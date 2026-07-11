जम्मू-कश्मीर से दिल्ली पुलिस में तैनात होने वाली IPS तनुश्री कौन है? जानें UPSC में कितनी रैंक आई थी

तनुश्री 2017 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। उनका जन्म 24 अप्रैल 1987 को बिहार के मोतिहारी में हुआ था। पढ़ाई-लिखाई की बात करें, तो उनकी शुरुआती पढ़ाई मोतिहारी में हुई थी। फिर 12वीं की शिक्षा बोकारो के डीएवी पब्लिक स्कूल से पूरी की।

हाल ही में भारत सरकार ने एजीएमयूटी यानी अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर के अधिकारियों में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया है। केंद्र सरकार के इस आदेश के तहत 21 आईएएस और 40 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है, जिसे हाल के वर्षों में इस कैडर में हुए सबसे बड़े फेरबदलों में गिना जा रहा है। इस लिस्ट में एक नाम की खूब चर्चा है। वो है आईपीएस अधिकारी तनुश्री का, जिन्हें जम्मू कश्मीर से दिल्ली पुलिस में तैनात किया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तनुश्री कौन हैं और यूपीएससी में कितनी रैंक आई थी। चलिए आज हम आपको आईपीएस तनुश्री की सक्सेस स्टोरी बताते हैं।

कौन हैं आईपीएस अधिकारी तनुश्री तनुश्री 2017 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। उनका जन्म 24 अप्रैल 1987 को बिहार के मोतिहारी में हुआ था। पढ़ाई-लिखाई की बात करें, तो उनकी शुरुआती पढ़ाई मोतिहारी में हुई थी। फिर 12वीं की शिक्षा बोकारो के डीएवी पब्लिक स्कूल से पूरी की। इसके बाद वह दिल्ली आईं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित मिरांडा हाउस कॉलेज से हिस्ट्री ऑनर्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की।

पारिवारिक बैकग्राउंड तनुश्री का परिवार पहले से ही डिफेंस सर्विसेस से जुड़ा है। उनके पिता केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में डीआईजी पद से रिटायर्ड हुए हैं, जबकि उनकी बहन बड़ी बहन भी सीआरपीएफ में कमांडेंट के पद पर कार्यरत हैं। पारिवारिक माहौल का असर तनुश्री पर पूरी तरह पड़ा। तनुश्री ने भी अपने करियर की शुरुआत सीआरपीएफ से की। वह 2014 में CRPF में असिस्टेंट कमांडेंट बनीं। इसके बाद उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की।

पहले अटेंम्प्ट में यूपीएससी क्रैक, मिली इतनी रैंक दिलचस्प बात यह है कि तनुश्री ने 2016 में पहली ही कोशिश में परीक्षा पास करते हुए ऑल इंडिया रैंक 652 हासिल की। इसके बाद उन्हें भारतीय पुलिस सेवा के लिए चुना गया और 2017 बैच में एजीएमयूटी कैडर आवंटित हुआ।

जम्मू-कश्मीर में पोस्टिंग ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आईपीएस अधिकारी तनुश्री की पहली अहम तैनाती जम्मू-कश्मीर में हुई। यहां उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालीं। वह स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (SIA) में पुलिस अधीक्षक (SP) रहीं और इसके बाद शोपियां जिले की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) के रूप में भी सेवाएं दीं। बाद में उन्हें पुलवामा का एसएसपी नियुक्त किया गया। उन्होंने 12 अक्टूबर 2025 को इस पद का कार्यभार संभाला। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कानून-व्यवस्था बनाए रखने, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और संवेदनशील मामलों की जांच जैसे कई अहम कार्यों का नेतृत्व किया।