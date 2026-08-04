Success Story: 18 की उम्र में प्रोफेसर बने नेथन थॉमस, 306 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा
Who is Nathan Thomas: अमेरिका के 18 वर्षीय नेथन थॉमस दुनिया के सबसे युवा प्रोफेसर बन गए हैं। मियामी डेड कॉलेज में पढ़ाते हुए उन्होंने 306 साल पुराना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
Nathan Thomas Youngest Professor: अक्सर जिस उम्र में युवा कॉलेज में एडमिशन लेने और अपने करियर की शुरुआत करने के बारे में सोचते हैं, उस उम्र में अमेरिका के नेथन थॉमस ने खुद कॉलेज के छात्रों को पढ़ाना शुरू कर दिया। नेथन थॉमस ने केवल 18 वर्ष की उम्र में प्रोफेसर बनकर एक नया इतिहास रच दिया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने उन्हें दुनिया का सबसे युवा पुरुष कॉलेज प्रोफेसर घोषित किया है।
नेथन थॉमस की इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने 306 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध गणितज्ञ कॉलिन मैकलॉरिन के नाम था, जो वर्ष 1717 में 19 साल की उम्र में प्रोफेसर बने थे। इतना ही नहीं, नेथन थॉमस 2008 में सबसे कम उम्र की महिला प्रोफेसर बनीं आलिया सबूर से भी 16 दिन छोटे हैं।
10 साल की उम्र से शुरू हुआ अद्भुत सफर
नेथन का शैक्षणिक सफर किसी चमत्कार से कम नहीं रहा है। फ्लोरिडा के रहने वाले नेथन का गणित और साइंस में बचपन से ही गहरा लगाव था। उनके माता-पिता दोनों इंजीनियर हैं, और उनकी मां ने बहुत कम उम्र में ही खेल-खेल में गणित के कठिन कॉन्सेप्ट को समझाना शुरू कर दिया था।
10 साल की उम्र: नेथन ने केवल 10 साल की उम्र में स्कूल की पढ़ाई के साथ-साथ मियामी डेड कॉलेज में 'डुअल-एनरोलमेंट प्रोग्राम' के तहत दाखिला ले लिया था।
14 साल की उम्र: वे फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी (FIU) में ट्रांसफर हो गए।
18 साल से पहले: उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपनी बैचलर (ग्रेजुएशन) और मास्टर्स दोनों डिग्रियां ऑनर्स के साथ पूरी कर लीं।
जब क्लास में अपने ही हमउम्र छात्रों को पढ़ाया
अगस्त 2023 में जब नेथन मियामी डेड कॉलेज में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ाने के लिए पहली बार क्लासरूम में दाखिल हुए, तो सामने बैठे ज्यादातर छात्र उनकी ही उम्र के थे।
अपनी उम्र को लेकर नेथन का मानना है कि क्लासरूम में उम्र मायने नहीं रखती, बल्कि सीखने की इच्छा सबसे जरूरी होती है। वे कहते हैं, “जब आप क्लास में होते हैं, तो हर कोई एक ही मकसद से वहां आता है- सीखना और आगे बढ़ना। मेरा ध्यान सिर्फ इस बात पर रहता है कि मैं अपना काम बेहतर तरीके से करूं और उन छात्रों की मदद करूं जो मेहनत करना चाहते हैं।”
अब लॉ की पढ़ाई के साथ ऑनलाइन टीचिंग
नेथन थॉमस अपनी सफलता पर रुकने वाले नहीं हैं। वे मियामी यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ से 'जुरिस डॉक्टर' (J.D.) की डिग्री ले रहे हैं और 2028 में वकील बनने की तैयारी में हैं। वे इंटेलिजेंस प्रॉपर्टी लॉ में महारत हासिल करना चाहते हैं ताकि साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए आविष्कारों को कानूनी सुरक्षा दे सकें। इसके साथ ही वे ऑनलाइन प्रोफेसर के रूप में छात्रों को पढ़ाना भी जारी रखे हुए हैं।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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