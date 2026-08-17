Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कौन है लक्ष्मणन मय्यप्पन? जो 16 साल की उम्र में बने सबसे कम उम्र के CA

By Dheeraj Pal
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार, मय्यप्पन ने 16 साल 141 दिन की उम्र में दुनिया के सबसे कम उम्र के पुरुष चार्टर्ड अकाउंटेंट का रिकॉर्ड बनाया। यह उपलब्धि उन्होंने दुबई में हासिल की थी।

who is lakshmanan meyyappan worlds youngest chartered accountant at 16
कौन है लक्ष्मणन मय्यप्पन?

जिस उम्र में ज्यादातर बच्चे स्कूल की पढ़ाई और करियर के विकल्पों को लेकर सोच रहे होते हैं, उस उम्र में लक्ष्मणन मय्यप्पन ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। वो दुनिया के सबसे कम उम्र में सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हैं। इसकी के साथ उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपनी अपना नाम दर्ज करा लिया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार, मय्यप्पन ने 16 साल 141 दिन की उम्र में दुनिया के सबसे कम उम्र के पुरुष चार्टर्ड अकाउंटेंट का रिकॉर्ड बनाया। यह उपलब्धि उन्होंने दुबई में हासिल की थी। चलिए जानते हैं कि कौन है लक्ष्मणन मय्यप्पन और कैसे की थी शुरुआत।

उनकी कहानी की खास बात यह है कि फाइनेंस के क्षेत्र में उनका सफर किसी लंबे करियर प्लान से नहीं, बल्कि कोरोना महामारी के दौरान पैदा हुई अकाउंटिंग में रुचि से शुरू हुआ। उस समय उनकी मां, जो खुद ACCA हैं, ने उन्हें अकाउंटिंग की बुनियादी बातें समझाईं। इसके बाद लक्ष्मणन ने इस विषय को गंभीरता से सीखने का फैसला किया और महज 15 साल की उम्र में ACCA की पढ़ाई शुरू कर दी। PwC Academy की प्रोफाइल के मुताबिक, उन्होंने करीब एक साल में ACCA की योग्यता पूरी कर ली थी।

15 साल की उम्र में शुरू की ACCA की पढ़ाई

कोविड लॉकडाउन के दौरान जब स्कूल और सामान्य गतिविधियां प्रभावित थीं, तब लक्ष्मणन नई चीजें सीखने में समय लगाने लगे। उनकी मां ने उन्हें अकाउंटिंग के शुरुआती कॉन्सेप्ट समझाए। यही उनके लिए फाइनेंस की दुनिया में प्रवेश का रास्ता बना।

रिकॉर्ड बनाने के बाद भी नहीं रुकी पढ़ाई

ACCA पूरा करने के बाद लक्ष्मणन की पढ़ाई नहीं रुकी। उन्होंने आगे CFA की पढ़ाई की और अब फाइनेंस में उच्च शिक्षा भी हासिल कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने CFA चार्टर भी हासिल कर लिया है और फिलहाल एमएससी इन फाइनेंस कर रहे हैं। उनका प्रोफेशनल करियर भी फाइनेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ है।

वह दुबई स्थित सेंचुरी फाइनेंशियल में सीनियर रिसर्च एनॉलसिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। उनके काम में निवेश, रिसर्च और एनालिसिस के साथ वित्तीय बाजारों से जुड़े फैसलों में योगदान देना शामिल है।

ये भी पढ़ें:ICAI सीए फाइनल नवंबर 2026 परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट का शेड्यूल जारी

पढ़ाई के अलावा घड़ियां बनाने का शौक

लक्ष्मणन की रुचियां सिर्फ अकाउंटिंग और फाइनेंस तक सीमित नहीं हैं। उन्हें अपने खाली समय में घड़ियों को डिजाइन करने और बनाने का भी शौक है। यह दिलचस्प पहलू उनकी कहानी को और खास बनाता है, क्योंकि पढ़ाई और प्रोफेशनल काम के साथ वह एक क्रिएटिव हॉबी के लिए भी समय निकालते हैं।

रिकॉर्ड के बारे में क्या बोले लक्ष्मणन?

एनडीटीवी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज होने पर लक्ष्मणन ने कहा कि यह उपलब्धि उनके लिए काफी मायने रखती है, लेकिन उन्होंने कभी भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हासिल करने को किसी दौड़ की तरह नहीं देखा। उनका फोकस यह समझने पर रहा कि दुनिया में फाइनेंस कैसे काम करता है और ऐसी स्किल्स कैसे विकसित की जाएं, जो लंबे समय तक उपयोगी रहें।

उनका मानना है कि जब सीखने की प्रेरणा सिर्फ तेजी से आगे बढ़ने के बजाय जिज्ञासा और किसी विषय को समझने की इच्छा से आती है, तो उसका परिणाम ज्यादा सार्थक होता है।

ये भी पढ़ें:समाज की बंदिशें तोड़ बनीं डॉक्टर अमितु सिंह, कम पैसे में करती हैं इलाज!

छात्रों के लिए क्या सीख?

लक्ष्मणन की यात्रा छात्रों के सामने करियर बनाने का एक अलग रास्ता दिखाती है। उनकी कहानी बताती है कि स्कूल के बाद डिग्री के साथ-साथ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस और लगातार सीखने के जरिए भी करियर बनाया जा सकता है।

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, लक्ष्मणन का रिकॉर्ड 30 जून 2021 को दुबई में दर्ज हुआ था। रिकॉर्ड पेज पर उनकी जन्मतिथि 11 जनवरी 2005 दी गई है।

ये भी पढ़ें:IIT से पढ़े लड़के ने किया कमाल, META ने दिया 800 करोड़ का पैकेज
Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal

संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

और पढ़ें
Success Stories
Hindi News के साथ करियर सेक्शन में पढ़ें लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें। हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।