कौन हैं प्रकृति मल्ला? मोती जैसी खूबसूरत है हैंडराइटिंग, सुंदर लिखावट से इंटरनेट पर मचाया तहलका
नेपाल की 14 वर्षीय छात्रा प्रकृति मल्ला अपनी मोती जैसी खूबसूरत हैंडराइटिंग से दुनिया भर में मशहूर हुई थीं। उनका एक असाइनमेंट इतना परफेक्ट था कि लोग उसे कंप्यूटर प्रिंट समझने लगे।
क्या आपने कभी किसी बच्चे की कॉपी में ऐसी लिखावट देखी है जिसे देखकर आंखें वहीं रूक जाएं और दिल से निकले— "यह हाथ से लिखा गया है या किसी कंप्यूटर प्रिंटर से छापा गया है?" जी हां, ऐसा ही कारनामा कर दिखाया नेपाल की एक छोटी सी स्कूली छात्रा प्रकृति मल्ला ने। मात्र 14 साल की उम्र में प्रकृति मल्ला अपनी अद्भुत और मोती जैसी लिखावट के दम पर दुनिया भर में रातों-रात इंटरनेट सेंसेशन बन गई थीं। उनकी लिखावट को आज भी दुनिया की सबसे खूबसूरत हैंडराइटिंग में गिना जाता है।
जब एक असाइनमेंट ने बदल दी दुनिया की सोच
यह बात तब शुरू हुई जब नेपाल के सैनिक आवासीय महाविद्यालय में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली प्रकृति मल्ला का एक स्कूल असाइनमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उन्होंने एक साधारण पेन और कागज का इस्तेमाल करके अंग्रेजी में एक निबंध लिखा था।
उनकी लिखावट इतनी साफ, सुंदर और सटीक थी कि हर अक्षर के बीच की दूरी, शब्दों का आकार और झुकाव कंप्यूटर के डिजिटल फॉन्ट जैसा दिखता था। जब उनके इस असाइनमेंट की तस्वीर इंटरनेट पर पोस्ट की गई, तो लाखों लोग हैरान रह गए। कई लोगों ने तो शुरुआत में यह दावा तक कर दिया कि यह किसी फॉन्ट का डिजिटल प्रिंटआउट है, लेकिन जब सच सामने आया तो हर कोई उनकी कला का मुरीद हो गया।
कैसे पाई यह अनूठी महारत?
अक्सर लोग सोचते हैं कि इतनी खूबसूरत लिखावट केवल एक गॉड-गिफ्टेड हुनर होता है, लेकिन प्रकृति मल्ला की कहानी यह सिखाती है कि इसके पीछे अथक अभ्यास और समर्पण छुपा होता है।
प्रकृति मल्ला ने अपनी लिखावट को बेहतर बनाने के लिए हर दिन घंटों लगन से अभ्यास किया था। वे हर एक अक्षर को ध्यान से लिखती थीं और शब्दों की बनावट पर बारीकी से काम करती थीं। उनके इसी अभ्यास का नतीजा था कि उनका हर एक शब्द देखने में किसी सुंदर कैलीग्राफी आर्ट जैसा नजर आता था। उनके शिक्षकों और सहपाठियों ने भी उनकी इस प्रतिभा की हमेशा सराहना की।
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिला सम्मान
प्रकृति की इस अनोखी लिखावट की चर्चा सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रही। नेपाल सरकार और सशस्त्र बल बोर्ड ने भी उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया। इतना ही नहीं, दुनिया भर के कई कैलीग्राफी एक्सपर्ट और शिक्षाविदों ने उनकी लिखावट को ध्यान से पढ़ा और माना कि उनकी पेनमैनशिप में अद्भुत संतुलन और एकाग्रता झलकती है।
दिसंबर 2022 में प्रकृति मल्ला अपनी लिखावट से फिर चर्चा में आईं, जब उन्होंने यूएई के 51वें राष्ट्रीय दिवस पर बधाई पत्र लिखकर नेपाल में यूएई दूतावास को सौंपा। दूतावास ने 'X' पर उन्हें दुनिया की सबसे सुंदर हैंडराइटिंग का सम्मान करते हुए सराहा।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
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