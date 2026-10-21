गणित में 5 नंबर, तीसरे प्रयास में बनीं IPS, लेडी सिंघम अंकिता शर्मा की AK-47 से फायरिंग पर विवाद, सजा की मांग

IPS Ankita Sharma : साड़ी पहने महिला IPS अंकिता शर्मा को एके 47 जैसी एडवांस्ड राइफल चलाते देख सोशल मीडिया पर लोग उनके बेखौफ अंदाज की चर्चा कर रहे हैं। पर काफी लोग उन पर लोगों की सुरक्षा को ताक पर रखने का आरोप लगा रहे हैं। इसे अनुशासनहीनता बताकर उन्हें सजा देने की भी मांग हो रही है।

IPS Ankita Sharma : दशहरे पर्व पर शस्त्र पूजन के दौरान साड़ी में एके-47 राइफल से हवा में ताबड़तोड़ फायरिंग कर आईपीएस अफसर अंकिता शर्मा चर्चा में हैं। लेडी सिंघम के नाम से मशहूर अंकिता शर्मा छत्तीसगढ़ कैडर की 2018 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। वह राजनांदगांव जिले की एसपी हैं। जिले के पुलिस लाइन में आयोजित दशहरा कार्यक्रम के दौरान एसपी अंकिता ने पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने AK-47 राइफल से धड़ाधड़ आसमान में फायरिंग की। उसके इस धाकड़ अंदाज का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि भारत में दशहरे के दिन शस्त्र पूजन की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। पुलिस और सुरक्षा बलों में भी इस अवसर पर हथियारों की पूजा की जाती है।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, दिखा IPS अंकिता का बेखौफ अंदाज साड़ी पहने महिला IPS को एके 47 जैसी एडवांस्ड राइफल चलाते देख सोशल मीडिया पर लोग उनके बेखौफ अंदाज की चर्चा कर रहे हैं। शेयर हो रहे वीडियो में IPS अफसर अंकिता शर्मा के हाथों में AK-47 नजर आती है। पहले वह उसे लोड करती हैं। फिर कंधे पर रखकर एक के बाद एक धड़ाधड़ फायरिंग करती हैं। वह एक के बाद एक करके 9 राउंड हवा में फायर करती हैं।

सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों ने भी किया विरोध, बताया अंकिता शर्मा की वीडियो में क्या क्या गलत था - लोडेड हथियार को खतरनाक तरीके से गलत तरीके से हैंडल करना

- हथियार हैंडलिंग की सेफ्टी के सभी पहलुओं का उल्लंघन

- लोडेड हथियार को सभी दिशाओं में तानना। बैकग्राउंड में लोग साफ तौर पर डरे हुए दिख रहे हैं

- बिना इजाजत के काम के लिए बिना इजाजत के ड्रेस में सर्विस हथियार से फायरिंग

- ट्रेनिंग एकेडमी में सिखाई गई बेसिक हथियार हैंडलिंग ड्रिल का पालन नहीं किया गया

- ऐसे गैर-जिम्मेदाराना काम से खुद या दूसरों को चोट लग सकती है। किसी की मौत हो सकती है।

- कुल मिलाकर बिना किसी जिम्मेदारी के अधिकार का एक काला प्रदर्शन

- अनुशासनहीनता के ऐसे कामों को दोबारा होने से रोकने के लिए सही सजा मिलनी चाहिए।

सोशल मीडिया पर तारीफ के साथ विरोध सोशल मीडिया पर उनकी लोग तारीफ भी कर रहे है और आलोचना भी। काफी लोगों ने सोशल मीडिया पर अंकिता की इस फायरिंग का विरोध भी किया है। कुछ ने बिना वर्दी के फायरिंग पर सवाल उठाया है तो किसी ने लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। एक यूजर ने लिखा, 'ऐसा काम लापरवाही भरा है और आस-पास के लोगों की सेफ्टी को पूरी तरह नजरअंदाज करता है।' संजय कपूर नाम के यूजर ने लिखा, 'बिल्कुल गैर-जिम्मेदाराना हरकत! उसे कड़ी फटकार और सही डिसिप्लिनरी एक्शन मिलना चाहिए। क्या वह पब्लिक को यही मैसेज देना चाहती है - कि हथियार जब चाहे और जैसे चाहे चलाए जा सकते हैं? वह पक्का किसी फायरिंग रेंज में नहीं है, और हथियार कोई खिलौना तो बिल्कुल नहीं है। हथियार चलाने के लिए मैच्योरिटी, डिसिप्लिन और इसमें शामिल रिस्क की साफ समझ होनी चाहिए।'

एक पूर्व नेवी अफसर एमडी सुरेशन ने कहा, 'रील बनाने को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना.. हथियार चलाने की बहुत खराब ट्रेनिंग और समझ दिखाता है...इसकी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए।'

कौन हैं अंकिता शर्मा आईपीएस अंकिता शर्मा अपनी सख्त पुलिसिंग और कानून व्यवस्था को लेकर उठाए गए कदमों के लिए चर्चाओं में रहती हैं। अपनी तेज तर्रार छवि और व्यवहार के चलते उन्हें लेडी सिंघम के नाम से जाना जाता है। अंकिता शर्मा छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के एक छोटे शहर की रहने वाली हैं। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई सरकारी स्कूल से की। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने पढ़ाई में हमेशा शानदार प्रदर्शन किया। 10वीं बोर्ड में 92 प्रतिशत और 12वीं में 90 प्रतिशत अंक पाए।

पांचवीं में गणित में 50 में से 5 नंबर अंकिता की स्कूली पढ़ाई दुर्ग में हुई। इसके बाद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने भिलाई से किया। अपने शुरुआती स्कूली दिनों को याद करते हुए वे खुद को औसत छात्रा बताती हैं। गणित से उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी। पांचवीं में 50 में से 5 नंबर आए तो सप्लीमेंट्री देनी पड़ी। पर कक्षा 9 में कहानी पलटी। उन्होंने कॉमर्स चुना और पूरे मन से पढ़ाई शुरू की। इसके बाद क्लास में उनका पहला स्थान बरकरार रहा। आईसीएसई बोर्ड से जुड़े दुर्ग के सेंट जेवियर्स स्कूल से उन्होंने स्कूली पढ़ाई पूरी की।

सिविल सर्विस के लिए छोड़ दी MBA ग्रेजुएशन के बाद अंकिता ने MBA में दाखिला लिया, लेकिन उनका सपना सिविल सर्विस में जाने का था। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने MBA की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और पूरी तरह UPSC की तैयारी में जुट गईं। शुरुआत में उन्होंने दिल्ली में रहकर तैयारी की बाद में घर लौटकर अपनी रणनीति के अनुसार पढ़ाई जारी रखी।

दो बार मिली असफलता, फिर भी नहीं मानी हार UPSC का सफर अंकिता के लिए आसान नहीं रहा। पहले प्रयास में वह मुख्य परीक्षा (Mains) में केवल 15 अंकों से चयन से चूक गईं। दूसरे प्रयास में वह प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) भी पास नहीं कर सकीं। लगातार दो असफलताओं के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। अपनी कमजोरियों का विश्लेषण किया, तैयारी की रणनीति बदली और पहले से ज्यादा मेहनत के साथ तीसरे प्रयास में उतर गईं।

तीसरे प्रयास में यूपीएससी में 203वीं रैंक साल 2018 में तीसरे प्रयास में अंकिता शर्मा ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया 203वीं रैंक हासिल की। इस सफलता के साथ वह छत्तीसगढ़ की पहली महिला IPS अधिकारी बनीं। उनकी उपलब्धि ने राज्य की युवतियों का काफी प्रेरित किया।

नक्सल प्रभावित इलाकों में दिखाई बहादुरी IPS अधिकारी बनने के बाद अंकिता शर्मा ने छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कई अहम अभियानों का नेतृत्व किया। अपने साहस, सख्त कार्यशैली और बेहतरीन नेतृत्व क्षमता के कारण उन्होंने अलग पहचान बनाई। उनके काम से नक्सलियों में भी खौफ का माहौल बना।

इससे पहले कहां कहां तैनात रहीं अंकिता शर्मा को छत्तीसगढ़ के भाटापारा में पहली पोस्टिंग मिली। वह रायपुर के आजाद चौक की सीएसपी भी रहीं। मई 2022 में उन्हें खैरागढ़ का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया, जहां उन्हें खैरागढ़ की पहली महिला एसपी बनने का गौरव प्राप्त हुआ।