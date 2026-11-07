कौन हैं प्रोफेसर अश्विनी सूद, IIT कानपुर से बीटेक के बाद अमेरिका में पढ़े, अब इंटरनेशनल लेवल पर डंका
एचबीटीयू के स्कूल ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर डॉ. अश्विनी सूद को Marquis Who’s Who की पुस्तक ‘Who’s Who in the World’ में शामिल किया गया है।
कानपुर में हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय (एचबीटीयू) के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. अश्विनी सूद को इंटरनेशनल लेवल पर बड़ी उपलब्धि मिली है। डॉ. सूद को केमिकल इंजीनियरिंग और रिसर्च के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए मार्किस हूज हू संस्था ने अपनी वैश्विक जीवनी संदर्भ पुस्तक हूज हू इन द वर्ल्ड में शामिल किया है। यह सम्मान उन्हें 30 सालों से अधिक समय से शिक्षण, रिसर्च और औद्योगिक क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए दिया है। डॉ. अश्विनी सूद वर्तमान में एचबीटीयू के स्कूल ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के केमिकल इंजीनियरिंग विभाग में प्रोफेसर हैं। वे अप्रैल-2000 से विवि में हैं और मई-2017 में प्रोफेसर बने।
डॉ. सूद का प्रमुख शोध क्षेत्र केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग और पॉलिमर रिएक्शन इंजीनियरिंग है। वह पॉलिमर निर्माण की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए गणितीय मॉडलिंग पर काम कर रहे हैं। उनके शोध से चिपकाने वाले पदार्थ (एडहेसिव), पेंट, कोटिंग और अन्य औद्योगिक उत्पादों के निर्माण की प्रक्रिया को समझने और बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। इसके साथ ही, वह पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ पॉलिमर तकनीकों पर भी काम कर रहे हैं। अब तक उनके 42 शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। 18 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं के लिए समीक्षक के रूप में काम करने के साथ तीन शोध पत्रिकाओं के संपादकीय मंडल में भी शामिल रहे हैं।
आईआईटी कानपुर से बीटेक के बाद अमेरिका से पढ़ाई
डॉ. सूद ने वर्ष 1988 में आईआईटी कानपुर से केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। इसी साल, उन्होंने गेट की केमिकल इंजीनियरिंग परीक्षा में आल इंडिया दूसरी रैंक प्राप्त की थी। 1991 में अमेरिका की लेहाई यूनिवर्सिटी से केमिकल इंजीनियरिंग में एमएस की डिग्री प्राप्त की। मार्किस हूज हू की ओर से पहले भी डॉ. सूद को साइंस एंड इंजीनियरिंग श्रेणी में तीन बार सूचीबद्ध किया जा चुका है।
इलेक्ट्रिक कृषि उपकरणों को बढ़ावा देगा स्कानेक्स्ट
आईआईटी के डीप-टेक एग्रीटेक स्टार्टअप स्कानेक्स्ट साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज प्रा. लि. को जेरोधा की निवेश शाखा रेनमैटर, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) और भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एग्जिम बैंक) की ओर से निवेश मिला है। इसकी मदद से स्टार्टअप मिट्टी के स्वास्थ्य, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कीट पहचान और जलवायु-अनुकूल खेती से जुड़ी अत्याधुनिक तकनीकों के विस्तार को बढ़ावा दे सकेगा। मदद को मिले बजट से उत्पाद विकास में तेजी लाने, अनुसंधान एवं विकास को मजबूत करने, चैनल पार्टनर नेटवर्क का विस्तार करने तथा भारत और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में छोटे एवं सीमांत किसानों सहित कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य हितधारकों तक अपनी तकनीकों की पहुंच बढ़ाने में किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी