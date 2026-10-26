कौन हैं आईपीएस अधिकारी संतोष मूर्ति? जिन्हें जज ने कोर्ट में 45 मिनट तक खड़े रहने का दिया आदेश

उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के एसएसपी संतोष मूर्ति इस वक्त काफी चर्चा में हैं। दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में उन्हें तलब किया और उन्हें कोर्ट रूम में 45 मिनट खड़े रहने का निर्देश दिया। वो 2015 के आईपीएस अधिकारी हैं।

उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के एसएसपी संतोष मूर्ति इस वक्त काफी चर्चा में हैं। दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में उन्हें तलब किया और उन्हें कोर्ट रूम में 45 मिनट खड़े रहने का निर्देश दिया। बता दें कि यह पूरा मामला एस आरोपी के शादी से जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने एक रेप पीड़िता से शादी करने का वादा कर जमानत मांगी थी, लेकिन बाद में वो अपने वादे से मुकर गया। इस मामले में हाईकोर्ट ने पुलिस को आदेश दिए थे कि आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाए, लेकिन पुलिस ने उसे हाईकोर्ट की बजाय सीजेएम कोर्ट में पेश कर दिया। इसके बाद कोर्ट में एसएसपी तलब किए गए और कोर्ट रूम में 45 मिनट तक खड़ा रखा गया। साथ ही इस मामले में कोर्ट ने मेरठ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) की भूमिका पर भी सवाल उठाए। बता दें कि एसएसपी संतोष मूर्ति 2015 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। इनकी यूपीएससी की जर्नी काफी कमाल की है। चलिए जानते हैं कि कौन हैं मेरठ के एसएसपी संतोष मूर्ति।

कौन हैं मेरठ SSP बीबीजीटीएस मूर्ति? 2015 बैच के आईपीएस अधिकारी बीबीजीटीएस मूर्ति उत्तर प्रदेश कैडर में तैनात हैं। वो अपने को लेकर भी खूब चर्चे में रहता है। उनका पूरा नाम बथल्ला बाल गंगाधर तिलक संतोष मूर्ति है। वह मूल रूप से तेलंगाना के हैदराबाद के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, उनका जन्म 12 फरवरी 1985 को हुआ था। उनका परिवार हैदराबाद में ही रहता हैष

इंजीनियरिंग फिर किया एमबीए पढ़ाई लिखाई कि बात करें, तो संतोष मूर्ति ने यूपीएससी क्रैक करने से पहले कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल किया। इसके बाद मार्केटिंग में MBA की पढ़ाई की है। एमबीए की पढ़ाई के बाद वो उनका रुख यूपीएससी की तरफ हुआ और वो यूपीएससी की तैयारी में जुट गए। कड़ी मेहनत के दम पर उन्होंने साल 2014 में सिविल सर्विस परीक्षा पास की और IPS अधिकारी बन गए।

हाल ही में हुई है एसएसपी पद पर नियुक्ति बता दें कि संतोष मूर्ति को अगस्त 2026 में मेरठ का सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SSP) नियुक्त किया गया थ। मेरठ पहुंचते ही उनके लुक को लेकर भी खूब चर्चा हुई। दरअसल संतोष मूर्ति चार्ज लेने के लिए अपनी पुलिस की वर्दी में नहीं, बल्कि धोती और कुर्ते में दफ्तर पहुंच गए थे। इसके बाद उनका ये वीडियो खूब वायरल हुआ था। इससे पहले वह झांसी में एसएसपी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। मेरठ में उन्हें अपराध पर नियंत्रण रखने, कानून-व्यवस्था मजबूत करने और आम लोगों की शिकायतों पर कार्रवाई सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मिली थी।

वहीं, रेप आरोपी पीड़िता से शादी का वादा तोड़ने वाले मामले में हाईकोर्ट ने केवल पुलिस की कार्रवाई पर ही सवाल नहीं उठाए, बल्कि मेरठ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आचरण पर भी गंभीर आपत्ति जताई। अदालत के अनुसार, गैर-जमानती वारंट जारी होने और आरोपी को हाईकोर्ट में पेश करने के निर्देश की जानकारी होने के बावजूद उसे सीधे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बेंच ने इस मामले में आदेश की कॉपी मेरठ के प्रशासनिक न्यायाधीश के सामने रखने का निर्देश दिया, ताकि संबंधित न्यायिक अधिकारी के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई पर विचार किया जा सके।