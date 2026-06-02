CDS: कौन हैं भारत के नए CDS लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम? किंग्स कॉलेज लंदन से की है पढ़ाई
New CDS: लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम को देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) के रूप में नियुक्त किया है। उन्होंने ब्रिटेन के प्रतिष्ठित किंग्स कॉलेज लंदन से मास्टर ऑफ आर्ट्स (MA) की डिग्री हासिल की।
Who is Lt Gen NS Raja Subramani: भारतीय सशस्त्र बलों में एक बड़े और ऐतिहासिक युग की शुरुआत हो चुकी है। केंद्र सरकार ने देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम को नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान के सेवानिवृत्त होने के बाद देश के तीसरे सीडीएस के रूप में सेनाओं की कमान संभालेंगे। नया सीडीएस नियुक्त होने के साथ ही वे भारत सरकार के सैन्य मामलों के विभाग (DMA) के सचिव के रूप में भी कार्यभार संभालेंगे।
किंग्स कॉलेज लंदन से मास्टर डिग्री और शानदार शैक्षणिक सफर
छात्रों और युवाओं के लिए लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम का जीवन एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। उन्होंने केवल युद्ध के मैदान में ही नहीं, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी हमेशा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। पुणे के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) से स्नातक करने के दौरान उन्हें शानदार शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए ‘प्रेसिडेंट्स मेडल’ से सम्मानित किया गया था। इसके बाद उन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी (IMA), देहरादून से ट्रेनिंग पूरी की। अपनी उच्च नागरिक और सैन्य शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ब्रिटेन के प्रतिष्ठित किंग्स कॉलेज लंदन से मास्टर ऑफ आर्ट्स (MA) की डिग्री हासिल की। इसके अतिरिक्त, उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से डिफेंस स्टडीज में एम.फिल (M.Phil) भी किया है।
चीन और पाकिस्तान बॉर्डर के मामलों के विशेषज्ञ
लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम को रक्षा क्षेत्र में 'पाकिस्तान और चीन मामलों का विशेषज्ञ' माना जाता है। उनका सैन्य करियर 40 वर्षों से अधिक के लंबे और गौरवशाली इतिहास से समृद्ध है। उन्हें भारत की दोनों संवेदनशील सीमाओं— पश्चिमी (पाकिस्तान) और उत्तरी (चीन) सीमाओं पर सैन्य रणनीतियों और ऑपरेशनल डायनेमिक्स की बेहद गहरी और व्यावहारिक समझ है।
वे भारतीय सेना के कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं:
वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ: वे जुलाई 2024 से जुलाई 2025 तक थल सेना के उप-प्रमुख रह चुके हैं।
सेंट्रल कमांड के प्रमुख: उन्होंने मार्च 2023 से जून 2024 तक लखनऊ मुख्यालय वाली मध्य कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के रूप में जिम्मेदारी निभाई।
राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में भूमिका: सीडीएस नियुक्त होने से पहले वे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) में सैन्य सलाहकार के पद पर तैनात थे।
मुंबई में हुआ था जन्म, गढ़वाल राइफल्स से शुरू हुआ सफर
लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम का जन्म 21 जुलाई 1968 को मुंबई में हुआ था। वे 14 दिसंबर 1985 को भारतीय सेना की प्रतिष्ठित 'गढ़वाल राइफल्स' की 8वीं बटालियन में बतौर अधिकारी कमीशन हुए थे। असम में उग्रवाद विरोधी अभियान 'ऑपरेशन राइनो' के दौरान उन्होंने 16 गढ़वाल राइफल्स की कमान संभाली थी। इसके बाद उन्होंने जम्मू-कश्मीर में 168 इन्फैंट्री ब्रिगेड और नियंत्रण रेखा (LoC) के पास चुनौतीपूर्ण माहौल में 17 माउंटेन डिविजन का नेतृत्व किया। वे अंबाला स्थित सेना के सबसे शक्तिशाली स्ट्राइक कोर '2 कोर' (खड़गा कोर) के भी कमांडर रह चुके हैं।
उनकी असाधारण और विशिष्ट देशसेवा के लिए उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक (PVSM), अति विशिष्ट सेवा पदक (AVSM), सेना पदक (SM) और विशिष्ट सेवा पदक (VSM) जैसे शीर्ष सैन्य सम्मानों से नवाजा जा चुका है।
लेखक के बारे मेंPrachi
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