Success Story: IIT-JEE में नहीं मिली कामयाबी, फिर भी AI की दुनिया में हासिल की बड़ी सफलता; कौन हैं निकी परमार?

एक समय जिस छात्रा को लगता था कि IIT में दाखिला न मिलना ही उसके सपनों का अंत है, वही आज दुनिया की सबसे बड़ी AI क्रांति में अहम योगदान देने वालों में गिनी जाती हैं। निकी परमार पुणे की रहने वाली हैं और इनका बचपन एक निम्न-मध्यमवर्गीय परिवार में बीता।

क्या परीक्षाएं ही किसी भी व्यक्ति का भविष्य तय करती है? ये सवाल आज भी ज्यादातर लोगों के जेहन में गुलाटियां मारता रहता है। इसके अलग-अलग जवाब हो सकते हैं। आज भी कई लोग मानते हैं कि परीक्षाएं भविष्य तय नहीं कर सकती है। इसका बिल्कुल सही उदाहरण है निकी परमार। हालांकि ये भी कभी उन लाखों अभ्यर्थियों में शामिल रही हैं, जिन्होंने आईआईटी-जईई की तैयारी में अपनी पूरी मेहनत झोंक दी थी। उनका सपना देश के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान IIT में दाखिला लेना था। उन्हें गणित और कंप्यूटर साइंस से बेहद लगाव था, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद वह IIT-JEE परीक्षा पास नहीं कर सकीं। इसके बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और आज एआई की दुनिया में सफलता हासिल कर बड़ा नाम कमा रही हैं। चलिए जानते हैं कि कौन है निकी परमार और वो क्या काम करती है?

कौन है निकी परमार एक समय जिस छात्रा को लगता था कि IIT में दाखिला न मिलना ही उसके सपनों का अंत है, वही आज दुनिया की सबसे बड़ी AI क्रांति में अहम योगदान देने वालों में गिनी जाती हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक निकी परमार पुणे की रहने वाली हैं और इनका बचपन एक निम्न-मध्यमवर्गीय परिवार में बीता। रिपोर्ट के मुताबिक उनके परिवार में ऐसा कोई नहीं था, जो उन्हें इंजीनियरिंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बारे में मार्गदर्शन दे सके। ऐसे में उन्होंने अपना रास्ता खुद ही तलाशा। निकी उन बच्चों में से नहीं थीं, जिन्हें सिर्फ कंप्यूटर चलाना पसंद हो। वह हमेशा जानना चाहती थीं कि स्क्रीन के पीछे चीजें कैसे काम करती हैं। उन्होंने खुद ही कोडिंग सीख ली, वेबसाइट बनाईं और घंटों नए-नए प्रयोग करती रहीं। उन्हें समस्याओं का समाधान ढूंढना बेहद पसंद था।

IIT में दाखिला नहीं मिला, लेकिन हार नहीं मानी IIT-JEE में सफलता नहीं मिलने का उन्हें काफी दुख हुआ, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने खुद को संभाला और पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी (PICT) में दाखिला ले लिया। यह उनका ड्रीम कॉलेज नहीं था, लेकिन उन्होंने यहीं से नई शुरुआत करने का फैसला किया। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि यही फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ।

साल 2010 में निकी ने 'इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' नाम का एक ऑनलाइन कोर्स किया। उस समय AI आज की तरह चर्चा में नहीं था। न AI चैटबॉट्स थे और न ही मशीन लर्निंग को लेकर लोगों में ज्यादा जागरूकता थी। लेकिन निकी को लगा कि उन्हें वही विषय मिल गया है, जिसकी उन्हें हमेशा तलाश थी। इसके बाद उन्होंने AI के बारे में लगातार पढ़ना और सीखना शुरू कर दिया। उन्होंने किसी के सिखाने का इंतजार नहीं किया, बल्कि खुद ही ऑनलाइन कोर्स किए और अलग-अलग प्रोजेक्ट्स पर काम करके सीखती रहीं।

मां का अधूरा सपना बना निकी की सबसे बड़ी प्रेरणा निकी परमार की सफलता के पीछे उनकी मां की भी बड़ी भूमिका रही। उनकी मां कभी आर्किटेक्ट बनना चाहती थीं, लेकिन परिस्थितियों के कारण अपना सपना पूरा नहीं कर सकीं। हालांकि, उन्होंने अपनी अधूरी इच्छा को कभी बेटी पर बोझ नहीं बनने दिया। इसके बजाय उन्होंने निकी को हमेशा अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित किया।

अमेरिका पहुंचने के बाद आई सबसे बड़ी चुनौती इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद निकी का अमेरिका में मास्टर्स के लिए दाखिला हो गया। उन्होंने एजुकेशन लोन की व्यवस्था भी कर ली थी और उन्हें लगा कि सबसे मुश्किल दौर अब खत्म हो चुका है। लेकिन अमेरिका पहुंचते ही उनके सामने नई परेशानी खड़ी हो गई।

इसके बाद उनके पिता और चाचा ने रिश्तेदारों और दोस्तों से पैसे उधार लेकर उनकी पढ़ाई जारी रखने में मदद की। बाद में उनके प्रोफेसर ने दूसरे साल की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता दी और इंटर्नशिप से मिली कमाई से उन्होंने परिवार का पूरा कर्ज भी चुका दिया।

24 साल की उम्र में Google में मिली नौकरी महज 24 साल की उम्र में निकी को Google में AI रिसर्च टीम में नौकरी मिल गई। वह अपनी टीम की सबसे कम उम्र की मेंबर थीं और बिना पीएचडी करने वाली इकलौती रिसर्चर भी थीं।

एक आइडिया जिसने बदल दी AI की दुनिया Google में काम करते हुए निकी की रुचि Transformer Model में बढ़ी। यह उनके काम का हिस्सा नहीं था और न ही किसी मैनेजर ने उन्हें इस पर काम करने के लिए कहा था। लेकिन जिज्ञासा के कारण उन्होंने इस विषय पर खुद रिसर्च शुरू कर दी। यही जिज्ञासा उन्हें साल 2017 में प्रकाशित दुनिया के सबसे चर्चित AI रिसर्च पेपर "Attention Is All You Need" के आठ सह-लेखकों में शामिल कर गई। इस रिसर्च ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दिशा बदल दी। आज ChatGPT, Claude, Gemini समेत लगभग सभी बड़े AI लैंग्वेज मॉडल इसी तकनीक पर आधारित हैं।