्तर प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा पीसीएस में टॉप किया है। उनका यह चौथा प्रयास था। नेहा पंचाल ने हाल में ही एक मॉक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के मोतीराम मेमोरियल गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पूरी की। 2013 में श्यामलाल कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया। इसके बाद 2018 से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की। यूपी पीसीएस परीक्षा में उनका यह चौथा अटेम्प्ट है। 2023 में उन्होंने UPSC इंटरव्यू भी दिया था। उसी दौरान पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स भी पूरा किया।

यूपी में नौकरी पर क्यों ऐतराज नहीं

मॉक इंटरव्यू में वह बताती दिख रही हैं कि दिल्ली की होते हुए उन्हें यूपी में नौकरी पर क्यों ऐतराज नहीं है। उन्होंने बताया, 'दिल्ली में नौकरी करना कभी उनका प्रेफरेंस नहीं रहा। ऐसा भी नहीं है कि दिल्ली में उनका घर है, तो वह वहीं नौकरी करना चाहती हैं। मैं जब यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी तो यह नहीं सोचा था कि मुझे दिल्ली में काम करना है या फिर यूपी में करना है। यूपीएससी में तो कैडर पॉलिसी होती है।'

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सेकेंड और थर्ड टॉपर कौन

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा (पीसीएस) 2024 का अंतिम परिणाम रविवार देर रात घोषित कर दिया गया। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश की अनन्या त्रिवेदी का नाम है। तीसरा स्थान अभय प्रताप सिंह को मिला है। टॉप टेन में छह बेटियां हैं जिसमें से चार उत्तर प्रदेश की हैं। 24 प्रकार के कुल 947 पदों के सापेक्ष 932 पर चयन हुआ है। व्यवस्थाधिकारी के एक और व्यवस्थापक के 14 पद योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण खाली रह गए हैं।

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आयोग के सचिव अशोक कुमार के अनुसार अभ्यर्थियों के प्राप्तांक तथा श्रेणीवार/पदवार कटऑफ अंकों की सूचनाएं जल्द ही आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएंगी। कुल चयनित अभ्यर्थियों में 272 ओबीसी, 186 एससी व 22 एसटी हैं।

पीसीएस 2024 एक नजर में

● पदों की संख्या: 947 ( पद रिक्त)

● प्रारंभिक परीक्षा: 22 दिसंबर 2024

● कुल आवेदक: 5,76,154

● प्री परीक्षा में शामिल हुए: 2,41,359

● प्री का परिणाम: 28 फरवरी 2025

● मुख्य परीक्षा के लिए सफल: 15,066

● मुख्य परीक्षा: 29 जून से दो जुलाई 2025

● मुख्य परीक्षा का परिणाम: चार फरवरी 2026

● साक्षात्कार के लिए सफल: 2719

● साक्षात्कार: 16 फरवरी से 20 मार्च 2026 तक

● अंतिम परिणाम: 29 मार्च 2026

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दो साल बाद अफसरों का चयन

प्रयागराज। पिछले परिणाम से तुलना की जाए तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग दो साल बाद पीसीएस का अंतिम परिणाम जारी हुआ है। पीसीएस 2023 का अंतिम परिणाम 23 जनवरी 2024 को घोषित हुआ था। हालांकि पीसीएस 2024 के आयोजन में देरी के कारण इसका सत्र पूरी तरह पटरी से उतर गया और अंतिम परिणाम घोषित करने में दो साल से अधिक का समय लग गया।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

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