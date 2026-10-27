2-2 मास्टर डिग्री, पीएडी, बने इंटेल के ग्लोबल मैनेजर, अब 41 की उम्र में लिया MBA में एडमिशन

मिहिरकांत की एजुकेशनल बैकग्राउंड पर नजर डालें, तो उन्होंने साल 2007 में भारतीय विद्यापीठ से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया था। इसके बाद उनका रुचि फिजिक्स और नैनोसाइंस की तरफ बढ़ा।

कहते हैं कि सीखने और पढ़ने की कोई उम्र या समय नहीं होता है। अगर सही दिशा में कदम बढ़ाया जाए, तो सफलता जरुर मिलती है। लेकिन अक्सर लोग एक बार अच्छी नौकरी पा जाते हैं, तो पूरी तरह कंफर्टजोन में चले जाते हैं। फिर वो नया सीखने की ओर कदम भी नहीं बढ़ाते हैं। लेकिन 41 की उम्र में मिहिरकांत उपाध्याय की कहानी अलग हैं। उनके पास 2-2 मास्टर डिग्रियां हैं। उन्होंने पीएचडी भी कर रखी है। साथ ही वो दुनिया की टॉप कंपनियों में शामिल इंटेल में नौकरी कर रहे हैं, वो भी बड़े पोस्ट पर। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने फिर से पढ़ाई की राह चुनी है। हालांकि उन्होंने नौकरी नहीं छोड़ी है, बल्कि नौकरी के साथ-साथ अब एमबीए की पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में उनकी स्टोरी काफी प्रेरणादायी है। चलिए जानते हैं कि आखिर अच्छी-खासी नौकरी के साथ-साथ उन्होंने एमबीए क्यों करनी की ठानी और उनका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है।

2 साल के हाइब्रिड एमबीए प्रोग्राम में एडमिशन बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मिहिरकांत अमेरिका में इंटेल में ग्लोबल सप्लाई चेन टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। सितंबर 2025 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के दो साल के हाइब्रिड MBA प्रोग्राम में दाखिला लिया। अपनी फुल-टाइम नौकरी के साथ वे यह पढ़ाई कर रहे हैं। बता दें कि इंजीनियरिंग और विज्ञान की पढ़ाई ने उन्हें तकनीकी ज्ञान दिया, लेकिन करियर में आगे बढ़ने के लिए उन्हें मैनेजमेंट और बिजनेस की समझ भी जरूरी लगी। इसी वजह से उन्होंने 41 साल की उम्र में फिर से क्लासरूम का रुख किया।

मिहिरकांत का एजुकेशनल बैकग्राउंड मिहिरकांत की एजुकेशनल बैकग्राउंड पर नजर डालें, तो उन्होंने साल 2007 में भारतीय विद्यापीठ से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया था। इसके बाद उनका रुचि फिजिक्स और नैनोसाइंस की तरफ बढ़ा। फिर साल 2008 में यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर से फिजिक्स में एम.एस. (MS) किया। साल 2010 में यूनिवर्सिटी एट अल्बानी से नैनोसाइंस और इंजीनियरिंग में दूसरी मास्टर डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने 2014 में इसी यूनिवर्सिटी से मटेरियल साइंस में पीएचडी की डिग्री पूरी की।

पीएचडी का विषय मिहिरकांत उपाध्याय ने पीएचडी के दौरान ऐसी तकनीक पर रिसर्च की, जिससे सेमीकंडक्टर चिप बनाने में होने वाली छोटी-छोटी गड़बड़ियों का पता लगाया जा सके। उन्होंने EUV लिथोग्राफी तकनीक पर काम किया। इस तकनीक की मदद से चिप पर बेहद बारीक डिजाइन और पैटर्न बनाए जाते हैं। उन्होंने चिप बनाने में इस्तेमाल होने वाले पदार्थों पर भी रिसर्च की। पढ़ाई के दौरान मिहिरकांत ने कॉलेज ऑफ नैनोस्केल साइंस एंड इंजीनियरिंग में रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर भी काम किया।

मिहिर उपाध्याय का करियर मिहिरकांत उपाध्याय ने अप्रैल 2015 में अमेरिका में Intel कंपनी में नौकरी शुरू की। उन्हें सेमीकंडक्टर बनाने की तकनीक विकसित करने वाले इंजीनियर के तौर पर काम मिला। इस पद पर उन्होंने पांच साल से ज्यादा समय तक काम किया। इस दौरान उनका काम चिप बनाने की तकनीक को बेहतर बनाने से जुड़ा था। पांच साल तक इस भूमिका में रहने के बाद, अगस्त 2022 तक वे प्रमोट होकर ग्लोबल सप्लाई चेन टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभालने लगे।

एमबीएस करने की जरूरत लेकिन जैसे ही उनका काम सिर्फ रिसर्च और डेवलपमेंट से हटकर मैनेजमेंट और बिजनेस की तरफ बढ़ा, उन्हें लगाकि सिर्फ साइंस और इंजीनियरिंग की जानकारी काफी नहीं है। अब उन्हें बिजनेस के फैसले लेने थे, कॉन्ट्रैक्ट्स पर बातचीत करनी थी, एग्जीक्यूटिव लेवल पर कम्युनिकेट करना था और तकनीकी मामलों को आसान बिजनेस भाषा में समझाना थाष यहीं से उन्हें लगा कि अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें मैनेजमेंट की यानी एमबीए (MBA) की सख्त जरूरत है।

आधा खर्च उठा रही इंटेल फिलहाल, वो यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन से लॉजिस्टिक्स, मैटेरियल्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में एमबीए कर रहे हैं। उनका यह कोर्स सितंबर 2025 से जून 2027 तक चलेगा। राहत की बात यह है कि इंटेल कंपनी इस प्रोग्राम की भारी-भरकम फीस (जो करीब 1,00,000 डॉलर यानी लगभग 95 लाख रुपये तक हो सकती है) का एक हिस्सा खुद उठा रही है।